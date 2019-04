Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Jelentősen megemelkedhet a tandíj az angol egyetemeken az Európai Unió tagállamaiból érkező hallgatók számára – tudta meg hétvégén a BuzzFeed. A lap szerint a brit kormány arra készül, hogy már a 2021/2022-es tanévben eltörölje a szabályozást, amelynek értelmében az intézmények ugyanakkora költségtérítést kérnek az EU-ból érkező diákoktól, mint a britektől. Rossz hírt kaphatnak az Angliába készülő diákok Közel másfél évtized után visszatért Európába a Toyota nagy szedánja, amelyből egyetlen hibrid változat kapható nálunk. Az első találkozás során rögtön megtettünk vele néhány száz kilométert és jövünk a tapasztalatokkal. Hogy mondják japánul, hogy Passat? Kipróbáltuk az új Toyota Camryt Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. A kifutón halt meg egy modell São Paulóban A Momentum elnöke kezdeményezte az ellene folyó eljárás megszüntetését. Vallomást tett Fekete-Győr az ügyészségen A józsefvárosi köznevelési intézményekben zajló politikai agitáció súlyosan sért több törvényt is, az adataikkal Kubatov-listára került dolgozók már el is kezdték kapni a Fidesz kampányüzeneteit. Az önkormányzat elismerte az aláírásgyűjtés tényét, de tagadták, hogy a fideszes alpolgármester ennek érdekében nyomást gyakorolt volna az óvónőkre. Mivel az ívek viszont tőle származtak, a polgármester megvonta tőle az eddigi oktatási jogkörét. Állásukat féltő óvónőkkel íratták alá a Fidesz Kubatov-listáját A polgármester, Sára Botond azzal indokolta, hogy nem támogatják a kérdés tisztázását, hogy ő már levont minden következtetést. Arra is utalt, hogy voltak szankciók, de nem derült ki, mégis kiket büntetett a saját pártját érintő, törvénytelen politikai kampány miatt. Lazán elgáncsolta a Fidesz az óvodai aláírásgyűjtés kivizsgálását Ők voltak akkor az ügyeletes kórház, az intézmény belső vizsgálata szerint hibáztak, és vállalják a felelősséget. A Bajcsy-Zsilinszky kórház elismerte, nekik kellett volna ellátni a szemsérült kisfiút. "Patkánykormánynak" fogja nevezni ezúttal az MSZP Orbánékat. "Patkánykormány" – videóval állt bele a patkányozásba az MSZP