Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c00da6b-94f4-41fe-9b2b-03b35d760892","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Felkerestük a Német Túraautó Bajnokság 2019-es szezonjának nyitóhétvégéjét. Vázoljuk, hogy milyen mostantól a V8-as motorokkal szakító és 1987 után újból felturbózott sorozat - szinte csak a Hankook gumi maradt változatlan.","shortLead":"Felkerestük a Német Túraautó Bajnokság 2019-es szezonjának nyitóhétvégéjét. Vázoljuk, hogy milyen mostantól a V8-as...","id":"20190504_az_utolso_magyar_kiraly_dedunokajaval_startolt_el_a_dtm__fotogaleria_a_620_loeros_sorozatrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c00da6b-94f4-41fe-9b2b-03b35d760892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604c3476-0d1d-4f39-8810-c18336da3393","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_az_utolso_magyar_kiraly_dedunokajaval_startolt_el_a_dtm__fotogaleria_a_620_loeros_sorozatrol","timestamp":"2019. május. 04. 12:35","title":"Az utolsó magyar király dédunokájával startolt el a DTM - fotógaléria az immár 640 lóerős sorozatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b77530c-1e33-41d1-abb4-073763639f6b","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Vonzza a nepotizmus vádját Ivanka Trump és Jared Kushner kiemelt szerepe Donald Trump környezetében, pedig a családtagok alkalmazása sokáig elnöki rutin volt az USA-ban.","shortLead":"Vonzza a nepotizmus vádját Ivanka Trump és Jared Kushner kiemelt szerepe Donald Trump környezetében, pedig...","id":"201918__rokonok_afeher_hazban__ivanka_es_jared__nepotizmus__a_csalad_azelso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b77530c-1e33-41d1-abb4-073763639f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c693c0e-d3b7-4727-8245-9ae09e847b51","keywords":null,"link":"/vilag/201918__rokonok_afeher_hazban__ivanka_es_jared__nepotizmus__a_csalad_azelso","timestamp":"2019. május. 04. 11:00","title":"Trump a rokonait alkalmazza, de a korábbi elnökök is ugyanezt tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8b7d26-f0b1-4ff8-a537-5557b6f83508","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére most nem történt tragikus esemény, de érdemes megnézni, milyen könnyen kialakul egy veszélyes helyzet.","shortLead":"Szerencsére most nem történt tragikus esemény, de érdemes megnézni, milyen könnyen kialakul egy veszélyes helyzet.","id":"20190506_autos_video_dunapataj_baleset_motorosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b8b7d26-f0b1-4ff8-a537-5557b6f83508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cd9577-d2ef-44d9-9ff4-92ccf2970489","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_autos_video_dunapataj_baleset_motorosok","timestamp":"2019. május. 06. 09:41","title":"Vette a motoros kamerája, amikor egy autós közéjük hajtott Dunapatajon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc19b12-fa89-40de-bbdd-3bdfc4608ea6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idei szövegértési feladatsor nehezebb, mint a tavalyi, száraz szöveget kaptak a középszinten vizsgázók.","shortLead":"Az idei szövegértési feladatsor nehezebb, mint a tavalyi, száraz szöveget kaptak a középszinten vizsgázók.","id":"20190506_Szaraz_a_szoveg__mondta_egy_tanar_a_magyarerettsegirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cc19b12-fa89-40de-bbdd-3bdfc4608ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47382f98-8ed5-489e-a162-3dc4da2e9272","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Szaraz_a_szoveg__mondta_egy_tanar_a_magyarerettsegirol","timestamp":"2019. május. 06. 09:14","title":"„Száraz a szöveg” – mondta egy tanár a magyarérettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyiptomi közvetítéssel jött létre a tűzszünet, hogy a hétvégén elszabadult erőszakot megfékezzék.","shortLead":"Egyiptomi közvetítéssel jött létre a tűzszünet, hogy a hétvégén elszabadult erőszakot megfékezzék.","id":"20190506_Tuzszunetet_kotott_Izrael_es_a_palesztinok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e3827b-e03f-416b-99ef-84d808f8b888","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_Tuzszunetet_kotott_Izrael_es_a_palesztinok","timestamp":"2019. május. 06. 05:04","title":"Tűzszünetet kötött Izrael és a palesztinok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea közel másfél év után újra rakétákat lőtt ki, de Trump ezúttal nem fenyegetőzött pusztítással, sőt baráti hangot ütött meg.","shortLead":"Észak-Korea közel másfél év után újra rakétákat lőtt ki, de Trump ezúttal nem fenyegetőzött pusztítással, sőt baráti...","id":"20190504_Trump_ujszeruen_reagalt_EszakKorea_raketakiserletere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf4d999-3174-4578-a5a2-b7fe391a227d","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Trump_ujszeruen_reagalt_EszakKorea_raketakiserletere","timestamp":"2019. május. 04. 19:37","title":"Trump újszerűen reagált Észak-Korea rakétakísérletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb024ad0-295b-4e2a-94ca-7b04738deea5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Litvánia legyőzte Dél-Koreát a hoki-vb-n, ezzel utolérte Magyarországot a pontversenyben. A magyar-kazah és a litván-szlovén meccseken fog eldőlni, hogy Magyarország vagy Litvánia esik-e ki.","shortLead":"Litvánia legyőzte Dél-Koreát a hoki-vb-n, ezzel utolérte Magyarországot a pontversenyben. A magyar-kazah és...","id":"20190504_Az_utolso_helyre_csuszott_a_magyar_hokivalogatott_a_vbn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb024ad0-295b-4e2a-94ca-7b04738deea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef1074d-dfe3-4c45-b959-9a827e01c43b","keywords":null,"link":"/sport/20190504_Az_utolso_helyre_csuszott_a_magyar_hokivalogatott_a_vbn","timestamp":"2019. május. 04. 20:19","title":"Az utolsó helyre csúszott a magyar hokiválogatott a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4a0923-84d4-42e3-8fa4-ccc12e97e790","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már több mint 82 ezren vannak a szomszédos országban, eben a számban nincsen benne a csak a szomszédban dolgozó, de itthon lakó népesség. Az Ausztriába költözés mértéke azonban így is lassul.","shortLead":"Már több mint 82 ezren vannak a szomszédos országban, eben a számban nincsen benne a csak a szomszédban dolgozó, de...","id":"20190504_2018ban_5600zal_nott_az_Ausztriaban_elo_magyarok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af4a0923-84d4-42e3-8fa4-ccc12e97e790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03fd83a-f2f4-44a9-93e1-26989d27456e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190504_2018ban_5600zal_nott_az_Ausztriaban_elo_magyarok_szama","timestamp":"2019. május. 04. 16:02","title":"Még mindig több ezer fővel nő az Ausztriában élő magyarok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]