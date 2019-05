Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokakat csőbe húzhatott egy feltöltő, aki a hétfői magyarérettségihez kapcsolódóan egy beszédes nevű \"fájlt\" töltött fel az egyik legnépszerűbb magyar torrentoldalra. ","shortLead":"Sokakat csőbe húzhatott egy feltöltő, aki a hétfői magyarérettségihez kapcsolódóan egy beszédes nevű \"fájlt\" töltött...","id":"20190506_magyarerettsegi_feladatsor_2019_ncore_torrent_kamu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf95ff9-ab83-4a6c-9333-e26bfe2b5869","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_magyarerettsegi_feladatsor_2019_ncore_torrent_kamu","timestamp":"2019. május. 06. 06:03","title":"Nehogy bedőljön, kamu feladatsor terjed a hétfői magyarérettségivel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8139488d-eb95-488a-ae6b-6076fe0f48c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország több pontját is hótakaró borítja. ","shortLead":"Magyarország több pontját is hótakaró borítja. ","id":"20190506_Itt_a_tavasz_szakad_a_ho_a_Kekesteton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8139488d-eb95-488a-ae6b-6076fe0f48c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaeabe9-0b4b-43d3-afab-570b8b844797","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Itt_a_tavasz_szakad_a_ho_a_Kekesteton","timestamp":"2019. május. 06. 13:04","title":"Itt a tavasz, szakad a hó a Kékestetőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mivel nincs idő a Brexit kivitelezésére a választásokig, Nagy-Britanniában is megtartják az Európai Parlamenti választásokat, jelentette be David Lidington, a brit kabinetiroda vezetője.\r

\r

","shortLead":"Mivel nincs idő a Brexit kivitelezésére a választásokig, Nagy-Britanniában is megtartják az Európai Parlamenti...","id":"20190507_Most_mar_biztos_NagyBritanniaban_is_lesz_EPvalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6f3715-4b5e-45ef-bb7d-3d2d5c987d41","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Most_mar_biztos_NagyBritanniaban_is_lesz_EPvalasztas","timestamp":"2019. május. 07. 16:52","title":"Most már biztos: Nagy-Britanniában is lesz EP-választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d405d53b-cbf5-4503-9a6a-e5b50eb7bed7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy Auschwitz-túlélő boxolóról szól a jövőre moziba kerülő film.\r

\r

","shortLead":"Egy Auschwitz-túlélő boxolóról szól a jövőre moziba kerülő film.\r

\r

","id":"20190506_Diosjenon_forgatott_Danny_DeVito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d405d53b-cbf5-4503-9a6a-e5b50eb7bed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acae4e2-66eb-4368-9258-34e4c655b7a7","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Diosjenon_forgatott_Danny_DeVito","timestamp":"2019. május. 06. 14:08","title":"Diósjenőn forgatott Danny DeVito","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d66214-cf4b-4b9f-91d0-e48b590a91ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, egyre közelebb kerül az amerikai hadsereg ahhoz, hogy lézerfegyverrel hatástalanítsák a repülőgépek a rájuk kilőtt rakétákat.","shortLead":"Úgy tűnik, egyre közelebb kerül az amerikai hadsereg ahhoz, hogy lézerfegyverrel hatástalanítsák a repülőgépek a rájuk...","id":"20190506_repulogep_lezerfegyver_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86d66214-cf4b-4b9f-91d0-e48b590a91ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9593fe3d-6278-466c-a8e7-3239cde9eaef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_repulogep_lezerfegyver_egyesult_allamok","timestamp":"2019. május. 06. 11:33","title":"Újabb akadályt vett az amerikai légierő, lézerfegyverrel szerelhetik fel a repülőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszer keletkezését is segíthet megismerni az a meteoritdarab, amit az antarktiszi jégnél találtak a tudósok.","shortLead":"A Naprendszer keletkezését is segíthet megismerni az a meteoritdarab, amit az antarktiszi jégnél találtak a tudósok.","id":"20190506_antarktisz_meteor_csillagpor_lap_149","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432b4b9a-4b46-414f-8ab1-5f2b629521dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_antarktisz_meteor_csillagpor_lap_149","timestamp":"2019. május. 06. 13:03","title":"Egészen váratlan dolgot találtak az Antarktiszon a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190507_Varga_Judit_allamtitkar_Facebook_hirdetesben_panaszkodik_a_Facebookra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b945d6-73dc-4359-9c5c-3d5c818b7994","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Varga_Judit_allamtitkar_Facebook_hirdetesben_panaszkodik_a_Facebookra","timestamp":"2019. május. 07. 11:37","title":"Varga Judit államtitkár nyolc beosztottjával Facebook-hirdetésben panaszkodik a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652390ac-fe0a-40be-845e-66dd8df89360","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az öreg házak vízvezetékeinek cseréje lenne a legjobb megoldás a vizek ólomtartalmának csökkentésére, ám erre az Európai Unió nem ad pénzt. A helyzeten ráadásul nemhogy javít, de még ront is, ha egy-egy lakó dönt a felújítás, így a rendszer megbontása mellett.\r

","shortLead":"Az öreg házak vízvezetékeinek cseréje lenne a legjobb megoldás a vizek ólomtartalmának csökkentésére, ám erre...","id":"20190507_Olomveszely_Otthon_melege_helyett_tiszta_vizet_a_poharba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=652390ac-fe0a-40be-845e-66dd8df89360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fab6043-08df-4227-9dad-f908d59081cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Olomveszely_Otthon_melege_helyett_tiszta_vizet_a_poharba","timestamp":"2019. május. 07. 14:10","title":"Ólombomba ketyeg a régi ivóvízrendszerekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]