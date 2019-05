Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nő végső kétségbeesésében írt a miniszterelnöknek. ","shortLead":"A nő végső kétségbeesésében írt a miniszterelnöknek. ","id":"20190509_Kitartast_es_minden_jot__irta_Orban_egy_kilakoltatasra_varo_9_gyerekes_csaladnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688c477d-8ef8-44bb-983f-5cf6d2b3e21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Kitartast_es_minden_jot__irta_Orban_egy_kilakoltatasra_varo_9_gyerekes_csaladnak","timestamp":"2019. május. 09. 11:44","title":"\"Kitartást és minden jót\" – írta Orbán hivatala egy kilakoltatásra váró 9 gyerekes családnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A két olasz kormánypárt most egy menekülteket mentő hajó kikötésén veszett össze.","shortLead":"A két olasz kormánypárt most egy menekülteket mentő hajó kikötésén veszett össze.","id":"20190509_Salvini_nem_enged_kikotni_egy_olasz_hadihajot_mert_az_menekulteket_mentett_ki_a_tengerbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c534c0-48bb-47af-a49d-831999fc5498","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Salvini_nem_enged_kikotni_egy_olasz_hadihajot_mert_az_menekulteket_mentett_ki_a_tengerbol","timestamp":"2019. május. 09. 18:55","title":"Salvini nem enged kikötni egy olasz hadihajót, mert az menekülteket mentett ki a tengerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"14 történelmi játékfilm forgatókönyvének fejlesztésére adott pénzt a Magyar Nemzeti Filmalap. Ez alapján film készülhet majd Szendrey Júliáról, a Mátyás király seregét kísérő nőkről, de Bartók Béla élete és egy 1989-es történet is vászonra kerülhet. ","shortLead":"14 történelmi játékfilm forgatókönyvének fejlesztésére adott pénzt a Magyar Nemzeti Filmalap. Ez alapján film készülhet...","id":"20190509_Noi_tortenelmi_hosoknek_szavazott_bizalmat_a_Filmalap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b8710-40a6-4765-9252-2d19b4999fe8","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Noi_tortenelmi_hosoknek_szavazott_bizalmat_a_Filmalap","timestamp":"2019. május. 09. 09:47","title":"Női történelmi hősöknek szavazott bizalmat a Filmalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. ","shortLead":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. ","id":"20190509_Tobb_kutyasamponban_is_problema_volt_a_hatoanyagokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e8435d-db09-4104-9666-33af300ed770","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Tobb_kutyasamponban_is_problema_volt_a_hatoanyagokkal","timestamp":"2019. május. 09. 10:17","title":"Több kutyasamponban is probléma volt a hatóanyagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df45bae6-f97e-48c9-a51c-3d88e038a1d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz vállalalást tettek a tagállamok vezetői a találkozón.","shortLead":"Tíz vállalalást tettek a tagállamok vezetői a találkozón.","id":"20190509_Nagyszeben_Orban_Viktor_is_hitet_tett_a_jogallamisag_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df45bae6-f97e-48c9-a51c-3d88e038a1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f34f525-bfdd-4bf6-a8c9-978e606d1a06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Nagyszeben_Orban_Viktor_is_hitet_tett_a_jogallamisag_mellett","timestamp":"2019. május. 09. 14:30","title":"Nagyszeben: Orbán Viktor is hitet tett a jogállamiság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73301d18-fd09-42dd-9714-9f3497b88188","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van rá esély, hogy szabad legyen a himnuszéneklés.","shortLead":"Van rá esély, hogy szabad legyen a himnuszéneklés.","id":"20190510_Ujra_elfogadtak_a_szlovak_himnusztorvenyt_de_meg_modositjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73301d18-fd09-42dd-9714-9f3497b88188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9cc392-96e6-42db-b263-4bd547aa2cd8","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_Ujra_elfogadtak_a_szlovak_himnusztorvenyt_de_meg_modositjak","timestamp":"2019. május. 10. 13:35","title":"Újra elfogadták a szlovák himnusztörvényt, de még módosítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736c3b5a-ca8c-48af-8bef-50ed6d8427eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán az EU-s elfoglaltságai miatt most nem adott interjút a Kossuth rádióban, helyette Szijjártó Péter ment be. Rá is kezdett. ","shortLead":"Orbán az EU-s elfoglaltságai miatt most nem adott interjút a Kossuth rádióban, helyette Szijjártó Péter ment be. Rá is...","id":"20190510_szijjarto_peter_kossuth_radio_frans_timmermans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=736c3b5a-ca8c-48af-8bef-50ed6d8427eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73eaa92e-b208-4a5b-acac-751d4ef65501","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_szijjarto_peter_kossuth_radio_frans_timmermans","timestamp":"2019. május. 10. 10:09","title":"Szijjártó: Timmermansnak vállalnia kell a felelősséget a migrációért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három évig semmit nem csinált, csak pihent, most újra láthatjuk színpadon, például Presser Gáborral.\r

\r

","shortLead":"Három évig semmit nem csinált, csak pihent, most újra láthatjuk színpadon, például Presser Gáborral.\r

\r

","id":"20190510_Olah_Ibolya_onallo_esttel_ter_vissza_a_szinpadra_oszinten_mesel_eleterol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2183cd1a-2775-4316-be69-39fd8eba9e6a","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Olah_Ibolya_onallo_esttel_ter_vissza_a_szinpadra_oszinten_mesel_eleterol","timestamp":"2019. május. 10. 09:07","title":"\"Rengeteg mindent megéltem, nagyon nehéz helyzetekbe kerültem\" – visszatér Oláh Ibolya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]