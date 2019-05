Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kutatás-fejlesztési projekt részeként érkeztek e-rollerek Budapestre, de sok furcsaságot talál az, aki ránéz a számlának nevezett papírra – állítja a G7.","shortLead":"Egy kutatás-fejlesztési projekt részeként érkeztek e-rollerek Budapestre, de sok furcsaságot talál az, aki ránéz...","id":"20190510_G7_nem_kap_szabalyos_szamlat_aki_erollert_hasznal_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba14d1e5-3edf-49e7-86c2-6ab792ef68ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_G7_nem_kap_szabalyos_szamlat_aki_erollert_hasznal_Budapesten","timestamp":"2019. május. 10. 11:40","title":"G7: Nem kap szabályos számlát, aki e-rollert használ Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20540b4a-9bf0-44f7-9d77-c29b4351fc27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg Garancsi István. Az uniós pénzek eltűnéséről szóló videóról van szó, amit még Hadházy Ákosék készítettek. ","shortLead":"Meg Garancsi István. Az uniós pénzek eltűnéséről szóló videóról van szó, amit még Hadházy Ákosék készítettek. ","id":"20190511_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_kozmedia_momentum_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20540b4a-9bf0-44f7-9d77-c29b4351fc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce50868e-4f2d-4b70-8af8-d9db65af9480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_kozmedia_momentum_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. május. 11. 10:50","title":"Kitakart arccal jelent meg a közmédiában Mészáros Lőrinc és Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég szerint nem ők a felelősek az esetért, hanem a fenntartó önkormányzat. ","shortLead":"A cég szerint nem ők a felelősek az esetért, hanem a fenntartó önkormányzat. ","id":"20190510_Feljelentest_tett_a_kozetkezteto_az_iskolai_menzan_talalt_csontkukacok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6b3ec4-c4bd-4c68-9b68-53a8c917d023","keywords":null,"link":"/kkv/20190510_Feljelentest_tett_a_kozetkezteto_az_iskolai_menzan_talalt_csontkukacok_miatt","timestamp":"2019. május. 10. 17:12","title":"Feljelentést tett a közétkeztető az iskolai menzán talált kukacok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6edc52ae-8fcb-4fec-834c-fff0bf3a557a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Németországban, a holland határ mellett egy kisvárosban, Bocholtban fotózott galambot egy mobil sebességmérő. ","shortLead":"Németországban, a holland határ mellett egy kisvárosban, Bocholtban fotózott galambot egy mobil sebességmérő. ","id":"20190510_Gyorshajto_galambot_fotozott_a_traffipax","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6edc52ae-8fcb-4fec-834c-fff0bf3a557a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8d6625-38c6-4fdd-9e11-fedc8023acb1","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Gyorshajto_galambot_fotozott_a_traffipax","timestamp":"2019. május. 10. 14:31","title":"Gyorshajtó galambot fotózott a traffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly 70 milliárd forintnál is több jutalékot tettek zsebre.","shortLead":"Tavaly 70 milliárd forintnál is több jutalékot tettek zsebre.","id":"20190510_Meg_mindig_megeri_biztositasi_ugynoknek_menni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6215ad1c-55a9-4dca-a2ff-2aeb062575d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Meg_mindig_megeri_biztositasi_ugynoknek_menni","timestamp":"2019. május. 10. 15:02","title":"Még mindig megéri biztosítási ügynöknek menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277cf52b-23ed-4f32-978b-9e06306b803b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Honvédkórház nem fogadja sem ma, sem holnap azokat a betegeket, akik politraumát szenvedtek - írja a 444.hu-n megjelent cikkében Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő.","shortLead":"A Honvédkórház nem fogadja sem ma, sem holnap azokat a betegeket, akik politraumát szenvedtek - írja a 444.hu-n...","id":"20190511_Kunetz_Az_orszag_egyik_legjobb_korhaza_lemondta_a_baleseti_ugyeletet_a_hetvegere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=277cf52b-23ed-4f32-978b-9e06306b803b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0c8944-4f4c-46fe-bbe8-6ff5fea3e2d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Kunetz_Az_orszag_egyik_legjobb_korhaza_lemondta_a_baleseti_ugyeletet_a_hetvegere","timestamp":"2019. május. 11. 20:29","title":"Kunetz: Az ország egyik legjobb kórháza lemondta a baleseti ügyelet egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e11e1ed-cd46-4659-a50b-986a780d39f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Intim Torna Illegál számot írt és klipet forgatott az ittas vezetés veszélyességéről. A Feltöltve című számukban a Készenléti Rendőrség rezesbandája is hallható.","shortLead":"Az Intim Torna Illegál számot írt és klipet forgatott az ittas vezetés veszélyességéről. A Feltöltve című számukban...","id":"20190509_Az_Intim_Torna_Illegal_az_ittas_vezetes_ellen_kampanyol_a_keszenletisek_rezesbandajaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e11e1ed-cd46-4659-a50b-986a780d39f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759aa1a4-211d-4f81-a90c-e52d95bdc3ba","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Az_Intim_Torna_Illegal_az_ittas_vezetes_ellen_kampanyol_a_keszenletisek_rezesbandajaval","timestamp":"2019. május. 10. 08:23","title":"Az Intim Torna Illegál és a készenlétisek rezesbandája együtt zenélnek a zéró toleranciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a9a779-aeb0-431b-96a0-4b0abc5d9c95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rossz helyen állt a plakátot hordozó teherautó, nem lett jó vége. ","shortLead":"Rossz helyen állt a plakátot hordozó teherautó, nem lett jó vége. ","id":"20190510_Kozteruletfelugyelovel_dulakodott_egy_MSZPs_aktivista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a9a779-aeb0-431b-96a0-4b0abc5d9c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cabdd9-bd1f-4c87-9698-abacb7b7a6b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Kozteruletfelugyelovel_dulakodott_egy_MSZPs_aktivista","timestamp":"2019. május. 10. 19:21","title":"Közterület-felügyelő és MSZP-s aktivista dulakodott Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]