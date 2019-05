Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0453e9c-d459-4f32-bb67-60a86a425935","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A fideszes hallgatók 22 százaléka szerint bizonyos körülmények között jobb a diktatúra, mint a demokrácia – derül ki egy friss kutatásból. Azt is megtudtuk, hogy minden harmadik fiatal tervezi, hogy külföldön éljen, és hogy a hallgatók között a Momentum a legnépszerűbb párt.","shortLead":"A fideszes hallgatók 22 százaléka szerint bizonyos körülmények között jobb a diktatúra, mint a demokrácia – derül ki...","id":"20190510_demokracia_aktiv_fiatalok_egyetem_momentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0453e9c-d459-4f32-bb67-60a86a425935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74491cad-e48b-41c7-bd83-a1ffd1698786","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_demokracia_aktiv_fiatalok_egyetem_momentum","timestamp":"2019. május. 10. 18:34","title":"Demokráciát akarnak a magyar fiatalok, de nem ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg a feleségeiknek szól az érzelmes szöveg.","shortLead":"Valószínűleg a feleségeiknek szól az érzelmes szöveg.","id":"20190510_Ed_Sheeran_es_Justin_Bieber_kozos_dallal_jelentkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6513d2be-4347-4c16-afa8-8a5aea5d2b8e","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Ed_Sheeran_es_Justin_Bieber_kozos_dallal_jelentkezett","timestamp":"2019. május. 10. 10:55","title":"Ed Sheeran és Justin Bieber közös dallal jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár kifejezetten kérte a politikusokat az alapvető jogok biztosa, hogy a gyerekeket ne szerepeltessék díszletként az EP-kampányban, a politikusok – mintegy fricskaként – egyre több gyereket szerepeltetnek anyagaikban. Orbán Viktor most egy gyerektenger közepén készített videót.



","shortLead":"Bár kifejezetten kérte a politikusokat az alapvető jogok biztosa, hogy a gyerekeket ne szerepeltessék díszletként...","id":"20190510_Biztosi_ajanlas_ide_vagy_oda_Orban_nepes_gyereksereggel_talakozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba9c552-aa50-4eb0-bd65-8eabf788d947","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Biztosi_ajanlas_ide_vagy_oda_Orban_nepes_gyereksereggel_talakozott","timestamp":"2019. május. 10. 19:37","title":"Biztosi ajánlás ide vagy oda, Orbán népes gyereksereggel találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Attilát név szerint is említi a Magyar Hangnak.","shortLead":"Mesterházy Attilát név szerint is említi a Magyar Hangnak.","id":"20190510_MarkiZay_MSZPs_es_egyeb_ugynokokrol_beszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bc47c0-d669-4889-b109-6f795fadf377","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_MarkiZay_MSZPs_es_egyeb_ugynokokrol_beszel","timestamp":"2019. május. 10. 12:34","title":"Márki-Zay MSZP-s és egyéb ügynökökről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732af338-a87e-4b51-88ca-fbbd21b04a88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„De hol vannak a lovak?” – kérdezte a miniszterelnök. Szelfizett is.","shortLead":"„De hol vannak a lovak?” – kérdezte a miniszterelnök. Szelfizett is.","id":"20190511_Orban_Viktor_meglatogatta_Bojte_Csabat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=732af338-a87e-4b51-88ca-fbbd21b04a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9078fef3-7d59-49c2-b912-2cac4fa66e5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Orban_Viktor_meglatogatta_Bojte_Csabat","timestamp":"2019. május. 11. 14:35","title":"Orbán Viktor meglátogatta Böjte Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan jól sikerült, hogy még a mentőszolgálat is gratulált hozzá.","shortLead":"Olyan jól sikerült, hogy még a mentőszolgálat is gratulált hozzá.","id":"20190511_Profi_segedanyagot_keszitett_a_nagyi_gyogyszereihez_az_unoka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df49725-e82e-459b-94ed-38da1a616ad6","keywords":null,"link":"/elet/20190511_Profi_segedanyagot_keszitett_a_nagyi_gyogyszereihez_az_unoka","timestamp":"2019. május. 11. 21:56","title":"Profi segédanyagot készített a nagyi gyógyszereihez az unoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9493cd-6983-4d1f-9680-2c286153fcca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre személyesen lehet ügyet intézni.","shortLead":"Egyelőre személyesen lehet ügyet intézni.","id":"20190510_Gond_van_a_KH_netbankjaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f9493cd-6983-4d1f-9680-2c286153fcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5614555-63bb-497f-b8c6-706c2302682b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Gond_van_a_KH_netbankjaval","timestamp":"2019. május. 10. 13:06","title":"Gond van a K&H netbankjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b07519-b637-49d9-a062-54b5babb9050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közmédia szerint ők váltak meg a Forma-1-es kommentátortól. Szujó azt mondta, nem politikai okai vannak a távozásának.","shortLead":"A közmédia szerint ők váltak meg a Forma-1-es kommentátortól. Szujó azt mondta, nem politikai okai vannak a távozásának.","id":"20190511_MTVA_Szujo_Zoltantol_szerzodesszeges_miatt_valunk_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70b07519-b637-49d9-a062-54b5babb9050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4ec9b0-e229-4a74-970f-d2d814be671c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_MTVA_Szujo_Zoltantol_szerzodesszeges_miatt_valunk_meg","timestamp":"2019. május. 11. 17:25","title":"MTVA: Szujó Zoltántól szerződésszegés miatt válunk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]