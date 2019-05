Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóút érintett szakaszát lezárták.","shortLead":"Az autóút érintett szakaszát lezárták.","id":"20190510_m0_autout_baleset_felborult_kamion_veszelyes_anyag_lezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243b30dd-f0ad-4981-b4bc-5409e623b0c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_m0_autout_baleset_felborult_kamion_veszelyes_anyag_lezaras","timestamp":"2019. május. 10. 14:04","title":"Veszélyes anyagot szállító kamion borult fel az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5b4460-40be-4d90-92b8-5c31b1491733","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színészt felismerhetetlenre maszkírozták a Fox News alapítójáról szóló minisorozathoz. ","shortLead":"A színészt felismerhetetlenre maszkírozták a Fox News alapítójáról szóló minisorozathoz. ","id":"20190510_Russell_Crowe_Showtime_The_Loudest_Voice_elozetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5b4460-40be-4d90-92b8-5c31b1491733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bb9988-1b10-4803-87ee-dc65aa2e45d5","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Russell_Crowe_Showtime_The_Loudest_Voice_elozetes","timestamp":"2019. május. 10. 16:49","title":"Russell Crowe még sosem volt ennyire rossz bőrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első negyedév adatait közölték hajnalban. ","shortLead":"Az első negyedév adatait közölték hajnalban. ","id":"20190510_Csanyi_Sandor_hatradolhet_bevetelben_es_profitban_is_rekordot_dontott_az_OTP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2789c4b4-3230-4b60-a448-92b40e2808b4","keywords":null,"link":"/kkv/20190510_Csanyi_Sandor_hatradolhet_bevetelben_es_profitban_is_rekordot_dontott_az_OTP","timestamp":"2019. május. 10. 10:04","title":"Csányi Sándor hátradőlhet, bevételben és profitban is rekordot döntött az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5235ab0b-7b69-4a99-a6b6-de9c737558cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezer forint helyett tizenháromezer ötszáz forintot adnának a szegedi időseknek és az iskolakezdőknek a szegedi fideszesek. Május elsején még visszautasították, hogy a szegedi polgármester a vállalkozások adóztatásának átdolgozása helyett ígérget, most azt mondják, hogy ők többet adnának.","shortLead":"Tízezer forint helyett tizenháromezer ötszáz forintot adnának a szegedi időseknek és az iskolakezdőknek a szegedi...","id":"20190511_Raigert_Botka_Laszlo_ajandekara_a_helyi_Fidesz_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5235ab0b-7b69-4a99-a6b6-de9c737558cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ea09eb-28dd-4a5d-93f4-901ac59d727a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Raigert_Botka_Laszlo_ajandekara_a_helyi_Fidesz_Szegeden","timestamp":"2019. május. 11. 15:37","title":"Ráígért Botka László „ajándékára” a helyi Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907d147d-87c4-468b-a767-1aad83693d2e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Döntetlent játszottak Lipcsében.","shortLead":"Döntetlent játszottak Lipcsében.","id":"20190511_Bundesliga_meg_nem_bajnok_a_Bayern","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907d147d-87c4-468b-a767-1aad83693d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff2d43a-f1f9-4eca-b850-f3fbeb975dc9","keywords":null,"link":"/sport/20190511_Bundesliga_meg_nem_bajnok_a_Bayern","timestamp":"2019. május. 11. 19:23","title":"Bundesliga: még nem bajnok a Bayern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda30b22-50d6-4735-9f97-91d24f30595d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Röptében átkeresztelte a vetélytárs holdkompját.","shortLead":"Röptében átkeresztelte a vetélytárs holdkompját.","id":"20190510_Elon_Musk_szerint_Jeff_Bezos_urhajoja_heregorcs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fda30b22-50d6-4735-9f97-91d24f30595d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86dbeb3-35fa-4f72-9206-44806ea8dd2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_Elon_Musk_szerint_Jeff_Bezos_urhajoja_heregorcs","timestamp":"2019. május. 10. 11:29","title":"Elon Musk szerint Jeff Bezos űrhajója heregörcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4e8ba1-9a69-4cce-b31e-82f7aa7a11f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szavazást maga Alekszisz Ciprasz kezdeményezte a konzervatív Új Demokrácia nevű ellenzéki párt nyomására.","shortLead":"A szavazást maga Alekszisz Ciprasz kezdeményezte a konzervatív Új Demokrácia nevű ellenzéki párt nyomására.","id":"20190510_A_gorog_kormanyfo_megnyerte_a_bizalmi_szavazast_a_parlamentben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c4e8ba1-9a69-4cce-b31e-82f7aa7a11f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eef4044-77b6-4623-adb0-2071d31d7a7f","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_A_gorog_kormanyfo_megnyerte_a_bizalmi_szavazast_a_parlamentben","timestamp":"2019. május. 10. 22:14","title":"A görög kormányfő megnyerte a bizalmi szavazást a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Holdba csapódott izraeli szonda miatt az eszköz \"rakománya\", az emberiség fontos tudnivalóit tartalmazó lemezek is szétszóródtak az égitesten. A kutatók azóta is keresik, csak azt nem tudják, hol kellene. ","shortLead":"A Holdba csapódott izraeli szonda miatt az eszköz \"rakománya\", az emberiség fontos tudnivalóit tartalmazó lemezek is...","id":"20190511_lunar_library_arc_foundation_wikipedia_konyv_beresit_izraeli_hold_szonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dd4d30-aee3-422f-acac-552e8d29ae8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190511_lunar_library_arc_foundation_wikipedia_konyv_beresit_izraeli_hold_szonda","timestamp":"2019. május. 11. 12:21","title":"A komplett Wikipédia és több ezer könyv szóródott szét a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]