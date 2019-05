Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee2a3c9e-8aae-43b5-b6e2-57da5604c81c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológusok közt is akadnak művészlelkűek, sőt olyanok is, akik mellette Trónok harca-rajongók. A kettőből együtt egészen hihetetlen dolgok születhetnek. ","shortLead":"A biológusok közt is akadnak művészlelkűek, sőt olyanok is, akik mellette Trónok harca-rajongók. A kettőből együtt...","id":"20190517_tronok_harca_bakterium_mikroorganizmus_biologus_biologia_bria_obrien","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee2a3c9e-8aae-43b5-b6e2-57da5604c81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badbbf30-1bad-4351-9f59-d02324c16763","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_tronok_harca_bakterium_mikroorganizmus_biologus_biologia_bria_obrien","timestamp":"2019. május. 17. 16:03","title":"Kedveli a Trónok harcát? Akkor le fog esni az álla attól, amit egy biológus művelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668a2de9-ec82-4a9f-b883-b62921e2fcaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz hatóságok által körözött német és angol autók alkatrészeit találták meg a rendőrök egy bolgár rendszámú autóban.","shortLead":"Az olasz hatóságok által körözött német és angol autók alkatrészeit találták meg a rendőrök egy bolgár rendszámú...","id":"20190518_kiszombor_lopott_alkatresz_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=668a2de9-ec82-4a9f-b883-b62921e2fcaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4144e948-3b2f-4b78-b24c-67c14e413ab8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190518_kiszombor_lopott_alkatresz_auto","timestamp":"2019. május. 18. 07:38","title":"Lopott Range Rover és Mercedes alkatrészekkel volt kibélelve egy furgon Kiszombornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec692d4-d02e-4ba2-bf18-7244ca71e919","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi jöhet még?","shortLead":"Mi jöhet még?","id":"20190517_dron_traffipax","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ec692d4-d02e-4ba2-bf18-7244ca71e919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6215219-2189-49af-be33-adaa99de3777","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_dron_traffipax","timestamp":"2019. május. 17. 12:39","title":"Már drónokról is traffipaxolnak Franciaorszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c272d5f-33f9-4550-ab80-566d4fb7f2e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pártokat, egyházakat és a közélet szereplőit hívja Törökszentmiklósra egy roma polgárjogi egyesület, hogy jelenlétükkel lehetetlenítsék el a szélsőségesek által szervezett demonstrációt. Egy támadásnak már híre kelt, de ez rémhír volt, a rendőrség fokozta a jelenlétét. \r

","shortLead":"Pártokat, egyházakat és a közélet szereplőit hívja Törökszentmiklósra egy roma polgárjogi egyesület, hogy jelenlétükkel...","id":"20190517_Szolidaritasi_akciot_hirdet_egy_roma_jogvedo_szervezet_Torokszentmiklosra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c272d5f-33f9-4550-ab80-566d4fb7f2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443b7b87-993a-41fe-944e-552f92ee955a","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Szolidaritasi_akciot_hirdet_egy_roma_jogvedo_szervezet_Torokszentmiklosra","timestamp":"2019. május. 17. 14:04","title":"Szolidaritási akciót hirdet egy roma jogvédő szervezet Törökszentmiklósra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb részlet került elő a titokban felvett ibizai videóból.","shortLead":"Újabb részlet került elő a titokban felvett ibizai videóból.","id":"20190518_Sebastian_Kurz_szexorgiairol_pletykalt_HeinzChristian_Strache","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96107194-d3e4-40dc-b534-5882743493bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Sebastian_Kurz_szexorgiairol_pletykalt_HeinzChristian_Strache","timestamp":"2019. május. 18. 15:04","title":"Sebastian Kurz állítólagos szexorgiáiról pletykált Heinz-Christian Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c343d0c6-caf9-45d3-b4b3-fe12b94d4cb6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bohókás formája miatt nehéz komolyan venni ezt az apró négykerekűt, pedig olyan terepjáró képességekkel rendelkezik, amelyekről sok nála nagyobb rivális legfeljebb csak álmodozhat. Végre egy olyan autó, amelyről elmondhatjuk: karakteres.","shortLead":"Bohókás formája miatt nehéz komolyan venni ezt az apró négykerekűt, pedig olyan terepjáró képességekkel rendelkezik...","id":"20190518_viccesen_komoly_terepen_nyuztuk_az_uj_suzuki_jimnyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c343d0c6-caf9-45d3-b4b3-fe12b94d4cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d0e620-967e-425d-958a-400f3b255f93","keywords":null,"link":"/cegauto/20190518_viccesen_komoly_terepen_nyuztuk_az_uj_suzuki_jimnyt","timestamp":"2019. május. 18. 14:30","title":"Viccesen komoly: terepen nyúztuk az új Suzuki Jimnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbf5803-93a4-408d-bfad-93c7188e3ec2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz belügyminiszter Matteo Salvini úgy véli, Európa ellenségei vannak jelenleg hatalmon. Szombatra a milánói dóm elé várja az európai jobbszél pártjait, de Orbán Viktor nem megy el.","shortLead":"Az olasz belügyminiszter Matteo Salvini úgy véli, Európa ellenségei vannak jelenleg hatalmon. Szombatra a milánói dóm...","id":"20190517_matteo_salvini_europai_unio_liga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fbf5803-93a4-408d-bfad-93c7188e3ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8d5406-1e4a-49e8-aaf4-f939c4a3c8e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_matteo_salvini_europai_unio_liga","timestamp":"2019. május. 17. 18:07","title":"Orbán nagy hőse szerint 10-ből 8-an nem kérnek az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5809bcf-75d9-419c-aff2-87afc8ff3545","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Továbbra sincs egyezség az otthoni pálinkafőzés adómentességéről, noha azzal a tagállamok többsége egyetért – mondta Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek brüsszeli tanácskozását (Ecofin) követően.","shortLead":"Továbbra sincs egyezség az otthoni pálinkafőzés adómentességéről, noha azzal a tagállamok többsége egyetért – mondta...","id":"20190517_A_magyar_kormany_folytatja_a_harcot_az_otthoni_palinkafozes_adomentessegeert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5809bcf-75d9-419c-aff2-87afc8ff3545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e489863-07a1-4cc2-8c0d-100b909d534f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190517_A_magyar_kormany_folytatja_a_harcot_az_otthoni_palinkafozes_adomentessegeert","timestamp":"2019. május. 17. 16:24","title":"A magyar kormány folytatja a harcot az otthoni pálinkafőzés adómentességéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]