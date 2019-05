Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Visszatérő rémképe az emberiségnek a mesterséges intelligencia elszabadulása, amely végül a teremtője ellen fordul. Pedig egy fenyegető jövőkép már most bekövetkezett: olyan a pénzügyi piac, hogy a működése távol került mind az emberi irányítástól, mind a fenntarthatóságtól – figyelmeztet a technoevangelista Tim O’Reilly.","shortLead":"Visszatérő rémképe az emberiségnek a mesterséges intelligencia elszabadulása, amely végül a teremtője ellen fordul...","id":"20190519_A_robotoktol_rettegunk_mikozben_a_gazdasag_mar_ellenunk_dolgozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dedf980-c34e-4ba2-8d36-373983162c4d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190519_A_robotoktol_rettegunk_mikozben_a_gazdasag_mar_ellenunk_dolgozik","timestamp":"2019. május. 19. 19:15","title":"A robotoktól rettegünk, miközben a gazdaság már ellenünk dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc9d366-3faa-4db0-9fe6-5976df8f3563","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Tizenhat óra kevés volt, hogy az állami média beszámoljon az osztrák alkancellár korrupciós botrányáról, és további órák teltek el, és Strache lemondása kellett hozzá, hogy az alapítványi pártmédia hírt adjon az esetről. Ám erőteljes tanácstalanság érezhető, hogy a propagandasajtó miként tálalja, milyen összefüggésbe helyezze a történteket. Nem kell fáradniuk, megírtuk helyettük. ","shortLead":"Tizenhat óra kevés volt, hogy az állami média beszámoljon az osztrák alkancellár korrupciós botrányáról, és további...","id":"20190518_Idos_lengyel_papok_es_nyaralo_bevandorlasellenes_allamferfiak_a_liberalis_maffia_celkeresztjeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bc9d366-3faa-4db0-9fe6-5976df8f3563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46cd621-a494-4988-b54b-061e2ee3f879","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Idos_lengyel_papok_es_nyaralo_bevandorlasellenes_allamferfiak_a_liberalis_maffia_celkeresztjeben","timestamp":"2019. május. 18. 18:05","title":"Idős, lengyel papok és nyaraló, bevándorlásellenes államférfiak a liberális maffia célkeresztjében!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elő a szelvényekkel!","shortLead":"Elő a szelvényekkel!","id":"20190519_Hatos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035c0604-ce93-4a7f-a056-8a6407574534","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Hatos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2019. május. 19. 16:50","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43758e0a-f069-4d1d-8abb-e6c974b54996","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A múlt héten már úgy tűnt, végleg pont kerülhet a Voynich-kézirat megfejtésére, mostanra viszont kiderült, nem teljesen bizonyított a fordítás. ","shortLead":"A múlt héten már úgy tűnt, végleg pont kerülhet a Voynich-kézirat megfejtésére, mostanra viszont kiderült, nem teljesen...","id":"20190520_vyonich_kezirat_kozepkor_irasos_emlek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43758e0a-f069-4d1d-8abb-e6c974b54996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f89ae75-4387-44e0-8030-3d19890cab8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_vyonich_kezirat_kozepkor_irasos_emlek","timestamp":"2019. május. 20. 08:03","title":"Ezt talán benézték: mégsem sikerült megfejteni az érthetetlen Voynich-kézirat rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722da1b4-722f-4468-85a6-d55a39093c12","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Ezúttal a Radnóti Színházban bukkant fel az idióta szabályokkal mindig szembeszállni kész McMurphy, akit azonban most úgy formál meg Vilmányi Benett, mint eddig még senki.","shortLead":"Ezúttal a Radnóti Színházban bukkant fel az idióta szabályokkal mindig szembeszállni kész McMurphy, akit azonban most...","id":"201920__kakkukfeszek__zsoter_sandor__nyulak_szigete__hibauzenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722da1b4-722f-4468-85a6-d55a39093c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a38ade7-dc1d-44d6-a77a-d61dff2d974c","keywords":null,"link":"/kultura/201920__kakkukfeszek__zsoter_sandor__nyulak_szigete__hibauzenet","timestamp":"2019. május. 18. 20:00","title":"Senki nem gondolta volna, hogy Csomós Mari lesz a \"kétméteres seprőgép\" a Kakukkfészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kúria szerint nem sértett választási alapelvet Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárának a Czeglédy-ügyben az NVB tagjaihoz írott levele.","shortLead":"A Kúria szerint nem sértett választási alapelvet Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárának...","id":"20190518_Megsem_sertett_torvenyt_az_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72857c20-f127-41be-af1e-7bef55f8a2c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Megsem_sertett_torvenyt_az_allamtitkar","timestamp":"2019. május. 18. 19:26","title":"Mégsem sértett törvényt az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első csoportok leghamarabb jövő nyáron vehetnek részt a kurzusokon.","shortLead":"Az első csoportok leghamarabb jövő nyáron vehetnek részt a kurzusokon.","id":"20190519_Itt_vannak_az_ujabb_reszletek_az_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanulasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be27e446-88d1-4358-bd29-a78dba2aef6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Itt_vannak_az_ujabb_reszletek_az_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanulasrol","timestamp":"2019. május. 19. 15:53","title":"Itt vannak az újabb részletek az ingyenes külföldi nyelvtanulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc15dea8-2d90-4ce7-8e93-1830d3ed0987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A robotépítő mérnökként dolgozó James Bruton szabadidejében szívesen készít robotos videókat. Ezúttal egy különleges szerkezetet hozott össze.","shortLead":"A robotépítő mérnökként dolgozó James Bruton szabadidejében szívesen készít robotos videókat. Ezúttal egy különleges...","id":"20190519_virtualis_valosag_vr_jatek_robot_james_bruton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc15dea8-2d90-4ce7-8e93-1830d3ed0987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67d222b-6bbe-4ea8-bb23-9a4bb1c1b17d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_virtualis_valosag_vr_jatek_robot_james_bruton","timestamp":"2019. május. 19. 08:03","title":"Videó: A valóságban is elpüföli az embert a robot, ha a virtuális valóságban behúznak a játékosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]