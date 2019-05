Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53fb050d-65b4-49e5-9b13-3dedf6e067b7","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"itthon","description":"Almási Miklós filozófus, esztéta egy szovjet akadémikus korabeli szavait idézve beszél a kormányzat MTA elleni támadásáról. Legutóbbi könyve a digitalizációról szól, az szerinte akár háborúhoz is vezethet, de úgy véli, mégis több az információs társadalom előnye, mint a kára. HVG-portré.","shortLead":"Almási Miklós filozófus, esztéta egy szovjet akadémikus korabeli szavait idézve beszél a kormányzat MTA elleni...","id":"201920_almasi_miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53fb050d-65b4-49e5-9b13-3dedf6e067b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a027130-285c-4fa8-be7d-40193c97d55b","keywords":null,"link":"/itthon/201920_almasi_miklos","timestamp":"2019. május. 19. 18:00","title":"„Diktatúra ide vagy oda, nincs az akadémikusoknál nagyobb hatalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722da1b4-722f-4468-85a6-d55a39093c12","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Ezúttal a Radnóti Színházban bukkant fel az idióta szabályokkal mindig szembeszállni kész McMurphy, akit azonban most úgy formál meg Vilmányi Benett, mint eddig még senki.","shortLead":"Ezúttal a Radnóti Színházban bukkant fel az idióta szabályokkal mindig szembeszállni kész McMurphy, akit azonban most...","id":"201920__kakkukfeszek__zsoter_sandor__nyulak_szigete__hibauzenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722da1b4-722f-4468-85a6-d55a39093c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a38ade7-dc1d-44d6-a77a-d61dff2d974c","keywords":null,"link":"/kultura/201920__kakkukfeszek__zsoter_sandor__nyulak_szigete__hibauzenet","timestamp":"2019. május. 18. 20:00","title":"Senki nem gondolta volna, hogy Csomós Mari lesz a \"kétméteres seprőgép\" a Kakukkfészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen csökkentheti a műtéti kockázatot az új szimulátor.","shortLead":"Jelentősen csökkentheti a műtéti kockázatot az új szimulátor.","id":"20190518_Uj_modszer_segiti_az_orvosokat_az_erszukuletes_labak_megmenteseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80111731-3cb5-4c82-b801-8ebe5f01f09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190518_Uj_modszer_segiti_az_orvosokat_az_erszukuletes_labak_megmenteseben","timestamp":"2019. május. 18. 21:08","title":"Új módszer segíti az orvosokat az érszűkületes lábak megmentésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal három sajtó-helyreigazítást is küldött.","shortLead":"Egyúttal három sajtó-helyreigazítást is küldött.","id":"20190519_Visszaszolt_a_Fidesznek_Czegledy_Csaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6ecc85-a785-44e5-ac5b-f938e4d182fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Visszaszolt_a_Fidesznek_Czegledy_Csaba","timestamp":"2019. május. 19. 08:48","title":"Visszaszólt a Fidesznek Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1e9384-4fd0-40f1-ae84-969bc29c0413","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oroszlánhoz hasonlóan lesből támad kiszemelt zsákmányára a tigriscápa – derült ki egy új tanulmányból, amely szerint az óceán egyik legrettegettebb ragadozója \"meglepően lusta\" vadász.","shortLead":"Az oroszlánhoz hasonlóan lesből támad kiszemelt zsákmányára a tigriscápa – derült ki egy új tanulmányból, amely szerint...","id":"20190519_tigriscapak_vadaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e9384-4fd0-40f1-ae84-969bc29c0413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416662e9-a27d-47fb-b453-8973509348bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_tigriscapak_vadaszat","timestamp":"2019. május. 19. 16:03","title":"Meglepően lusták: oroszlán módjára vadásznak a tigriscápák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Visszatérő rémképe az emberiségnek a mesterséges intelligencia elszabadulása, amely végül a teremtője ellen fordul. Pedig egy fenyegető jövőkép már most bekövetkezett: olyan a pénzügyi piac, hogy a működése távol került mind az emberi irányítástól, mind a fenntarthatóságtól – figyelmeztet a technoevangelista Tim O’Reilly.","shortLead":"Visszatérő rémképe az emberiségnek a mesterséges intelligencia elszabadulása, amely végül a teremtője ellen fordul...","id":"20190519_A_robotoktol_rettegunk_mikozben_a_gazdasag_mar_ellenunk_dolgozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dedf980-c34e-4ba2-8d36-373983162c4d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190519_A_robotoktol_rettegunk_mikozben_a_gazdasag_mar_ellenunk_dolgozik","timestamp":"2019. május. 19. 19:15","title":"A robotoktól rettegünk, miközben a gazdaság már ellenünk dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feb6abd-e0c1-4d49-bb11-341b184a9825","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nivák dakaros szereplésére sokan emlékeznek, az viszont a feledés homályába merült, hogy a 2105-ös is ott volt Afrikában.","shortLead":"A Nivák dakaros szereplésére sokan emlékeznek, az viszont a feledés homályába merült, hogy a 2105-ös is ott volt...","id":"20190520_tudta_hogy_kocka_ladaval_is_indultak_a_parizsdakaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4feb6abd-e0c1-4d49-bb11-341b184a9825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d871d1bd-a2f0-4dfd-944d-cb361a765089","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_tudta_hogy_kocka_ladaval_is_indultak_a_parizsdakaron","timestamp":"2019. május. 20. 06:41","title":"Tudta, hogy kocka Ladával is indultak a Párizs–Dakaron?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fe9f91-1642-4ce1-b9f7-fffb9fc36793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs ennél régebbi autó, melyen ott virítana a Porsche név, ennek megfelelően várhatóan sok-sok millió euró ellenében cserél majd gazdát a 80 éves sportkocsi.","shortLead":"Nincs ennél régebbi autó, melyen ott virítana a Porsche név, ennek megfelelően várhatóan sok-sok millió euró ellenében...","id":"20190519_elado_egy_darabka_tortenelem_a_nacik_altal_penzelt_legelso_porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64fe9f91-1642-4ce1-b9f7-fffb9fc36793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e0b7ab-b40a-4815-ba22-58bb29e439b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190519_elado_egy_darabka_tortenelem_a_nacik_altal_penzelt_legelso_porsche","timestamp":"2019. május. 19. 06:41","title":"Eladó egy darabka történelem, a nácik által pénzelt legelső Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]