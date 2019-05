Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Címzett: Cannes. Aláíró: Quentin. Tárgy: Ne spoilerezzetek!","shortLead":"Címzett: Cannes. Aláíró: Quentin. Tárgy: Ne spoilerezzetek!","id":"20190520_Tarantino_utalja_a_spoilerezest_nyilt_levelet_irt_Canneshoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddab341-15cb-4fc1-8c3e-7908c8fafc9e","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Tarantino_utalja_a_spoilerezest_nyilt_levelet_irt_Canneshoz","timestamp":"2019. május. 20. 16:25","title":"Tarantino utálja a spoilerezést: nyílt levelet írt Cannes-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dd7c1a-c5bf-4e1d-be5c-6dc489de4065","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó pillanatban meghiúsult a korábban biztosra vett szponzorcsere.","shortLead":"Az utolsó pillanatban meghiúsult a korábban biztosra vett szponzorcsere.","id":"20190520_audi_bmw_bayern_munchen_szponzor_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2dd7c1a-c5bf-4e1d-be5c-6dc489de4065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d55899a-ce35-4f0a-8ede-f57421d9d649","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_audi_bmw_bayern_munchen_szponzor_auto","timestamp":"2019. május. 20. 12:24","title":"Mégsem ül át Audiból BMW-be a Bayern München","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választási részvétel 43,34 százalékos volt. ","shortLead":"A választási részvétel 43,34 százalékos volt. ","id":"20190519_Fegyvertartas_adoreform_Svajc_nepszavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cda67f-2519-4ada-bd75-2f2d94237659","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Fegyvertartas_adoreform_Svajc_nepszavazas","timestamp":"2019. május. 19. 18:47","title":"Megszavazták a fegyvertartás szigorítását és az adóreformot a svájciak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olajtársaság közleménye szerint nincs jelentős technikai fennakadás.","shortLead":"Az olajtársaság közleménye szerint nincs jelentős technikai fennakadás.","id":"20190520_mol_technikai_fennakadas_koolaj_baratsag_olajvezetek_ukrajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f83206a-774f-4981-b01c-c17056be7c46","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_mol_technikai_fennakadas_koolaj_baratsag_olajvezetek_ukrajna","timestamp":"2019. május. 20. 17:56","title":"Megszólalt a Mol az ukrajnai olajszállítás felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés tíz ibuproféntartalmú tablettát érinthet. ","shortLead":"Az intézkedés tíz ibuproféntartalmú tablettát érinthet. ","id":"20190520_Meg_tobb_fajdalomcsillapito_lesz_venykoteles_a_jovoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d400160-3137-4010-ab4a-f71c1316b9dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190520_Meg_tobb_fajdalomcsillapito_lesz_venykoteles_a_jovoben","timestamp":"2019. május. 20. 08:24","title":"Még több fájdalomcsillapító lesz vényköteles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61addde6-ec1e-4f73-b905-f17e78fd02dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén is közzétették szakmai javaslatukat. ","shortLead":"Idén is közzétették szakmai javaslatukat. ","id":"20190520_A_takaritok_szerint_orankent_2500_forintot_kellene_keresniuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61addde6-ec1e-4f73-b905-f17e78fd02dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfd8843-01ec-44c1-8922-241a9e3b0b61","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_A_takaritok_szerint_orankent_2500_forintot_kellene_keresniuk","timestamp":"2019. május. 20. 10:53","title":"A takarítók szerint óránként 2500 forintot kellene keresniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Visszatérő rémképe az emberiségnek a mesterséges intelligencia elszabadulása, amely végül a teremtője ellen fordul. Pedig egy fenyegető jövőkép már most bekövetkezett: olyan a pénzügyi piac, hogy a működése távol került mind az emberi irányítástól, mind a fenntarthatóságtól – figyelmeztet a technoevangelista Tim O’Reilly.","shortLead":"Visszatérő rémképe az emberiségnek a mesterséges intelligencia elszabadulása, amely végül a teremtője ellen fordul...","id":"20190519_A_robotoktol_rettegunk_mikozben_a_gazdasag_mar_ellenunk_dolgozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dedf980-c34e-4ba2-8d36-373983162c4d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190519_A_robotoktol_rettegunk_mikozben_a_gazdasag_mar_ellenunk_dolgozik","timestamp":"2019. május. 19. 19:15","title":"A robotoktól rettegünk, miközben a gazdaság már ellenünk dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60613907-4ebd-45db-8a5c-f385b4a53fa8","c_author":"Kinnarps","category":"brandcontent","description":"Csak ma hányszor érezte úgy a munkahelyén, hogy nincs egy perc nyugalma, és nem tud sehol zavartalanul telefonálni? Hány meetinget kellett áttennie helyhiány miatt, és hányszor megy el az életkedve, ha ránéz az irodai asztalára? Szerencsére ma már egyre több cégvezető ismeri fel, hogy a munkahelyi környezet a dolgozók teljesítményére is jó hatással van. Utánajártunk, mi is az a munkatér-analízis, és miért éri meg belevágni.","shortLead":"Csak ma hányszor érezte úgy a munkahelyén, hogy nincs egy perc nyugalma, és nem tud sehol zavartalanul telefonálni...","id":"20190507_kinnarps_munakter_analizis_iroda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60613907-4ebd-45db-8a5c-f385b4a53fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f71d11d-2b42-49d8-90e5-17e7125325ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190507_kinnarps_munakter_analizis_iroda","timestamp":"2019. május. 20. 10:30","title":"\"Már rég túlhaladtunk az egy ember – egy asztal felálláson\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]