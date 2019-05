Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elképzelhető, hogy az USA és Kína közti kereskedelmi háború miatt nem láthatta a Trónok harca befejező részét az utóbbi ország közönsége. ","shortLead":"Elképzelhető, hogy az USA és Kína közti kereskedelmi háború miatt nem láthatta a Trónok harca befejező részét az utóbbi...","id":"20190520_tronok_harca_evadzaro_kereskedelmi_haboru_donald_trump_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49020db7-2803-4c02-9deb-c249ddf42143","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_tronok_harca_evadzaro_kereskedelmi_haboru_donald_trump_kina","timestamp":"2019. május. 20. 20:03","title":"Kínában még nem ment le a Trónok harca utolsó része, és ennek valószínűleg Trump az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488e47f8-6d55-4022-bd62-da181f316176","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Hatalmas próbatétel és hatalmas erőforrás a demokraták számára a minap elhunyt, Budapesten született amerikai történész szellemi hagyatéka.","shortLead":"Hatalmas próbatétel és hatalmas erőforrás a demokraták számára a minap elhunyt, Budapesten született amerikai történész...","id":"201920__john_lukacs__felkavaro_orokseg__hitler_kontra_churchill__nem_hitte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=488e47f8-6d55-4022-bd62-da181f316176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7032c10-3e1a-497a-ba62-4950fb66e069","keywords":null,"link":"/itthon/201920__john_lukacs__felkavaro_orokseg__hitler_kontra_churchill__nem_hitte","timestamp":"2019. május. 19. 12:00","title":"Náciellenes antikommunista, antidemokrata antipopulista – John Lukacs felkavaró öröksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete ilyenkor a politika iránt kicsit is érdeklődő magyarok arra készültek, hogy Orbán Viktor és az amerikai elnök találkozik a Fehér Házban. Arra viszont senki nem gondolt, hogy Kövér László ellopja a show-t. A hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Egy hete ilyenkor a politika iránt kicsit is érdeklődő magyarok arra készültek, hogy Orbán Viktor és az amerikai elnök...","id":"20190519_Kover_legyozte_Orbant_es_Trumpot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e821715c-f486-4a66-83e3-efbe2a9769df","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Kover_legyozte_Orbant_es_Trumpot","timestamp":"2019. május. 19. 16:00","title":"Kövér legyőzte Orbánt és Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy kerületben dolgoznak. ","shortLead":"Négy kerületben dolgoznak. ","id":"20190520_Megkezdodott_a_fovarosi_patkanyirtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbe9bb6-fdc1-47c4-8ac8-78397f5024d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Megkezdodott_a_fovarosi_patkanyirtas","timestamp":"2019. május. 20. 17:15","title":"Megkezdődött a fővárosi patkányirtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894dad43-e577-44e9-9899-db468ba6bec3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ámbráscetek akár 70 évig is elélnek, egy Olaszországnál partra sodort példánynak azonban mindössze 7-et sikerült. A kutatók úgy vélik: a tetemben talált rengeteg műanyag miatt pusztulhatott el. ","shortLead":"Az ámbráscetek akár 70 évig is elélnek, egy Olaszországnál partra sodort példánynak azonban mindössze 7-et sikerült...","id":"20190521_ambrascet_muanyagszemet_zacsko_szicilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=894dad43-e577-44e9-9899-db468ba6bec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746821ef-7c18-4909-9027-b95441ffe1db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_ambrascet_muanyagszemet_zacsko_szicilia","timestamp":"2019. május. 21. 10:33","title":"Sokkoló képek: rengeteg műanyagszemetet szedtek ki egy Szicíliánál elpusztult ámbráscetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglepő kitüntetést kapott a hegedűművész.","shortLead":"Meglepő kitüntetést kapott a hegedűművész.","id":"20190519_Vajon_mi_koze_Maga_Zoltannak_a_honvedelemhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2712aaa-d7d0-47c7-8550-e0e9e68e649e","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Vajon_mi_koze_Maga_Zoltannak_a_honvedelemhez","timestamp":"2019. május. 19. 20:52","title":"Vajon mi köze Mága Zoltánnak a honvédelemhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235e8e06-2db5-4b5d-a673-ffa402984d03","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az HBO nem sokat várt azzal, hogy a Trónok harca utolsó része után leülepedjenek bennünk a történések. Figyelmünket máris a jövő felé irányítják – még friss az új Westworld-előzetes. ","shortLead":"Az HBO nem sokat várt azzal, hogy a Trónok harca utolsó része után leülepedjenek bennünk a történések. Figyelmünket...","id":"20190520_Lassan_felejthetjuk_is_el_a_Tronok_harcat_megerkezett_a_Westworld_3_evadjanak_elozetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=235e8e06-2db5-4b5d-a673-ffa402984d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea3357c-34f8-4fd5-97e8-d0edf96fe503","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Lassan_felejthetjuk_is_el_a_Tronok_harcat_megerkezett_a_Westworld_3_evadjanak_elozetese","timestamp":"2019. május. 20. 12:22","title":"Lassan felejthetjük is el a Trónok harcát: megérkezett a Westworld 3. évadjának előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca31352-a476-4fe2-a2c4-c44f55804f24","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A kényessé és képlékennyé vált helyzetben is az eredeti terv szerint megtartja kedd délutánra tervezett sajtóeseményét a Huawei-csoporthoz tartozó Honor. Az új Honor 20 széria modelljeit fogják bemutatni. Hogy forgalomba hozzák-e, azt viszont egyelőre nem tudni.","shortLead":"A kényessé és képlékennyé vált helyzetben is az eredeti terv szerint megtartja kedd délutánra tervezett sajtóeseményét...","id":"20190520_huawei_honor_20_pro_bemutato_google_tiltas_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ca31352-a476-4fe2-a2c4-c44f55804f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772f418d-a8ca-43f3-a785-ed4df80f2bad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_honor_20_pro_bemutato_google_tiltas_android","timestamp":"2019. május. 20. 20:20","title":"Megtartja holnapi bemutatóját Huawei/Honor, de nagy kérdés, hogy utána mi lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]