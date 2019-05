Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5202bf28-417e-4c9a-88f6-f3a81ce15648","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahhoz képest, hogy az Európai Unióban Magyarország a hatodik-hetedik legnagyobb spárgatermesztő, itthon kevés fogy belőle.","shortLead":"Ahhoz képest, hogy az Európai Unióban Magyarország a hatodik-hetedik legnagyobb spárgatermesztő, itthon kevés fogy...","id":"20190521_Nem_kell_a_magyarnak_a_magyar_sparga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5202bf28-417e-4c9a-88f6-f3a81ce15648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea5a8ae-7b2a-43eb-a38b-f83166c78444","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Nem_kell_a_magyarnak_a_magyar_sparga","timestamp":"2019. május. 21. 11:40","title":"Nem kell a magyarnak a magyar spárga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd62159-a081-450c-8e8a-0972390ae90a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre sem a kétoldalú tárgyalásról, sem pedig annak napirendjéről nem született végleges megállapodás.","shortLead":"Egyelőre sem a kétoldalú tárgyalásról, sem pedig annak napirendjéről nem született végleges megállapodás.","id":"20190521_Kreml_Putyin_es_Trump_az_energiabiztonsagrol_is_targyalhat_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd62159-a081-450c-8e8a-0972390ae90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6192115-c766-4896-b4f5-5825a206f774","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Kreml_Putyin_es_Trump_az_energiabiztonsagrol_is_targyalhat_Japanban","timestamp":"2019. május. 21. 16:20","title":"Kreml: Putyin és Trump az energiabiztonságról is tárgyalhat Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ff4a76-7cc8-4254-a2a7-987554be6003","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt Hír TV-s műsorvezető a Duna partján állva mondja meg a tutit, néha egy kisgyerek válaszol kérdéseire.","shortLead":"A volt Hír TV-s műsorvezető a Duna partján állva mondja meg a tutit, néha egy kisgyerek válaszol kérdéseire.","id":"20190522_Kalman_Olga_is_elmondta_miert_kell_elmenni_szavazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22ff4a76-7cc8-4254-a2a7-987554be6003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ce3f7c-c2ad-434a-a62e-c48e039addaa","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Kalman_Olga_is_elmondta_miert_kell_elmenni_szavazni","timestamp":"2019. május. 22. 15:14","title":"Kálmán Olga is elmondta, miért kell elmenni szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08251899-6ca3-44dd-beae-c61c7c556559","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök azt mondta, érzékeli, hogy az alsóházi képviselők közül sokan akarnak egy újabb referendumot. ","shortLead":"A brit miniszterelnök azt mondta, érzékeli, hogy az alsóházi képviselők közül sokan akarnak egy újabb referendumot. ","id":"20190521_brexit_ujabb_nepszavazas_theresa_may","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08251899-6ca3-44dd-beae-c61c7c556559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e479040-ef9c-47e5-b8dc-791bd1ce4559","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_brexit_ujabb_nepszavazas_theresa_may","timestamp":"2019. május. 21. 18:18","title":"Belengette egy újabb Brexit-népszavazás lehetőségét May","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"Windisch Judit","category":"vilag","description":"Orbán Viktor kedélyesen elvicceli a Strache-botrányt, a médiája pedig addig lúgozza a sztorit, hogy a volt osztrák alkancellár a végén már nem áruló, hanem áldozat lesz. Heinz-Christian Strache pártja, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is ezzel játszik, miközben próbálja személyes baklövésként beállítani a történteket, csak kérdés, milyen sikerrel. A nyugat-európai társadalmak számára a Strache-botránnyal lett igazán világos, milyen logikai modell szerint működnek a szélsőjobboldali pártok – mondja hvg.hu-nak Bíró-Nagy András elemző.","shortLead":"Orbán Viktor kedélyesen elvicceli a Strache-botrányt, a médiája pedig addig lúgozza a sztorit, hogy a volt osztrák...","id":"20190521_Orban_Strache_Salvini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54db9db8-4e12-44ca-b227-eb399b19dec9","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Orban_Strache_Salvini","timestamp":"2019. május. 21. 17:22","title":"Kiborult a bili: már mindenki láthatja, hogyan működik az Orbán-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A számlagyár vezetői nem ismerték el a bűnösségüket, Kuna és Berki csak vásárolt tőlük. ","shortLead":"A számlagyár vezetői nem ismerték el a bűnösségüket, Kuna és Berki csak vásárolt tőlük. ","id":"20190521_Kuna_Tibor_es_BErki_Krisztian_is_elismerte_bunosseget_a_szamlagyaros_perben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e97374-4fdd-4279-8997-7832ba2f3bef","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Kuna_Tibor_es_BErki_Krisztian_is_elismerte_bunosseget_a_szamlagyaros_perben","timestamp":"2019. május. 21. 19:40","title":"Kuna Tibor és Berki Krisztián is elismerte bűnösségét a számlagyáros perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa azt reméli, még a nyári szünet előtt hatályba lép a módosítás.","shortLead":"Kósa azt reméli, még a nyári szünet előtt hatályba lép a módosítás.","id":"20190523_Meg_ma_benyujtja_a_Lex_Czegledyt_Kosa_Lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddaf715f-61bf-42fa-ba8c-b1a83eddf995","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Meg_ma_benyujtja_a_Lex_Czegledyt_Kosa_Lajos","timestamp":"2019. május. 23. 10:03","title":"Még ma benyújtja a Lex Czeglédyt Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991f5580-23d1-42d7-b0bf-1f67d515204f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentendrénél utat tört magának az élet.","shortLead":"Szentendrénél utat tört magának az élet.","id":"20190521_Kinott_a_fu_a_januarban_atadott_bicikliutbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991f5580-23d1-42d7-b0bf-1f67d515204f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07964f56-8806-4f9b-acba-a22dcf5f60a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Kinott_a_fu_a_januarban_atadott_bicikliutbol","timestamp":"2019. május. 21. 12:18","title":"Kinőtt a fű a januárban átadott bicikliútból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]