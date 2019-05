Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b0436df-2fac-443c-a79c-9fc4fd831238","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évek fejlesztései után mára eljutottunk oda, hogy olyan feladatokat is képes elvégezni egy robot, amire korábban nem gondoltunk volna.","shortLead":"Az elmúlt évek fejlesztései után mára eljutottunk oda, hogy olyan feladatokat is képes elvégezni egy robot, amire...","id":"20190523_robotkutya_hyqreal_robot_repulogep_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b0436df-2fac-443c-a79c-9fc4fd831238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c8a00d-6ebd-4666-b4d4-0e44fd2a772a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_robotkutya_hyqreal_robot_repulogep_video","timestamp":"2019. május. 23. 18:33","title":"Videó: Rákötötték a robotkutyára a 3 tonnás repülőgépet, és simán elhúzta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hétfőn és pénteken is gyakrabban közlekedik a repülőtéri 100 E járat május 27-től.","shortLead":"Hétfőn és pénteken is gyakrabban közlekedik a repülőtéri 100 E járat május 27-től.","id":"20190524_100E_busz_Ferihegy_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e075733-dd6a-4292-9285-e533eabe9a32","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190524_100E_busz_Ferihegy_repuloter","timestamp":"2019. május. 24. 12:55","title":"Sűrűbben járnak majd a reptéri 100E-buszok a csúcsidőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0720f87-ba99-42a9-a122-0d39af8bc56d","c_author":"Onozó Róbert (Cannes)","category":"kultura","description":"A világ legjelentősebb filmfesztiválján is meg kell esketni a kritikusokat, hogy nem árulják el az új Tarantino-film cselekményét, pedig a Volt egyszer egy… Hollywood nem csak a történet fordulatai miatt lett különleges élmény. Cannes mindenesetre teljesen felbolydult Brad Pitt és Leonardo DiCaprio érkezésétől, Tarantino pedig felhúzta magát, amikor arról kérdezték, miért kidolgozatlan a női főhőse. Ezen a téren viszont az egész fesztiválnak van mit behozni, a szelekció alapján úgy tűnik, 2019 nem a nők éve Cannes-ban. ","shortLead":"A világ legjelentősebb filmfesztiválján is meg kell esketni a kritikusokat, hogy nem árulják el az új Tarantino-film...","id":"20190523_A_spoilerezes_a_legujabb_jarvany_Cannes_filmesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0720f87-ba99-42a9-a122-0d39af8bc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51acb629-ae1c-4f3b-89ea-879c977dc7e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_A_spoilerezes_a_legujabb_jarvany_Cannes_filmesztival","timestamp":"2019. május. 23. 20:00","title":"A spoilerezés a legújabb járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok antiszemiták, Orbán Viktor egységesíthetné az európai radikális jobboldalt, Magyarországot foglyul ejtette a szélsőjobb – egy sor meredek állítást fogalmazott meg a Népszavának Cas Mudde politológus.","shortLead":"A magyarok antiszemiták, Orbán Viktor egységesíthetné az európai radikális jobboldalt, Magyarországot foglyul ejtette...","id":"20190523_A_Guardian_elemzoje_Orban_reg_nem_volt_olyan_rossz_helyzetben_mint_most","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85da80a0-495b-477b-ad35-b00671219c03","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_A_Guardian_elemzoje_Orban_reg_nem_volt_olyan_rossz_helyzetben_mint_most","timestamp":"2019. május. 23. 08:07","title":"A Guardian elemzője: Orbán rég nem volt olyan rossz helyzetben, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub nem hosszabbítja meg Lucsánszky Tamás vezetőedző szerződését. ","shortLead":"A klub nem hosszabbítja meg Lucsánszky Tamás vezetőedző szerződését. ","id":"20190523_mtk_edzo_lucsanszky_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4bdf803-94fb-49c5-a44b-69003f81bec9","keywords":null,"link":"/sport/20190523_mtk_edzo_lucsanszky_tamas","timestamp":"2019. május. 23. 13:30","title":"Edző nélkül maradt a kiesett MTK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9a645-b108-4850-a1a7-abd2e9f3a778","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Készülnek az új, 1,2 literes turbó benzines motorok gyártására.","shortLead":"Készülnek az új, 1,2 literes turbó benzines motorok gyártására.","id":"20190524_szentgotthard_motorgyar_psa_opel_benzinmotor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9a645-b108-4850-a1a7-abd2e9f3a778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fa21ac-12ab-48c9-a067-7ac96f499899","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_szentgotthard_motorgyar_psa_opel_benzinmotor","timestamp":"2019. május. 24. 14:25","title":"A francia anyacég legfontosabb motorját gyártják majd Szentgotthárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa59eae0-715d-4ab4-a09a-db2deb87b2ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintegy 2-3 ezer ember vonult pénteken Budapest belvárosában azért, hogy felhívja a figyelmet: hatalmas baj felé haladunk, és nekünk kell cselekedni. A demonstrálók között döntő többségében gimnazistákat lehetett látni.","shortLead":"Mintegy 2-3 ezer ember vonult pénteken Budapest belvárosában azért, hogy felhívja a figyelmet: hatalmas baj felé...","id":"20190524_Tobb_ezer_fiatal_tuntett_Budapesten_a_klimavedelemert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa59eae0-715d-4ab4-a09a-db2deb87b2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd5a262-b80d-4350-a4e2-d88c4ae6225c","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Tobb_ezer_fiatal_tuntett_Budapesten_a_klimavedelemert","timestamp":"2019. május. 24. 13:05","title":"Több ezer fiatal tüntetett Budapesten a klímaváltozás megállításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f52766-d8d0-42fc-b554-cfc7f76b2f51","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Holtan találták a Spitzbergákon (Svalbard-szigetek) két lengyel sarkkutatót. A kutatók egy meredek hegyoldalon jártak szerencsétlenül Európa legészakibb földterületén, a Norvégiához tartozó jeges-tengeri szigetcsoporton.","shortLead":"Holtan találták a Spitzbergákon (Svalbard-szigetek) két lengyel sarkkutatót. A kutatók egy meredek hegyoldalon jártak...","id":"20190522_spitzbergak_lengyel_sarkkutatok_halala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4f52766-d8d0-42fc-b554-cfc7f76b2f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721ee105-ae1e-40c3-99b6-96cadfec036c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_spitzbergak_lengyel_sarkkutatok_halala","timestamp":"2019. május. 22. 22:03","title":"Holtan találtak két tudóst a Spitzbergákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]