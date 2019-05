Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátozottak a lehetőségek, nincs keret arra, hogy az ügyfelek ugyanolyan kulturált WC-t használhassanak, mint a dolgozók – ismerték el egy jegyzőkönyvben.","shortLead":"Korlátozottak a lehetőségek, nincs keret arra, hogy az ügyfelek ugyanolyan kulturált WC-t használhassanak, mint...","id":"20190523_Irasba_adta_a_gyori_kormanyablak_nincs_penz_vecepapirra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e925cfda-f335-4cda-9ecc-1f640084f1d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Irasba_adta_a_gyori_kormanyablak_nincs_penz_vecepapirra","timestamp":"2019. május. 23. 19:51","title":"Írásba adta a győri kormányablak: nincs pénz vécépapírra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 17 éves erőszakolót már le is tartóztatták. A gondozók azt állították, ők nem hallhatták, mi történik.","shortLead":"A 17 éves erőszakolót már le is tartóztatták. A gondozók azt állították, ők nem hallhatták, mi történik.","id":"20190523_Gyermekotthonban_eroszakoltak_meg_egy_11_eves_fiut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d606311c-f737-40dd-a75d-dc2e4421e12a","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Gyermekotthonban_eroszakoltak_meg_egy_11_eves_fiut","timestamp":"2019. május. 23. 20:14","title":"Gyermekotthonban erőszakoltak meg egy 11 éves fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi rendszeresen bántalmazta 19 éves lányát, majd egy napon ittasan tért haza, és ismét neki akart menni gyerekének, aki először figyelmeztette, majd megütötte, és egy késsel elvágta a torkát. Az ügyész szerint önvédelemről van szó, noha aránytalan túlzásba esett.","shortLead":"A férfi rendszeresen bántalmazta 19 éves lányát, majd egy napon ittasan tért haza, és ismét neki akart menni...","id":"20190522_olasz_lany_onvedelembol_megolte_apjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d9a8a5-3638-435b-8cce-04b4ec8aff82","keywords":null,"link":"/elet/20190522_olasz_lany_onvedelembol_megolte_apjat","timestamp":"2019. május. 22. 16:17","title":"Felmentheti a bíróság az olasz lányt, aki megölte rátámadó apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átrendeződött a szegedi városvezetés. Néhány hónapja a főjegyző jelezte, hogy nyugdíjba megy, most az alpolgármester mondott le. Május végén jogerős ítélet várható a parkolási bérletek mindkettőjüket érintő ügyében, amelyben első fokon, nem jogerősen felfüggesztett börtönt kaptak.","shortLead":"Átrendeződött a szegedi városvezetés. Néhány hónapja a főjegyző jelezte, hogy nyugdíjba megy, most az alpolgármester...","id":"20190524_Atrendezodott_a_szegedi_varosvezetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2af6b9b-79b7-4abf-8193-c2b7e2ce3df5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Atrendezodott_a_szegedi_varosvezetes","timestamp":"2019. május. 24. 09:50","title":"Lemondott Szeged alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az egyesből nem jutott tovább, és most párosban is elbúcsúzott az 525 ezer euró (171,2 millió forint) összdíjazású genfi salakpályás férfi tenisztornán.","shortLead":"Az egyesből nem jutott tovább, és most párosban is elbúcsúzott az 525 ezer euró (171,2 millió forint) összdíjazású...","id":"20190522_fucsovics_marton_paros_tenisz_genf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec991a5d-c885-49d1-a6c8-752ba0b44cd1","keywords":null,"link":"/sport/20190522_fucsovics_marton_paros_tenisz_genf","timestamp":"2019. május. 22. 20:30","title":"Párosban is kiesett Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08397346-1bc6-4fee-b48a-9d0c838c8c7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy több kis képből összeálló nagy festmény mellett ült sállal, sapkával eltakarva magát. Alkotásának címe: Velence olajban, amivel a város problémáira utalhat.","shortLead":"Egy több kis képből összeálló nagy festmény mellett ült sállal, sapkával eltakarva magát. Alkotásának címe: Velence...","id":"20190523_A_Velencei_Biennalen_is_felbukkant_Banksy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08397346-1bc6-4fee-b48a-9d0c838c8c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7111a9af-2819-4928-98b4-1d89dab4a889","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_A_Velencei_Biennalen_is_felbukkant_Banksy","timestamp":"2019. május. 23. 10:54","title":"A Velencei Biennálén is felbukkant Banksy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre a nyilvánosság teljes kizárásával működik a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Végső döntéseket nem is hoz a nagy csinnadrattával beharangozott fórum.","shortLead":"Egyelőre a nyilvánosság teljes kizárásával működik a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Végső döntéseket nem is hoz...","id":"20190523_Titokzatos_tanacs_hozza_meg_a_legfobb_donteseket_Budapest_nagy_fejleszteseirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9351d0e3-0c6e-493d-8654-8b6597920f8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Titokzatos_tanacs_hozza_meg_a_legfobb_donteseket_Budapest_nagy_fejleszteseirol","timestamp":"2019. május. 23. 18:15","title":"Titokzatos tanács hozza meg a legfőbb döntéseket Budapest nagy fejlesztéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d91d61-5c31-4846-9396-1240719aed9e","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Közeledik a turisztikai főidény, amit ebben az évben is jelentős munkaerőhiány kísér. Az Adózóna összegyűjtötte, mit tehetnek meg a cégvezetők a munkaidő-beosztással és a bérezéssel ilyenkor.","shortLead":"Közeledik a turisztikai főidény, amit ebben az évben is jelentős munkaerőhiány kísér. Az Adózóna összegyűjtötte, mit...","id":"20190523_Sok_dolgozo_bukhatja_a_vasarnapi_potlekot_a_nyari_szezonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50d91d61-5c31-4846-9396-1240719aed9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03667a05-5076-4b84-861c-a859be8b87c2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_Sok_dolgozo_bukhatja_a_vasarnapi_potlekot_a_nyari_szezonban","timestamp":"2019. május. 23. 15:59","title":"Sok dolgozó bukhatja a vasárnapi pótlékot a nyári szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]