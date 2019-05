Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e5f9cde-aa7d-4136-a07a-7271d0d1b90d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy manapság átlagosnak mondható, 30 kWh-s akkumulátorral szerelt gépjármű teljes feltöltése nagyjából 3000 forintba kerül majd.","shortLead":"Egy manapság átlagosnak mondható, 30 kWh-s akkumulátorral szerelt gépjármű teljes feltöltése nagyjából 3000 forintba...","id":"20190528_elmu_emasz_villany_elektromos_auto_toltes_fiezos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e5f9cde-aa7d-4136-a07a-7271d0d1b90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e324c117-5377-4e54-9b2c-66c8afe5aad5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_elmu_emasz_villany_elektromos_auto_toltes_fiezos","timestamp":"2019. május. 28. 16:48","title":"Vége az ingyen tankolásnak az Elmű-oszlopokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538e90a4-ed41-426f-9198-e428ca0c2386","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kreatív háttérképek tucatja készült már, hogy elrejtse a Galaxy S10-ek előlapi kameralyukát. A Samsung most Disney- és Pixar-figurákat hívott segítségül ehhez.","shortLead":"Kreatív háttérképek tucatja készült már, hogy elrejtse a Galaxy S10-ek előlapi kameralyukát. A Samsung most Disney- és...","id":"20190529_samsung_galaxy_s10_kameralyuk_rejto_hatterkepek_disney_pixar_figurak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=538e90a4-ed41-426f-9198-e428ca0c2386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199870de-f900-4ea4-a6b9-1ad9afc49102","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_samsung_galaxy_s10_kameralyuk_rejto_hatterkepek_disney_pixar_figurak","timestamp":"2019. május. 29. 15:03","title":"Most a Samsung rejti bájos háttérképekkel a Galaxy S10 kameráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aafdb1f-fd25-4702-8db1-ae14361b3a44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kimaradtak a forgalmi adó két és fél évvel ezelőtti csökkentéséből a munkahelyi menzák. A béremelések után most az alapanyagárak is megugrottak, ezért a szakmai szövetség felmelegítené a témát.","shortLead":"Kimaradtak a forgalmi adó két és fél évvel ezelőtti csökkentéséből a munkahelyi menzák. A béremelések után most...","id":"20190528_A_dragulo_zoldseg_es_hus_miatt_ismet_az_afa_csokkenteseert_lobbiznak_a_menzak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aafdb1f-fd25-4702-8db1-ae14361b3a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c60642-f683-4928-9b45-d4bda6aa7ee0","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_A_dragulo_zoldseg_es_hus_miatt_ismet_az_afa_csokkenteseert_lobbiznak_a_menzak","timestamp":"2019. május. 28. 07:15","title":"Túl drága a zöldség és a hús, ismét áfacsökkentésért lobbiznak a menzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8627310-7cea-4596-8487-ca9b7481e8b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion balesetet szenvedett, majd minden gond nélkül továbbhajtott a széttört rakterével.","shortLead":"A kamion balesetet szenvedett, majd minden gond nélkül továbbhajtott a széttört rakterével.","id":"20190529_Fotok_Most_egy_ripityara_tort_szerb_kamion_probalta_atszelni_az_orszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8627310-7cea-4596-8487-ca9b7481e8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cec6ef-8ca2-472d-82f1-0b1182c0ce77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Fotok_Most_egy_ripityara_tort_szerb_kamion_probalta_atszelni_az_orszagot","timestamp":"2019. május. 29. 09:52","title":"Fotók: Most egy ripityára tört szerb kamion próbálta átszelni az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7ebe2c-d127-4268-9282-5282596dbd34","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gázolás miatt buszok járnak a vonatok helyett Pécelig, ahonnan ismét vonatpótlózni kell.","shortLead":"Gázolás miatt buszok járnak a vonatok helyett Pécelig, ahonnan ismét vonatpótlózni kell.","id":"20190529_Vonatpotlo_buszokkal_lehet_eljutni_a_vonatpotlo_buszokig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a7ebe2c-d127-4268-9282-5282596dbd34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332b06d4-c301-4e87-873b-e9631d4a7652","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Vonatpotlo_buszokkal_lehet_eljutni_a_vonatpotlo_buszokig","timestamp":"2019. május. 29. 16:41","title":"Vonatpótló buszokkal lehet eljutni a vonatpótló buszokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd85bf9-9e0b-420b-a7d5-90a18e0ac0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fúvós funk kirobbanó energiájú nagykövetei a Barba Negrában lépnek fel október 22-én.","shortLead":"A fúvós funk kirobbanó energiájú nagykövetei a Barba Negrában lépnek fel október 22-én.","id":"20190528_Megint_jon_a_Lucky_Chops","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd85bf9-9e0b-420b-a7d5-90a18e0ac0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4650a9b3-13c7-43ad-bb2f-7496df923cb3","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Megint_jon_a_Lucky_Chops","timestamp":"2019. május. 28. 10:32","title":"Megint jön a Lucky Chops","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal férfi valószínűleg drog hatása alatt állt. ","shortLead":"A fiatal férfi valószínűleg drog hatása alatt állt. ","id":"20190528_Kiugrott_egy_ferfi_egy_Kalvin_teri_hotel_ablakabol_raesett_egy_kocsira_meztelen_vetkozott_majd_elsetalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9afaf95-7d4e-4aff-8264-1ec8e3e5ccac","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Kiugrott_egy_ferfi_egy_Kalvin_teri_hotel_ablakabol_raesett_egy_kocsira_meztelen_vetkozott_majd_elsetalt","timestamp":"2019. május. 28. 19:44","title":"Kiugrott egy férfi egy Kálvin téri hotel ablakából, ráesett egy kocsira, meztelenre vetkőzött, majd elsétált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ebebfb-1a24-43cc-b168-9a669319ccfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A részvényekből származó osztalékot használhatják fel az egyetem működtetésére.","shortLead":"A részvényekből származó osztalékot használhatják fel az egyetem működtetésére.","id":"20190527_Mol_es_Richterreszvenyeket_adott_at_az_allam_a_Corvinust_mukodteto_alapitvanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26ebebfb-1a24-43cc-b168-9a669319ccfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965606a7-4292-4b0e-a8f6-62429293127f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Mol_es_Richterreszvenyeket_adott_at_az_allam_a_Corvinust_mukodteto_alapitvanynak","timestamp":"2019. május. 27. 18:34","title":"Mol- és Richter-részvényeket adott át az állam a Corvinust működtető alapítványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]