Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynak 9 éve volt megreformálni a szakképzést, rengeteg dolog történt is, de most újabb reform jön tengernyi pénzért.\r

\r

","shortLead":"A kormánynak 9 éve volt megreformálni a szakképzést, rengeteg dolog történt is, de most újabb reform jön tengernyi...","id":"20190529_Jon_az_ujabb_szakkepzesi_reform_200_milliardert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6a7bc2-2a04-4232-b8ea-3e75ca527636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Jon_az_ujabb_szakkepzesi_reform_200_milliardert","timestamp":"2019. május. 29. 06:17","title":"Jön az újabb szakképzési reform 200 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e236040-0dce-41d2-a52c-7d93f80b064e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vandál támadók ismét megrongálták Bécs belvárosában a holokauszt áldozatait bemutató arcképeket. Alexander Van der Bellen államfő nagyon aggasztónak nevezte az akciót.","shortLead":"Vandál támadók ismét megrongálták Bécs belvárosában a holokauszt áldozatait bemutató arcképeket. Alexander Van der...","id":"20190527_Antiszemita_vandalok_grasszalnak_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e236040-0dce-41d2-a52c-7d93f80b064e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce86c51-c260-496c-8e1a-21c8d5544052","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Antiszemita_vandalok_grasszalnak_Becsben","timestamp":"2019. május. 27. 19:21","title":"Antiszemita vandálok grasszálnak Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77580b2e-5d7d-43ba-a93b-28072b636355","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész kitárulkozása egyre furcsább.","shortLead":"A zenész kitárulkozása egyre furcsább.","id":"20190529_Mobynak_van_egy_zavarba_ejto_emleke_a_peniszerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77580b2e-5d7d-43ba-a93b-28072b636355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5bc3bd-7499-4a61-90de-f8e221f07767","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Mobynak_van_egy_zavarba_ejto_emleke_a_peniszerol","timestamp":"2019. május. 29. 09:23","title":"Mobynak van egy zavarba ejtő emléke a péniszéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094d89aa-1b3f-441c-8b25-f6afc4045c40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus által csak nemrég bemutatott új ZenBook tulajdonságán is képes volt egyet csavarni az Intel, amelyik egészen érdekes konepcióeszközzel lépett elő. ","shortLead":"Az Asus által csak nemrég bemutatott új ZenBook tulajdonságán is képes volt egyet csavarni az Intel, amelyik egészen...","id":"20190529_intel_honeycomb_glacier_laptop_hajtogathato_kijelzo_koncepcio_computex_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=094d89aa-1b3f-441c-8b25-f6afc4045c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8a0fd8-f739-4fd4-8f88-df94a093f266","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_intel_honeycomb_glacier_laptop_hajtogathato_kijelzo_koncepcio_computex_2019","timestamp":"2019. május. 29. 12:03","title":"Furán hajtogatható laptopot mutatott be az Intel, de úgy tűnik, van értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea0df3b-cde3-41e6-8627-a1aed571f3d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt az olasz sportkocsit arasznyival kiszélesítették, így szinte egy egész sávot elfoglal. ","shortLead":"Ezt az olasz sportkocsit arasznyival kiszélesítették, így szinte egy egész sávot elfoglal. ","id":"20190529_szuperszeles_lett_a_840_loeros_legujabb_ferrari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea0df3b-cde3-41e6-8627-a1aed571f3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26dea37-222c-4499-85da-57e31c14462c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_szuperszeles_lett_a_840_loeros_legujabb_ferrari","timestamp":"2019. május. 29. 11:21","title":"Szuperszéles lett a 840 lóerős legújabb Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Lezárult a Fidesz-közeli médiumok vállalatcsoporttá alakulása, a csoport uralkodó tagja, Mészáros Lőrinc volt érdekeltsége, a Mediaworks közzétette ennek tényét a cégközlönyben.","shortLead":"Lezárult a Fidesz-közeli médiumok vállalatcsoporttá alakulása, a csoport uralkodó tagja, Mészáros Lőrinc volt...","id":"20190529_Vege_a_fideszes_media_hivatalosan_is_birodalomma_alakult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86681b5e-4c11-4702-af99-0d3508ea4068","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Vege_a_fideszes_media_hivatalosan_is_birodalomma_alakult","timestamp":"2019. május. 29. 06:15","title":"Vége, a fideszes média hivatalosan is birodalommá alakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legesélyesebb következő brit miniszterelnök-jelöltnek a bíróságon kell felelnie, amiért azt állította, hetente 442 millió dollárjába kerül az országnak az EU-tagság.\r

\r

","shortLead":"A legesélyesebb következő brit miniszterelnök-jelöltnek a bíróságon kell felelnie, amiért azt állította, hetente 442...","id":"20190529_Boris_Jonhsont_bepereltek_hogy_hazudott_tobb_kampanyban_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ccb90d-8154-42bb-a085-ded0c168418a","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Boris_Jonhsont_bepereltek_hogy_hazudott_tobb_kampanyban_is","timestamp":"2019. május. 29. 13:45","title":"Boris Johnsont beperelték, hogy hazudott több kampányban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal férfi valószínűleg drog hatása alatt állt. ","shortLead":"A fiatal férfi valószínűleg drog hatása alatt állt. ","id":"20190528_Kiugrott_egy_ferfi_egy_Kalvin_teri_hotel_ablakabol_raesett_egy_kocsira_meztelen_vetkozott_majd_elsetalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9afaf95-7d4e-4aff-8264-1ec8e3e5ccac","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Kiugrott_egy_ferfi_egy_Kalvin_teri_hotel_ablakabol_raesett_egy_kocsira_meztelen_vetkozott_majd_elsetalt","timestamp":"2019. május. 28. 19:44","title":"Kiugrott egy férfi egy Kálvin téri hotel ablakából, ráesett egy kocsira, meztelenre vetkőzött, majd elsétált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]