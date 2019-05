Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2dd4ff2-51c9-4ec1-ac6c-8788e3fc5bf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először az Origó ellen tesz büntetőfeljelentést a néhai Együtt volt elnöke, aki már több mint egy éve nem politikus, mégis a mai napig jelennek meg róla rágalmazó cikkek, szerinte azért, mert Portik Tamás a Juhász ellen indított perben azt vallotta, 10 millió forint kenőpénzt adott Rogán Antalnak. A perekhez követői segítségét is kéri. \r

\r

","shortLead":"Először az Origó ellen tesz büntetőfeljelentést a néhai Együtt volt elnöke, aki már több mint egy éve nem politikus...","id":"20190531_Rakosista_pribekek_Juhasz_fel_fogja_jelenteni_a_kormanysajtot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2dd4ff2-51c9-4ec1-ac6c-8788e3fc5bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac10edd-2fd4-497e-a8a0-dfb2a89a86f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Rakosista_pribekek_Juhasz_fel_fogja_jelenteni_a_kormanysajtot","timestamp":"2019. május. 31. 09:45","title":"\"Rákosista pribékek\" – Juhász fel fogja jelenteni a kormánysajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előfordul, hogy a szezon kezdete után 2-3 hónappal a személyzet fele felmond. ","shortLead":"Előfordul, hogy a szezon kezdete után 2-3 hónappal a személyzet fele felmond. ","id":"20190531_Rengeteg_tulorara_es_alacsony_fizetesre_panaszodnak_a_luxushajok_alkalmazottai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f594c4d6-9a72-4034-9ac4-68cea0e09058","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Rengeteg_tulorara_es_alacsony_fizetesre_panaszodnak_a_luxushajok_alkalmazottai","timestamp":"2019. május. 31. 16:15","title":"Rengeteg túlórára és alacsony fizetésre panaszodnak a luxushajók alkalmazottai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben az államban is nagyon szigorú abortusztörvényt írtak alá, hatályba azonban még nem lépett. ","shortLead":"Ebben az államban is nagyon szigorú abortusztörvényt írtak alá, hatályba azonban még nem lépett. ","id":"20190531_abortusztorveny_abortusz_tiltasa_amerikai_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedd105d-f479-4705-ac29-20f9c7dc92fb","keywords":null,"link":"/elet/20190531_abortusztorveny_abortusz_tiltasa_amerikai_egyesult_allamok","timestamp":"2019. május. 31. 06:03","title":"Még a nemi erőszakból lett terhességet sem lehet majd megszakítani Louisianában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd6d304-63c0-4179-bd40-8ce0ad47ca60","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter, Hollik István kormányszóvivő és Varga Mihály miniszter, a tájékoztató elején Gulyás röviden beszélt a dunai hajóbalesetről is.","shortLead":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter, Hollik István kormányszóvivő és Varga Mihály miniszter, a tájékoztató...","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_a_kormany_a_legszigorubb_vizsgalatot_kerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecd6d304-63c0-4179-bd40-8ce0ad47ca60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4199241-577e-47c9-9ecd-7ed5ee975b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_hajobaleset_a_kormany_a_legszigorubb_vizsgalatot_kerte","timestamp":"2019. május. 30. 10:53","title":"Dunai hajóbaleset: a kormány a legszigorúbb vizsgálatot kérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember megsérült. ","shortLead":"Egy ember megsérült. ","id":"20190530_Harom_auto_utkozott_az_Ulloi_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d139f4c-50c7-4d82-8dd6-140b9624485c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_Harom_auto_utkozott_az_Ulloi_uton","timestamp":"2019. május. 30. 17:55","title":"Három autó ütközött az Üllői úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező mellett Láng József színészt és Schőner Alfréd főrabbit, művészettörténészt tüntették ki a címmel.\r

\r

","shortLead":"A színész-rendező mellett Láng József színészt és Schőner Alfréd főrabbit, művészettörténészt tüntették ki a címmel.\r

\r

","id":"20190531_Diszpolgar_lett_Alfoldi_Robert_a_XIII_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361c6930-6a0e-479c-98a4-f3ad2132da16","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Diszpolgar_lett_Alfoldi_Robert_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. május. 31. 14:21","title":"Díszpolgár lett Alföldi Róbert a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jelentősen, 44,2 százalékkal nőtt a Gazprom profitja az idei első három hónapban éves összevetésben, részben az értékesített földgáz árának emelkedése miatt.\r

","shortLead":"Jelentősen, 44,2 százalékkal nőtt a Gazprom profitja az idei első három hónapban éves összevetésben, részben...","id":"20190530_A_Gazpromnak_a_vartnal_is_jobban_bejott_a_foldgaz_aranak_megugrasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44572e26-0ab8-4d27-b15e-6ab8f7fa8550","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_A_Gazpromnak_a_vartnal_is_jobban_bejott_a_foldgaz_aranak_megugrasa","timestamp":"2019. május. 30. 11:10","title":"A Gazpromnak a vártnál is jobban bejött a földgáz árának megugrása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bd1497-0de7-4e9f-be1d-6e5356597810","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Miközben nálunk még mindig ritkák a tisztán elektromos meghajtású autók, akad olyan hely is, ahol már szinte mindent elárasztanak. ","shortLead":"Miközben nálunk még mindig ritkák a tisztán elektromos meghajtású autók, akad olyan hely is, ahol már szinte mindent...","id":"20190531_a_nap_fotoi_az_orszag_ahol_mar_most_tengernyi_a_villanyauto_tesla_audi_jaguar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72bd1497-0de7-4e9f-be1d-6e5356597810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28275820-66f8-4572-8d5f-f7e711bf77db","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_a_nap_fotoi_az_orszag_ahol_mar_most_tengernyi_a_villanyauto_tesla_audi_jaguar","timestamp":"2019. május. 31. 06:41","title":"A nap fotói: az ország, ahol már most tengernyi a villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]