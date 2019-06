Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Remélik, a történelmi mélyponton lévő SPD hamar megtalálja az új elnökét.\r

\r

","shortLead":"Remélik, a történelmi mélyponton lévő SPD hamar megtalálja az új elnökét.\r

\r

","id":"20190602_A_CDUCSU_szovetseg_az_SPD_vezetojenek_lemondasa_utan_is_fenntartana_a_kormanyzo_koaliciot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7a6459-ca4e-43a1-8284-146d8fa26c24","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_A_CDUCSU_szovetseg_az_SPD_vezetojenek_lemondasa_utan_is_fenntartana_a_kormanyzo_koaliciot","timestamp":"2019. június. 02. 17:27","title":"A CDU-CSU szövetség az SPD vezetőjének lemondása után is fenntartaná a német kormányzó koalíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e0a5be-67d9-480f-a2bc-e4e269cdb3f0","c_author":"Péterfy Gergely","category":"kultura","description":"Úgy akart élni, ahogy az a tehetségének kijárt volna egy olyan világban, amilyet pályája elején még lehetségesnek tartott. Gyilkosa az a világ lett, amely lehetetlenné tette, hogy rangjához méltóan tudjon élni.","shortLead":"Úgy akart élni, ahogy az a tehetségének kijárt volna egy olyan világban, amilyet pályája elején még lehetségesnek...","id":"20190603_A_kolto_halalara__bucsu_Terey_Janostol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2e0a5be-67d9-480f-a2bc-e4e269cdb3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4701cf03-6aba-4da4-9551-6f2e823a36f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_A_kolto_halalara__bucsu_Terey_Janostol","timestamp":"2019. június. 03. 11:35","title":"Péterfy Gergely: A költő halálára – búcsú Térey Jánostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2a4ea8-ca47-4baf-b125-936d9c35d5e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Adonyi-mellékágnál történt az eset, személyi sérülésről nem szól a Katasztrófavédelem közleménye.\r

\r

","shortLead":"Az Adonyi-mellékágnál történt az eset, személyi sérülésről nem szól a Katasztrófavédelem közleménye.\r

\r

","id":"20190602_Egy_auto_csuszott_a_Dunaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba2a4ea8-ca47-4baf-b125-936d9c35d5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a050cff-5e01-482d-8b23-298025919f9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190602_Egy_auto_csuszott_a_Dunaba","timestamp":"2019. június. 02. 20:43","title":"Egy autó csúszott a Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190602_huawei_android_helyett_ark_os_google_terkep_traffipax_duna_hableany_elsullyedt_hajo_roncsa_video_digimobil_dijcsomag_kina_amerika_ritka_foldfemek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f12f8a2-90be-44f5-b63f-7450f50e1ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_huawei_android_helyett_ark_os_google_terkep_traffipax_duna_hableany_elsullyedt_hajo_roncsa_video_digimobil_dijcsomag_kina_amerika_ritka_foldfemek","timestamp":"2019. június. 02. 12:03","title":"Ez történt: Magyarországon is bekapcsolták Google Maps funkcióját, ami előre jelzi a traffipaxokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b18487b-d1e5-42b4-aa7f-16d2a85e4316","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke Zalaegerszegen járt, és szépeket mondott a magyar autósportról.","shortLead":"Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke Zalaegerszegen járt, és szépeket mondott a magyar autósportról.","id":"20190603_Schumaher_egykori_csapatfonoke_orommel_latna_FormulaE_vbt_es_ralikrosszvbt_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b18487b-d1e5-42b4-aa7f-16d2a85e4316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2df1413-53ce-4043-a275-eacced3cef35","keywords":null,"link":"/sport/20190603_Schumaher_egykori_csapatfonoke_orommel_latna_FormulaE_vbt_es_ralikrosszvbt_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 03. 12:38","title":"Schumacher volt csapatfőnöke örülne egy magyarországi ralikrosszvébének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgárőrök is segítik szombattól a határvédelmet, a román-magyar határszakaszon Kiszombor és Nagylak térségében rendőrökkel közösen járőröznek - tájékoztatta a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség vasárnap az MTI-t.","shortLead":"Polgárőrök is segítik szombattól a határvédelmet, a román-magyar határszakaszon Kiszombor és Nagylak térségében...","id":"20190602_A_rendorok_es_a_katonak_melle_polgaroroket_is_kuldenek_a_hatarra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f23abb-72f0-4f13-ba03-84938954431c","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_A_rendorok_es_a_katonak_melle_polgaroroket_is_kuldenek_a_hatarra","timestamp":"2019. június. 02. 13:05","title":"A rendőrök és a katonák mellé polgárőröket is küldenek a határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9a778b-6923-401d-a740-b9ee349f6ce9","c_author":"Papp Petra Anna","category":"kultura","description":"Európa nyugati és keleti részének mentalitásbeli különbségeit csak az mérsékelheti, ha a keletiek gazdasági téren felzárkóznak. Ha ez nem sikerül, az szétfeszítheti az európai közösség kereteit és képtelennek bizonyulhat kordában tartani az ébredező indulatokat – véli az Erdélyből 37 évvel ezelőtt Magyarországra települt író. HVG-portré.\r

","shortLead":"Európa nyugati és keleti részének mentalitásbeli különbségeit csak az mérsékelheti, ha a keletiek gazdasági téren...","id":"201922_bodor_adam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed9a778b-6923-401d-a740-b9ee349f6ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d226db-50b6-4cb6-9d1e-5f7d2454c4ad","keywords":null,"link":"/kultura/201922_bodor_adam","timestamp":"2019. június. 02. 20:00","title":"Bodor Ádám: \"Sosem kedveltem a személyiségek körül kialakuló kultuszokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt vasárnapra az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Zivatarveszély miatt vasárnapra az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190601_Elvezte_ma_a_jo_idot_Holnapra_elfelejtheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424b6396-8d89-4aa1-97a1-082563316a41","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Elvezte_ma_a_jo_idot_Holnapra_elfelejtheti","timestamp":"2019. június. 01. 18:22","title":"Élvezte ma a jó időt? Holnapra elfelejtheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]