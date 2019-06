Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áramellátási hibát ír a BKK. ","shortLead":"Áramellátási hibát ír a BKK. ","id":"20190603_Egy_hosszabb_szakaszon_nem_jar_a_46os_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3459b77c-6ee7-4820-a100-627cc2e01697","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_Egy_hosszabb_szakaszon_nem_jar_a_46os_villamos","timestamp":"2019. június. 03. 17:29","title":"Egy hosszabb szakaszon nem jár a 4-es, 6-os villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt másfél évben a mobilgyártók azon dolgoztak, hogy minél kisebb legyen az okostelefonok kijelzőjébe belógó szenzorsziget. Az Oppónak most sikerült új szintre lépnie a fejlesztéssel, bár a technológia még így is gyerekcipőben jár.","shortLead":"Az elmúlt másfél évben a mobilgyártók azon dolgoztak, hogy minél kisebb legyen az okostelefonok kijelzőjébe belógó...","id":"20190603_oppo_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9058a853-1d6f-46a5-b232-6d696936ccb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_oppo_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","timestamp":"2019. június. 03. 09:33","title":"Videó: A kijelző alá dugta a szelfikamerát az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324b6ac2-bea2-4108-8e28-4e867669e123","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csokot eddig ötvenezer meg nem született gyerekre igényeltek, szocpolnál több mint negyvenezer ilyen szerződés volt. Az állam nem igazán ellenőrizte a teljesítést.","shortLead":"Csokot eddig ötvenezer meg nem született gyerekre igényeltek, szocpolnál több mint negyvenezer ilyen szerződés volt...","id":"20190603_Napihu_A_szocpolra_vallalt_gyerekek_negyede_nem_szuletett_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=324b6ac2-bea2-4108-8e28-4e867669e123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b220559d-e7c6-40c5-86f7-f18995e2ad00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Napihu_A_szocpolra_vallalt_gyerekek_negyede_nem_szuletett_meg","timestamp":"2019. június. 03. 12:01","title":"Napi.hu: A szocpolra vállalt gyerekek negyede nem született meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A partraszállás hetvenötödik évfordulójára érkezett Európába Trump elnök, aki azonban egyetlen látogatásán sem feledkezik meg a bizniszről.","shortLead":"A partraszállás hetvenötödik évfordulójára érkezett Európába Trump elnök, aki azonban egyetlen látogatásán sem...","id":"20190603_Trump_bevasarolni_ment_Angliaba_de_sokan_nezik_gyanakodva_a_tomott_bukszajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a876a1-75e6-400c-b05d-2ba91b856dbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Trump_bevasarolni_ment_Angliaba_de_sokan_nezik_gyanakodva_a_tomott_bukszajat","timestamp":"2019. június. 03. 12:20","title":"Trump bevásárolni ment Angliába, de sokan nézik gyanakodva a tömött bukszáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a kérdéseket is beadták a választási bizottsághoz.","shortLead":"Már a kérdéseket is beadták a választási bizottsághoz.","id":"20190604_Komoly_valtozasokat_akarnak_a_nyugdijaknal__nepszavazas_johet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c00ad5-7b1e-4932-ab71-c03ad691586f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Komoly_valtozasokat_akarnak_a_nyugdijaknal__nepszavazas_johet","timestamp":"2019. június. 04. 08:55","title":"Komoly változásokat akarnak a nyugdíjaknál – népszavazást akarnak a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4b216e-47a0-4fea-956f-1486659d02f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen komoly terepjáró képességekkel rendelkező pickup új változata egyáltalán nem szenved erőhiányban.","shortLead":"Az igen komoly terepjáró képességekkel rendelkező pickup új változata egyáltalán nem szenved erőhiányban.","id":"20190603_ez_a_jeep_olyan_eros_lett_mint_a_legujabb_ferrari_hiperauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d4b216e-47a0-4fea-956f-1486659d02f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b374842-5878-46b6-a453-220ee69b038b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_ez_a_jeep_olyan_eros_lett_mint_a_legujabb_ferrari_hiperauto","timestamp":"2019. június. 03. 13:21","title":"Ez a Jeep olyan erős lett, mint a legújabb Ferrari hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f157e4-87bf-49a3-879b-fde616f99263","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"15 hónapos büntetést szabtak ki rá és 20 ezer eurós kártérítésre kötelezték a spanyol videóst.","shortLead":"15 hónapos büntetést szabtak ki rá és 20 ezer eurós kártérítésre kötelezték a spanyol videóst.","id":"20190603_Fogkremmel_toltott_Oreot_adott_egy_hajlektalannak_bortonbuntetest_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86f157e4-87bf-49a3-879b-fde616f99263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeafbf1-522f-4819-ab87-d585e1433269","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Fogkremmel_toltott_Oreot_adott_egy_hajlektalannak_bortonbuntetest_kapott","timestamp":"2019. június. 03. 13:13","title":"Fogkrémmel töltött Oreót adott egy hajléktalannak, börtönbüntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9336abdc-ea3e-4e98-8167-4cbcbdca50c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges szettel készül az emberiség egyik legfontosabb eseménye, a Hold meghódításának 50. évfordulójára a Lego.","shortLead":"Különleges szettel készül az emberiség egyik legfontosabb eseménye, a Hold meghódításának 50. évfordulójára a Lego.","id":"20190602_lego_apollo_11_lunar_lander_holdra_szallas_50_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9336abdc-ea3e-4e98-8167-4cbcbdca50c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259f26b4-aacd-4a44-be92-bbe2b8f4af55","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_lego_apollo_11_lunar_lander_holdra_szallas_50_evfordulo","timestamp":"2019. június. 02. 13:03","title":"Apollo 11-es szettet adott ki a Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]