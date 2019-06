Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5363b421-e3af-45c6-82ce-234920dfb7b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az olvadó talajból Szibériában is értékes leletek bukkanhatnak elő, most például egy 40 ezer évvel ezelőtt élt farkas feje. A Jakutföldön talált ragadozó feje hihetetlenül jó állapotban maradt fenn.","shortLead":"Az olvadó talajból Szibériában is értékes leletek bukkanhatnak elő, most például egy 40 ezer évvel ezelőtt élt farkas...","id":"20190614_40_ezer_eves_farkasfej_jakutfold_sziberia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5363b421-e3af-45c6-82ce-234920dfb7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afef7bce-a84e-4557-9e7b-a5cd130e3683","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_40_ezer_eves_farkasfej_jakutfold_sziberia","timestamp":"2019. június. 14. 10:03","title":"Döbbenetes képek: 40 ezer éves farkasfejre bukkantak Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Új nevet kap a liberális frakció az EP-ben.","shortLead":"Új nevet kap a liberális frakció az EP-ben.","id":"20190612_Dontottek_Macronek_es_a_liberalisok_milyen_neven_ulnek_be_az_Europai_Parlamentbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d1d299-ad2c-4a33-b88e-f13a76082014","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_Dontottek_Macronek_es_a_liberalisok_milyen_neven_ulnek_be_az_Europai_Parlamentbe","timestamp":"2019. június. 12. 17:07","title":"Döntöttek Macronék és a liberálisok, milyen néven ülnek be az Európai Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17655df-b099-45db-b9ec-c31a1ee949a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A konzervatív tudósok az akadémiai intézethálózat erősségeit és gyengeségeit, valamint az átszervezés veszélyeit is elemezték. ","shortLead":"A konzervatív tudósok az akadémiai intézethálózat erősségeit és gyengeségeit, valamint az átszervezés veszélyeit is...","id":"20190613_professzorok_batthyany_kore_mta_kutatohalozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b17655df-b099-45db-b9ec-c31a1ee949a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b158f-feba-40cd-8b05-d56018132bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_professzorok_batthyany_kore_mta_kutatohalozat","timestamp":"2019. június. 13. 20:56","title":"A kormánypárti Professzorok Batthyány Köre is aggódik az MTA körüli vita miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e8206f-3b7d-433f-9049-9541a3cecad3","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Háborús tudósításokkal, képriportokkal, utcai fotó- és drónfelvételekkel győzte meg a zsűrit az Origo munkatársa.","shortLead":"Háborús tudósításokkal, képriportokkal, utcai fotó- és drónfelvételekkel győzte meg a zsűrit az Origo munkatársa.","id":"20190612_Csudai_Sandor_Hemzodij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98e8206f-3b7d-433f-9049-9541a3cecad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3631da-1ff6-4d20-b7cf-6173d217a5b0","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190612_Csudai_Sandor_Hemzodij","timestamp":"2019. június. 12. 18:25","title":"Csudai Sándor nyerte az idei Hemző-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3259d7e-919b-4e3e-a5cb-0ea31dcab3d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kicsi, könnyű és alacsony francia sportkocsi mostantól egy erősebb, keményebb verzióban is elérhető.","shortLead":"A kicsi, könnyű és alacsony francia sportkocsi mostantól egy erősebb, keményebb verzióban is elérhető.","id":"20190614_itt_az_alpine_a110s_2019_majdnem_ev_autojanak_sportosabb_valtozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3259d7e-919b-4e3e-a5cb-0ea31dcab3d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223ec91b-7c4b-4717-bac6-c01ff431bbdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_itt_az_alpine_a110s_2019_majdnem_ev_autojanak_sportosabb_valtozata","timestamp":"2019. június. 14. 11:21","title":"Itt az Alpine A110S, 2019 majdnem Év Autójának sportosabb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált is szervező Sziget Kulturális Menedzser Irodát. Az ok: jogszerűtlen adatkezelés. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált...","id":"20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdcdcc7-79dd-4265-9124-de960f32c92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","timestamp":"2019. június. 14. 07:33","title":"Megbüntették a Sziget és a VOLT szervezőjét, mert jogszerűtlenül kezelték a fesztiválozók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328d2d2e-c80b-47f7-bc2b-3c86b3ebaae0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel az ötödik dél-amerikai ország a sorban, ahol engedik a meleg párok házasságát.","shortLead":"Ezzel az ötödik dél-amerikai ország a sorban, ahol engedik a meleg párok házasságát.","id":"20190613_Torvenyes_az_azonos_nemuek_hazassaga_Ecuadorban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328d2d2e-c80b-47f7-bc2b-3c86b3ebaae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e5b4db-e61d-419c-8b2a-13d4d4f63873","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Torvenyes_az_azonos_nemuek_hazassaga_Ecuadorban","timestamp":"2019. június. 13. 10:13","title":"Ecuadorban is engedik az azonos neműek házasságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kísérleti jelleggel újra bevezetik az étkező-szolgáltatást a Balaton Expresszen.","shortLead":"Kísérleti jelleggel újra bevezetik az étkező-szolgáltatást a Balaton Expresszen.","id":"20190613_Visszaallitjak_a_bufekocsikat_a_balatoni_vonatokon_1290_forint_lesz_a_MAVburger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fcc5ea-7677-469f-af80-9592a40cc8e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Visszaallitjak_a_bufekocsikat_a_balatoni_vonatokon_1290_forint_lesz_a_MAVburger","timestamp":"2019. június. 13. 20:34","title":"Visszaállítják a büfékocsikat a balatoni vonatokon, 1290 forint lesz a MÁV-burger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]