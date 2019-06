Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18093edc-965a-466a-b78d-50eb5bda4a9c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt hazudták, pályázatot mutyiznak az üveggyárosnak, de nem tették.","shortLead":"Azt hazudták, pályázatot mutyiznak az üveggyárosnak, de nem tették.","id":"20190614_Korrupciot_hamisitottak_Fehervaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18093edc-965a-466a-b78d-50eb5bda4a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0a0aa3-dd5a-420a-a2ca-a4b6fb108184","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Korrupciot_hamisitottak_Fehervaron","timestamp":"2019. június. 14. 07:48","title":"Korrupciót hamisítottak Fehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e1b2e3-e270-4568-b53e-1c7370212b27","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Emberünk szinte alig használ Photoshopot – mutatjuk, hogy milyenek lettek a valódi sárfelverődéssel, felfröccsenő vízzel és saját recept alapján készített műhóval megspékelt modellfotók. És minden műhelytitokra is fény derül.","shortLead":"Emberünk szinte alig használ Photoshopot – mutatjuk, hogy milyenek lettek a valódi sárfelverődéssel, felfröccsenő...","id":"20190613_elkepesztoen_otletes_autos_kepek_a_mercedes_gosztalyt_vette_kezelesbe_a_magyar_fotos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2e1b2e3-e270-4568-b53e-1c7370212b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab32a06-5fc0-42d1-b196-e2337aabb004","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_elkepesztoen_otletes_autos_kepek_a_mercedes_gosztalyt_vette_kezelesbe_a_magyar_fotos","timestamp":"2019. június. 13. 18:21","title":"Elképesztően ötletes autós képek: az új G-osztályt vette kezelésbe a magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8e405d-e0a6-42db-9bdf-9e1763a9885a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerek testét kedden emelték ki az elsüllyedt roncsból.","shortLead":"A gyerek testét kedden emelték ki az elsüllyedt roncsból.","id":"20190612_azonositas_holttest_kislany_hableany_dunai_hajobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec8e405d-e0a6-42db-9bdf-9e1763a9885a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f707b0-5c87-458c-a681-2349ce47f19f","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_azonositas_holttest_kislany_hableany_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 12. 14:32","title":"Azonosították a kislányt, aki meghalt a Hableányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tíz jelöltből hármat kiejtettek, heten maradtak versenyben. Boris Johnson nagy fölénnyel nyert.","shortLead":"A tíz jelöltből hármat kiejtettek, heten maradtak versenyben. Boris Johnson nagy fölénnyel nyert.","id":"20190613_Boris_Johnson_nyert_az_elso_szavazason_ahol_eldol_ki_lesz_Theresa_May_utodja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478e92e6-bde3-4608-a599-7621c816dfc1","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Boris_Johnson_nyert_az_elso_szavazason_ahol_eldol_ki_lesz_Theresa_May_utodja","timestamp":"2019. június. 13. 16:59","title":"Boris Johnson nyert az első szavazáson, ahol eldől, ki lesz Theresa May utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4305ecee-d4ce-4973-9a4f-01353caed4a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehezményezte, hogy az autót vezető nő rádudált egy másik kamionosra. ","shortLead":"Nehezményezte, hogy az autót vezető nő rádudált egy másik kamionosra. ","id":"20190614_Nem_erdekelte_a_szlovak_kamionost_hogy_kisgyerekek_is_ulnek_az_autoban_betorte_a_kocsi_hatso_ablakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4305ecee-d4ce-4973-9a4f-01353caed4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a58fa2-b41c-484e-b379-a9b1f873235a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Nem_erdekelte_a_szlovak_kamionost_hogy_kisgyerekek_is_ulnek_az_autoban_betorte_a_kocsi_hatso_ablakat","timestamp":"2019. június. 14. 10:11","title":"Nem érdekelte a szlovák kamionost, hogy kisgyerekek is ülnek az autóban, betörte a kocsi hátsó ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973e55cc-3f92-4b11-99c2-1ab0f2959cd9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Klassz vagyok? Feldmár András és Büky Dorottya beszélgetése arról, hogyan szerethetjük és érezhetjük értékesnek önmagunkat. No meg arról, mi a baj a narcizmussal.","shortLead":"Klassz vagyok? Feldmár András és Büky Dorottya beszélgetése arról, hogyan szerethetjük és érezhetjük értékesnek...","id":"20190613_Feldmar_Andras_Gyerekkent_meg_nem_tudjuk_hogy_a_csaladtagok_torzito_vagy_hiteles_tukrok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=973e55cc-3f92-4b11-99c2-1ab0f2959cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c14f3e-0d4d-436f-b0ca-da2daa9ad290","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190613_Feldmar_Andras_Gyerekkent_meg_nem_tudjuk_hogy_a_csaladtagok_torzito_vagy_hiteles_tukrok","timestamp":"2019. június. 13. 12:15","title":"Feldmár András: „Gyerekként még nem tudjuk, hogy a családtagok torzító vagy hiteles tükrök”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyári szezonban átlagban öt-hétszeresére, de a legnépszerűbb helyeken akár több mint a tízszeresére növekszik a balatoni régióban mobilozók száma. A Telenor adatai szerint ilyenkor a teljes országos mobilforgalom több mint 10%-a ebben a térségben keletkezik, ezért a Balaton és környéke a nyári hónapokban nem csupán turisztikai, hanem távközlési szempontból is kiemelt fontosságú terület.","shortLead":"A nyári szezonban átlagban öt-hétszeresére, de a legnépszerűbb helyeken akár több mint a tízszeresére növekszik...","id":"20190613_balaton_terero_telenor_mobilnet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433fa70e-7bce-4840-81e8-7b9be5a0ccb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_balaton_terero_telenor_mobilnet","timestamp":"2019. június. 13. 10:45","title":"Feltolja a potmétereket a Telenor a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa63a54a-2505-4dc5-ab82-fbfaf6293330","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gyászoló család azt kéri, hogy a búcsúzók egy szál virággal róják le kegyeletüket a sírnál, és mindazt, amit koszorúra költenének, ajánlják fel az özvegynek és két kisfiának.","shortLead":"A gyászoló család azt kéri, hogy a búcsúzók egy szál virággal róják le kegyeletüket a sírnál, és mindazt, amit...","id":"20190612_Jovo_heten_temetik_Terey_Janost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa63a54a-2505-4dc5-ab82-fbfaf6293330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef036bd-269d-4999-89ef-35fd86125d0b","keywords":null,"link":"/kultura/20190612_Jovo_heten_temetik_Terey_Janost","timestamp":"2019. június. 12. 14:52","title":"Jövő héten temetik Térey Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]