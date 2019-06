Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f602da8-4030-4562-b355-fc246d0ad7cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legtöbben Morvaország legnagyobb városában, Brnóban gyűltek össze, ott nagyjából hatezren demonstráltak. Más településeken jellemzően néhány száz fős tiltakozások voltak.","shortLead":"A legtöbben Morvaország legnagyobb városában, Brnóban gyűltek össze, ott nagyjából hatezren demonstráltak. Más...","id":"20190612_andrej_babis_marie_benesova_csehorszag_lemondas_tuntetes_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f602da8-4030-4562-b355-fc246d0ad7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbc6ca7-6be4-4019-9664-cdedd874f8da","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_andrej_babis_marie_benesova_csehorszag_lemondas_tuntetes_korrupcio","timestamp":"2019. június. 12. 07:47","title":"Háromszáz cseh városban követelték Andrej Babis lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy góllal legyőzte Magyarország Szlovákiát, így az utolsó meccs eredményétől függetlenül már biztos az első hely a selejtezőcsoportban.","shortLead":"Egy góllal legyőzte Magyarország Szlovákiát, így az utolsó meccs eredményétől függetlenül már biztos az első hely...","id":"20190612_Csoportelsokent_jutott_ki_a_ferfi_kezilabdavalogatottunk_az_Ebre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3451d8-e141-4794-8b30-d05b498600e2","keywords":null,"link":"/sport/20190612_Csoportelsokent_jutott_ki_a_ferfi_kezilabdavalogatottunk_az_Ebre","timestamp":"2019. június. 12. 20:11","title":"Csoportelsőként jutott ki a férfi kézilabda-válogatottunk az Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7404b6fb-5a6b-4544-a46e-bc194f5dd50c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész rengeteg fotót készített a backstage-ben is. ","shortLead":"A színész rengeteg fotót készített a backstage-ben is. ","id":"20190612_Jason_Momoa_Slayer_koncert_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7404b6fb-5a6b-4544-a46e-bc194f5dd50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a6e84c-c20d-445a-9e72-ef36ba29ecfe","keywords":null,"link":"/kultura/20190612_Jason_Momoa_Slayer_koncert_Budapest","timestamp":"2019. június. 12. 10:38","title":"Jason Momoa most a Slayer budapesti koncertjére ugrott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb5654c-acd6-4762-bfb6-97e3722be1df","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába ismerte be tettét az a győri aktivista, aki az EP-választás előtt leszedte és egy Fidesz-logós furgonnal elvitte az MSZP kihelyezett plakátjait, a rendőrség visszadobta a feljelentést, és lezárta az ügyet. A plakáttépkedő ugyanis arra hivatkozott, hogy ő csak azért szedte le az ellenzékiek politikai hirdetéseit, mert azokat a szelektív hulladéklerakóba akarta vinni – a hatóság szerint így már nem is történt lopás. A helyi szocialista elnök szerint ennyiből egy Audit is el lehet kötni, tettenérés esetére mostantól itt a jolly joker magyarázat.","shortLead":"Hiába ismerte be tettét az a győri aktivista, aki az EP-választás előtt leszedte és egy Fidesz-logós furgonnal elvitte...","id":"20190613_Rekordpofatlanul_hagyta_futni_a_rendorseg_a_fideszes_plakattepkedoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb5654c-acd6-4762-bfb6-97e3722be1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfcd332d-f306-479f-aa6f-1ba28712c4f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Rekordpofatlanul_hagyta_futni_a_rendorseg_a_fideszes_plakattepkedoket","timestamp":"2019. június. 13. 07:30","title":"Pofátlan indokkal hagyta futni a fideszes plakáttépkedőket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207850c9-2cb1-455b-9342-ce67d0bf7655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érik az újabb magyar csodatalálmány, ez már nem vitás: a még zajló Los Angeles-i E3 egyik érdekes rendezvényére egy hazai fejlesztőkből álló csapat is meghívást kapott. Egy különleges kockán dolgoznak.","shortLead":"Érik az újabb magyar csodatalálmány, ez már nem vitás: a még zajló Los Angeles-i E3 egyik érdekes rendezvényére...","id":"20190613_e3_2019_indiecube_magyar_fejlesztok_pixxel_cube_kocka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=207850c9-2cb1-455b-9342-ce67d0bf7655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799ef91f-0f90-4628-9ec8-be2aa1a6d0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_e3_2019_indiecube_magyar_fejlesztok_pixxel_cube_kocka","timestamp":"2019. június. 13. 16:03","title":"A magyar pixelkocka fejlesztőit is meghívták a világ legnagyobb videojáték-showjára, az E3-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32adf24a-9bfd-4581-b6bb-b93ef0f720d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány influenszer nem sokat ad a tapintatosságra.","shortLead":"Néhány influenszer nem sokat ad a tapintatosságra.","id":"20190612_Csernobil_atomeromu_katasztrofa_Instagram_influenszer_foto_szelfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32adf24a-9bfd-4581-b6bb-b93ef0f720d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddaf80e-12df-4d29-952f-f5ce215d9f53","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Csernobil_atomeromu_katasztrofa_Instagram_influenszer_foto_szelfi","timestamp":"2019. június. 12. 12:29","title":"A Csernobil alkotója arra kéri a turistákat, hogy tiszteljék jobban a katasztrófa helyszínét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0684737-54d0-45a6-a6e9-62d882144681","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az amerikai sprinter 9.85 másodperccel nyerte a férfi 100 métert. ","shortLead":"Az amerikai sprinter 9.85 másodperccel nyerte a férfi 100 métert. ","id":"20190614_Gyemant_Liga_Coleman_a_vilag_idei_legjobbjaval_gyozott_100_meteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0684737-54d0-45a6-a6e9-62d882144681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b008c9b-115c-4af2-868f-de15a932851f","keywords":null,"link":"/sport/20190614_Gyemant_Liga_Coleman_a_vilag_idei_legjobbjaval_gyozott_100_meteren","timestamp":"2019. június. 14. 05:35","title":"Gyémánt Liga: Coleman a világ idei legjobbjával győzött 100 méteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208a46f8-bea2-41c8-8ba3-ddee7189f36f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 200, a Google Play áruház ellenőrző rendszerén átcsúszott alkalmazás tartalmazott nemkívánatos nehezéket. Azóta ezeket már eltávolították, azonban korábban nagyon sokan letöltöttek az appok közül.","shortLead":"Több mint 200, a Google Play áruház ellenőrző rendszerén átcsúszott alkalmazás tartalmazott nemkívánatos nehezéket...","id":"20190613_beitaad_adware_fertozott_238_androidos_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=208a46f8-bea2-41c8-8ba3-ddee7189f36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c6c068-8329-470b-a432-60fca95bc14f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_beitaad_adware_fertozott_238_androidos_alkalmazas","timestamp":"2019. június. 13. 08:03","title":"238 androidos appba került be egy vírus, ami használhatatlanná is teheti a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]