[{"available":true,"c_guid":"22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Indul a nyári szezon, érdemes néhány aktuális, az autósokat érintő kérdéssel tisztában lenni ha Horvátországba indulnak. ","shortLead":"Indul a nyári szezon, érdemes néhány aktuális, az autósokat érintő kérdéssel tisztában lenni ha Horvátországba...","id":"20190613_horvatorszag_autopalya_arak_nemzeti_utdijszolgaltato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43c2b34-3e4f-44f8-9aa8-f9e40823c68b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_horvatorszag_autopalya_arak_nemzeti_utdijszolgaltato","timestamp":"2019. június. 13. 14:24","title":"A horvát autópálya olyan, mint a szilveszteri menü, nyáron drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11585c7-1513-467c-985e-a09821e222d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem verték nagy dobra azok, akik beszámoltak az eskütételről.","shortLead":"Nem verték nagy dobra azok, akik beszámoltak az eskütételről.","id":"20190613_Katonai_eskut_tett_Orban_Gaspar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f11585c7-1513-467c-985e-a09821e222d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fee6729-78c1-4f07-97a8-a47f06387bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Katonai_eskut_tett_Orban_Gaspar","timestamp":"2019. június. 13. 14:52","title":"Katonai esküt tett Orbán Gáspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f187f3f-f4a7-4ff3-b256-99390fbd36ff","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze is ott volt harminc évvel ezelőtt Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén. Iványi Gábor azt mondja, a fájdalom friss könnyeit látta az elhunytak szeretteinek arcán, Orbán beszédére pedig nem igazán emlékszik a Hősök teréről. De már akkor sejteni lehetett az autokrácia való hajlamot a kormányfőben. Interjú.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze is ott volt harminc évvel ezelőtt Nagy Imre és...","id":"20190614_Ivanyi_Gabor_Boldogok_akik_nem_eltek_meg_mi_lett_a_rendszervaltasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f187f3f-f4a7-4ff3-b256-99390fbd36ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74454f24-a783-47aa-bea3-ce81511772df","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Ivanyi_Gabor_Boldogok_akik_nem_eltek_meg_mi_lett_a_rendszervaltasbol","timestamp":"2019. június. 14. 14:57","title":"Iványi Gábor: Boldogok, akik nem élték meg, mi lett a rendszerváltásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359964d9-626f-44a7-9f90-88df1a9777c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teknős testét borító páncél az állat két oldalán is kettéhasadt, emellett belső szervei is súlyosan sérültek. Nem tudtak rajta segíteni, el kellett altatni.","shortLead":"A teknős testét borító páncél az állat két oldalán is kettéhasadt, emellett belső szervei is súlyosan sérültek. Nem...","id":"20190613_gorog_teknos_budapesti_allatkert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=359964d9-626f-44a7-9f90-88df1a9777c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73eb6577-5a71-4dbb-a4e4-357d008110e8","keywords":null,"link":"/elet/20190613_gorog_teknos_budapesti_allatkert","timestamp":"2019. június. 13. 15:05","title":"Egy látogató agyonütötte a budapesti állatkert görög teknősét, amiért az a kezére piszkított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Szombaton kezdődik Budapesten a szokásos nyári villamosfelújítás a 4-es és a 6-os vonalán – közölte a BKK. A szerelvények a Széll Kálmán tér és a Corvin-negyed között közlekednek, a Corvin-negyed és a dél-budai végállomások között pótlóbuszra kell szállni.","shortLead":"Szombaton kezdődik Budapesten a szokásos nyári villamosfelújítás a 4-es és a 6-os vonalán – közölte a BKK...","id":"20190613_Hetvegen_indul_a_nagykoruti_villamosfelujitas_az_autosok_is_uj_kozlekedesi_rendet_tanulhatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b1bb40-2cd0-42b2-a627-56480df66aea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_Hetvegen_indul_a_nagykoruti_villamosfelujitas_az_autosok_is_uj_kozlekedesi_rendet_tanulhatnak","timestamp":"2019. június. 13. 18:49","title":"Hétvégén indul a nagykörúti villamosfelújítás, az autósok is új közlekedési rendet tanulhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági főnök szerint zavarta a köztévé működését, hogy az ellenzéki képviselők bent tartózkodtak a jogosulatlan belépést követően bármelyik MTVA-s helyiségben, ahonnan deklaráltan a reggeli órákban vagy a rádióba, vagy a tévébe akartak bemenni.","shortLead":"A biztonsági főnök szerint zavarta a köztévé működését, hogy az ellenzéki képviselők bent tartózkodtak a jogosulatlan...","id":"20190613_Ellenzekiek_a_kozteve_epuleteben_vallomast_tett_az_MTVA_biztonsagi_fonoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa55997-239e-42fe-b640-63f6e2937d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Ellenzekiek_a_kozteve_epuleteben_vallomast_tett_az_MTVA_biztonsagi_fonoke","timestamp":"2019. június. 13. 08:28","title":"Ellenzékiek a köztévé épületében: vallomást tett az MTVA biztonsági főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13dbe301-f56e-4d02-8443-aac402ff9c66","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Giuseppe Sannino szerint Olaszországban mindenki úgy ismeri a Budapest Honvédot, mint Puskás Ferenc csapatát.","shortLead":"Giuseppe Sannino szerint Olaszországban mindenki úgy ismeri a Budapest Honvédot, mint Puskás Ferenc csapatát.","id":"20190614_A_Honved_uj_edzoje_szerint_a_magyar_foci_nem_gyengebb_az_olasz_bajnoksagnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13dbe301-f56e-4d02-8443-aac402ff9c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a481270c-6472-46d9-ae3d-4d35b549f458","keywords":null,"link":"/sport/20190614_A_Honved_uj_edzoje_szerint_a_magyar_foci_nem_gyengebb_az_olasz_bajnoksagnal","timestamp":"2019. június. 14. 06:00","title":"A Honvéd új edzője szerint a magyar foci nem gyengébb az olasz bajnokságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfokozott várakozás előzte meg a világ legnagyobb okostelefon-gyártójának (és egyik leginnovatívabb vállalatának) összehajtható telefonját, azonban a dolgok végül rossz irányba mentek el. Most az a kérdés, mikor rukkol ki vele újra a Samsung.\r

","shortLead":"Felfokozott várakozás előzte meg a világ legnagyobb okostelefon-gyártójának (és egyik leginnovatívabb vállalatának...","id":"20190613_samsung_galaxy_fold_uj_megjelenesi_datum_csuszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46105b9a-83ef-45fb-aec7-58702b1da3f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_samsung_galaxy_fold_uj_megjelenesi_datum_csuszas","timestamp":"2019. június. 13. 15:03","title":"Nagy csinnadrattával jelentették be, de mégis, mikor lesz (újra) Samsung Galaxy Fold?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]