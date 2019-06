Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bcc0a61-81ef-4ffa-8663-b02550a5d10c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A boltokban megugrott a vizek, üdítők, jégkrémek forgalma, de a grillsajtokat és kerti medencéket is viszik, mint a cukrot. ","shortLead":"A boltokban megugrott a vizek, üdítők, jégkrémek forgalma, de a grillsajtokat és kerti medencéket is viszik, mint...","id":"20190615_Kiderult_milyen_a_termekekre_repulnek_ra_a_magyarok_a_kanikulaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bcc0a61-81ef-4ffa-8663-b02550a5d10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7385f6d-b8b3-492c-b272-55001c6b19fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190615_Kiderult_milyen_a_termekekre_repulnek_ra_a_magyarok_a_kanikulaban","timestamp":"2019. június. 15. 09:08","title":"Kiderült, milyen termékekre repülnek rá a magyarok a kánikulában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az évi két nagy rendszerfrissítés mellett havonta ad ki apróbb update-eket a Microsoft. A júniusi kumulatív frissítés után azonban gondok lehetnek egyes Bluetooth-eszközökkel.","shortLead":"Az évi két nagy rendszerfrissítés mellett havonta ad ki apróbb update-eket a Microsoft. A júniusi kumulatív frissítés...","id":"20190616_windows_10_juniusi_kumulativ_frissites_bluetooth_problema","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128e5ef2-770d-496d-a8f3-d82dee57ee77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_windows_10_juniusi_kumulativ_frissites_bluetooth_problema","timestamp":"2019. június. 16. 08:03","title":"Ön telepítette már? Akadt egy kis bibi a Windows 10 júniusi frissítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Jó alkalom lehet az idei nyár, hogy máshol keressen új kihívást - mondta Paul Pogba.","shortLead":"Jó alkalom lehet az idei nyár, hogy máshol keressen új kihívást - mondta Paul Pogba.","id":"20190616_Paul_Pogba_tavozna_a_Manchester_Unitedtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7101f81a-f7d1-483a-a396-e02e5ae730d4","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Paul_Pogba_tavozna_a_Manchester_Unitedtol","timestamp":"2019. június. 16. 14:31","title":"Paul Pogba távozna a Manchester Unitedtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37e86e-caef-46ca-99a4-efa085d427a0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jánosi Katalin harminc évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy lesz egy új önkényuralom Magyarországon. A Nagy Imre Alapítvány kurátora a hvg.hu kérésére visszaemlékezik, mi történt az újratemetéskor, amit ő nem is hív újratemetésnek. A Hősök terén összegyűlt tömeg emelkedett némasága, a nemzet lelkiismeretének hangjai, a gyász és a tisztelet nagy emberi kárpótlást nyújtottak neki 1989. június 16-án. De – veti fel – talán mégsem Orbán Viktorra kellett volna bízni a feladatot, hogy szóljon az összegyűltekhez. Elmondja azt is, mi bántotta igazán abban a beszédben.","shortLead":"Jánosi Katalin harminc évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy lesz egy új önkényuralom Magyarországon. A Nagy Imre...","id":"20190616_Nagy_Imre_unokaja_janosi_katalin_diktatura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b37e86e-caef-46ca-99a4-efa085d427a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abbf411-1843-449c-bb90-af5105484871","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Nagy_Imre_unokaja_janosi_katalin_diktatura","timestamp":"2019. június. 16. 07:00","title":"Nagy Imre unokája: A diktatúra a nyakunkba liheg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ca1e9d-7942-4474-bba9-0706bcec9abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány szerint az ellenzéki politikusok csak kampányolni járnak a tranzitzónába, és Brüsszel a hibás.","shortLead":"A kormány szerint az ellenzéki politikusok csak kampányolni járnak a tranzitzónába, és Brüsszel a hibás.","id":"20190615_Torvenyjavaslatot_nyujtott_be_Szel_Bernadett_hogy_ne_lehessen_eheztetni_a_tranzitzonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ca1e9d-7942-4474-bba9-0706bcec9abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8bca9a-c0cf-47fe-a754-f6984b0c6d75","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Torvenyjavaslatot_nyujtott_be_Szel_Bernadett_hogy_ne_lehessen_eheztetni_a_tranzitzonaban","timestamp":"2019. június. 15. 19:42","title":"Törvényjavaslatot nyújtott be Szél Bernadett, hogy ne lehessen éheztetni a tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b2d4a7-9ebd-421e-a221-2b8955f35384","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Évtizedek kutatásai bizonyítják a mai napon ünnepelt apák központi szerepét az egészséges önértékelésben. Főleg a lányok önvédését alapozhatja meg.



","shortLead":"Évtizedek kutatásai bizonyítják a mai napon ünnepelt apák központi szerepét az egészséges önértékelésben. Főleg...","id":"20190616_A_jo_apagyerek_kapcsolat_nelkulozhetetlen_az_onbizalomhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b2d4a7-9ebd-421e-a221-2b8955f35384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895ec3e0-d54e-4bfe-9706-96fa0e7478a8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190616_A_jo_apagyerek_kapcsolat_nelkulozhetetlen_az_onbizalomhoz","timestamp":"2019. június. 16. 08:45","title":"A jó apa-gyerek kapcsolat nélkülözhetetlen az önbizalomhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad580895-907b-479b-ae19-eba97ac98671","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világ három legnevesebb autóversenyéből kettőt kipipált a pilóta.","shortLead":"A világ három legnevesebb autóversenyéből kettőt kipipált a pilóta.","id":"20190616_Fernardo_Alonso_le_mans_24_toyota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad580895-907b-479b-ae19-eba97ac98671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60f2c06-5eb1-44fc-923d-6562955eaebd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Fernardo_Alonso_le_mans_24_toyota","timestamp":"2019. június. 16. 19:38","title":"Fernardo Alonso ismét világbajnok, de nem a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös nyilatkozatott tett a Szegedi Tudományegyetem számos professzora és tanára a Magyar Tudományos Akadémia átalakítását célzó törvénytervezet ellen.","shortLead":"Közös nyilatkozatott tett a Szegedi Tudományegyetem számos professzora és tanára a Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20190615_szegedi_tudomanyegyetem_magyar_tudomanyos_akademia_mta_kiallas_torvenymodositas_palkovics_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8582e5-145c-44b1-9272-f14b48ebcc3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_szegedi_tudomanyegyetem_magyar_tudomanyos_akademia_mta_kiallas_torvenymodositas_palkovics_laszlo","timestamp":"2019. június. 15. 19:41","title":"Szegeden is kiállnak az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]