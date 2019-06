Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bd88d26-a450-429f-9542-eed9d30f9ff0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A biztonsági öv se nagyon védte meg az utasokat.","shortLead":"A biztonsági öv se nagyon védte meg az utasokat.","id":"20190618_Meg_voltam_gyozodve_hogy_lezuhanunk__brutalis_turbulenciaba_kerult_egy_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bd88d26-a450-429f-9542-eed9d30f9ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c25d14-288e-40a0-b185-646007964a3a","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Meg_voltam_gyozodve_hogy_lezuhanunk__brutalis_turbulenciaba_kerult_egy_repulogep","timestamp":"2019. június. 18. 10:42","title":"„Meg voltam győződve, hogy lezuhanunk” – brutális turbulenciába került egy repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190619_Negyes_karambol_tortent_az_M7esen_a_Balaton_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f959a768-3ac8-4096-bf5f-e3a8d221022a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_Negyes_karambol_tortent_az_M7esen_a_Balaton_fele","timestamp":"2019. június. 19. 10:13","title":"Négyes karambol történt az M7-esen a Balaton felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96405c2b-6711-4e48-b0d6-852662db959e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A röntgenorvos először azt hitte, egy fémolló van a nő zsebében.","shortLead":"A röntgenorvos először azt hitte, egy fémolló van a nő zsebében.","id":"20190618_23_ev_utan_vettek_eszre_a_no_hasaban_a_sebeszeti_csipeszt_amit_a_csaszarmetszeskor_felejtettek_benne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96405c2b-6711-4e48-b0d6-852662db959e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bd20eb-e556-4ec4-bde3-5147e1fdb182","keywords":null,"link":"/elet/20190618_23_ev_utan_vettek_eszre_a_no_hasaban_a_sebeszeti_csipeszt_amit_a_csaszarmetszeskor_felejtettek_benne","timestamp":"2019. június. 18. 12:07","title":"23 év után vették észre a nő hasában a sebészeti csipeszt, amit a császármetszéskor felejtettek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6597d5af-e15f-43ad-8b46-6d673352b130","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a férfinak fogták a kezét fentről. ","shortLead":"Ennek a férfinak fogták a kezét fentről. ","id":"20190619_autos_video_motoros_baleset_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6597d5af-e15f-43ad-8b46-6d673352b130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb5d4d3-3455-4fcc-b0ee-25041a4f9e20","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_autos_video_motoros_baleset_vonat","timestamp":"2019. június. 19. 10:24","title":"Elnézte a lezárt sorompót a motoros, berepült a sínekre. Nagyon kellett sietnie az őrangyalának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros helyét a többségi tulajdonos, Varga Zoltán veszi át. ","shortLead":"Mészáros helyét a többségi tulajdonos, Varga Zoltán veszi át. ","id":"20190618_Tavozik_Meszaros_Kinga_a_Central_Mediacsoprot_vezerigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a62dc7e-0838-48ec-ab5d-48b362075d3d","keywords":null,"link":"/kkv/20190618_Tavozik_Meszaros_Kinga_a_Central_Mediacsoprot_vezerigazgatoja","timestamp":"2019. június. 18. 17:00","title":"Távozik Mészáros Kinga, a Centrál Médiacsoport vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Azonnal lecsaptak a kamuüzenetet elindítók a Facebookon zajló tiltási eseményekre.","shortLead":"Azonnal lecsaptak a kamuüzenetet elindítók a Facebookon zajló tiltási eseményekre.","id":"20190618_a_facebook_torolve_letiltas_chat_atveres_kamu_uzenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894e3c41-6666-407e-a23f-10a3d0af9527","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_a_facebook_torolve_letiltas_chat_atveres_kamu_uzenet","timestamp":"2019. június. 18. 11:03","title":"Ordas nagy kamu terjed a Facebook-tiltásokról, tovább ne küldje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82be623f-1eee-479f-b040-8db6e5aa6088","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hetedik alkalommal rendezik meg a közös éneklést, amely annak idején a német megszállás áldozatainak emlékműve ellen volt tiltakozás. ","shortLead":"Hetedik alkalommal rendezik meg a közös éneklést, amely annak idején a német megszállás áldozatainak emlékműve ellen...","id":"20190618_Fischer_Adam_a_demokraciaert_zenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82be623f-1eee-479f-b040-8db6e5aa6088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b72321-2b04-4693-99f3-c29ffac356c1","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Fischer_Adam_a_demokraciaert_zenel","timestamp":"2019. június. 18. 09:25","title":"Fischer Ádám a demokráciáért zenél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5986a47-8f7a-48e5-81a6-a5be20216e01","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Csak a jéghegy csúcsát mutatta meg a napokban a The New York Times, amikor arról írt, az amerikaiak bedurvultak, és olyan rosszindulatú programokat telepítettek az orosz energia- és egyéb kulcsfontosságú hálózatokba, amelyek a megfelelő kód megadása esetén megbénítják az ellenfél kritikus infrastruktúráját. A „trójai falovak” bejuttatása ugyanis csak része a nagyhatalmak között már évek óta egyre keményebb eszközökkel dúló, szabályok nélküli kiberháborúnak.","shortLead":"Csak a jéghegy csúcsát mutatta meg a napokban a The New York Times, amikor arról írt, az amerikaiak bedurvultak, és...","id":"20190619_K_vilaghaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5986a47-8f7a-48e5-81a6-a5be20216e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94f6562-9dac-4c4d-be0f-f1736c778e4c","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_K_vilaghaboru","timestamp":"2019. június. 19. 14:00","title":"Láthatatlan fegyverekkel harcolnak egymás ellen a világ nagyhatalmai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]