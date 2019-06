Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fb31403-a862-4b3a-8db7-adb5b3239f30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Még nem tudjuk pontosan, mi oldódik ki a mikroműanyagokból, mikor az emberi testbe kerülnek.","shortLead":"Még nem tudjuk pontosan, mi oldódik ki a mikroműanyagokból, mikor az emberi testbe kerülnek.","id":"20190620_Mit_ken_az_arcara_Csak_mert_a_kozmetikumokban_is_vannak_mikromuanyagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb31403-a862-4b3a-8db7-adb5b3239f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4157bf-5b12-4a55-836d-2c2129fc0bc4","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Mit_ken_az_arcara_Csak_mert_a_kozmetikumokban_is_vannak_mikromuanyagok","timestamp":"2019. június. 20. 10:18","title":"Mit ken az arcára? Csak mert a kozmetikumokban is vannak mikroműanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy év hallgatás után saját Vlogján nyilatkozott pártpolitikáról és az önkormányzati választásokról az ellenzéki politikus.","shortLead":"Egy év hallgatás után saját Vlogján nyilatkozott pártpolitikáról és az önkormányzati választásokról az ellenzéki...","id":"20190620_Vona_nem_ert_egyet_Jobbikkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d688b7-c654-42f6-bcd1-a121929b840d","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Vona_nem_ert_egyet_Jobbikkal","timestamp":"2019. június. 20. 22:55","title":"Vona Gábor nem ért egyet Jobbikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elutasította az Alkotmánybíróság az önálló közigazgatási bíróságok felállításáról rendelkező törvényt támadó indítványt, mert megítélése szerint a törvény összhangban van az alaptörvénnyel.","shortLead":"Elutasította az Alkotmánybíróság az önálló közigazgatási bíróságok felállításáról rendelkező törvényt támadó...","id":"20190620_alkotmanybirosag_kozigazgatasi_birosagok_orszaggyulesi_kepviselok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e197492e-f071-43b5-a3fd-b62d6d09b5cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_alkotmanybirosag_kozigazgatasi_birosagok_orszaggyulesi_kepviselok","timestamp":"2019. június. 20. 10:17","title":"Ab: Alkotmányos a közigazgatási bíróságokról szóló törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b26a20-adeb-442b-aa6b-0fbd01277ce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta kutat már az emberiség más, intelligens élet jelei után. A jelenlegi eredmények alapján úgy tűnik, a szomszédos csillagrendszereket levehetjük a listáról, ott senki nincs.","shortLead":"Régóta kutat már az emberiség más, intelligens élet jelei után. A jelenlegi eredmények alapján úgy tűnik, a szomszédos...","id":"20190620_foldon_kivuli_elet_seti_csillagrendszer_ufo_foldonkivuliek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0b26a20-adeb-442b-aa6b-0fbd01277ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331607c1-782e-40d6-9b80-ddabfbd3c70c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_foldon_kivuli_elet_seti_csillagrendszer_ufo_foldonkivuliek","timestamp":"2019. június. 20. 12:33","title":"Átnéztek 1327 csillagrendszert a kutatók, de sehol nem akadtak értelmes lények nyomaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elkezdődött a budapesti főpolgármester-jelölti előválasztás, az abban részt vevő három politikus pedig nem fukarkodik az ígéretekkel. Magunk elé vettük ezeket a programokat, meghallgattuk a jelöltek vitáit, és megnéztük, mit kapunk, ha egy pillanatra nem figyelünk oda a pártpolitikára, és csak a konkrét ígéreteket nézzük.","shortLead":"Elkezdődött a budapesti főpolgármester-jelölti előválasztás, az abban részt vevő három politikus pedig nem fukarkodik...","id":"20190621_budapest_fopolgarmester_elovalasztas_kampany_igeretek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ff5c00-a045-49d8-bfe5-49af067a368f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_budapest_fopolgarmester_elovalasztas_kampany_igeretek","timestamp":"2019. június. 21. 11:20","title":"Főpolgármester-jelöltek: ígéretekből nincs hiány, pénzből igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sztrájkra készül a szakszervezet, az Eurowings, a Germanwings, és akár a Lufthansa is sorra kerülhet. ","shortLead":"Sztrájkra készül a szakszervezet, az Eurowings, a Germanwings, és akár a Lufthansa is sorra kerülhet. ","id":"20190620_Kaotikus_nyarat_igernek_a_nemet_legiutaskiserok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3022d6-84d6-4896-8131-f80a97e47414","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Kaotikus_nyarat_igernek_a_nemet_legiutaskiserok","timestamp":"2019. június. 20. 15:23","title":"Kaotikus nyarat ígérnek a német légiutas-kísérők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június 26-án mutathatja meg a nagyközönségnek az Oppo azt a (még mindig csak prototípus) készüléket, amelynek szelfikameráját a kijelző mögé \"száműzték\".","shortLead":"Június 26-án mutathatja meg a nagyközönségnek az Oppo azt a (még mindig csak prototípus) készüléket, amelynek...","id":"20190619_oppo_okostelefon_sanghaj_mobile_world_congress_kijelzo_szelfikamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cf0b15-f294-443e-8bf1-e23a67d40e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_oppo_okostelefon_sanghaj_mobile_world_congress_kijelzo_szelfikamera","timestamp":"2019. június. 19. 18:33","title":"Izgalmas fejlesztéssel készül az Oppo, egy hét múlva mutathatják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205b74a1-c807-47e7-ade1-5e107a4371ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus korábban tíz éven át vezette az alföldi várost, a felkérés mégis váratlan. ","shortLead":"A politikus korábban tíz éven át vezette az alföldi várost, a felkérés mégis váratlan. ","id":"20190620_Lazar_Janos_hodmezovasarhely_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=205b74a1-c807-47e7-ade1-5e107a4371ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a44109-76b6-4a62-b946-b48937589157","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Lazar_Janos_hodmezovasarhely_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. június. 20. 18:53","title":"Lázár Jánost kérte fel a hódmezővásárhelyi Fidesz polgármesterjelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]