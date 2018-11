A Seat Spanyolország egyik legnagyobb vállalata, az ország nemzeti össztermékének mintegy két százalékát ők állítják elő. Barcelona mellett, Katalóniában van a központjuk, a katalánokról pedig az hír járja, igencsak szeretik a pénzt, gazdaságilag elég tudatosak és még a németeknek is elég precízek. Vélhetően ezért működik hosszú távon is a kapcsolatuk a Volkswagennel. Persze a jó katalán, úgy tűnik, amolyan nyughatatlan fajta, mindig valami függetlenedésen is töri a fejét.

Akár ezen a romantikus nyomvonalon is eljuthatnák a kulcskérdésig: miért is kellett a Seatnak egy új márka? A magyarázatok között a fenti, korántsem egzakt, inkább szubjektív eszmefuttatáson túl a nemzetközi bemutató marketingesei sem segítettek sokat. Ők inkább szegmensekben és vásárlóerőben határozzák meg, kinek is szól majd ez az új márka. A CUPRA – hivatalosan így, nagybetűvel írják - kiszemelt vásárlói

a 35-55 éves, 50-70 ezer eurós éves jövedelemmel rendelkező aktív autóhasználók, akik sportos autókra vágynak.

A fenti teória mellé egyébként még egy elmélet felbukkant menet közben - de ez aztán végképp félhivatalos - mégpedig az, hogy Seat a Cuprából csinál középtávon elektromos autómárkát. Hasonlót hajtott végre lényegében a Volvo is, amikor létrehozta a Polestar nevű márkát, amely korábban a svédek sportos autóinak építését végezte, mostantól pedig külön márka - sportos és elektromos autókkal. A Seat/Cupra esetében ugyanennek a nyomvonalnak volt némi kézzelfogható bizonyítéka is. Itt is van egy képen: nem más, mint egy elektromos versenyautó Cupra e-Racer néven. Igazán lenyűgöző darab, elképesztő teljesítménnyel és megjelenéssel.

Ha tényleg ez az irány, akkor fejlesztési oldalról valóban nincs jobb terep, mint a versenypálya, ahol azonnal kijön minden technikai fejlesztési hiányosság. Ugyanakkor, ha ez a Cupra közeljövője, akkor meglepő, hogy elsőként egy 300 lóerős benzinmotoros szabadidő-autóval mutatkoztak be a világnak.

A Cupra Ateca, amelynek nemzetközi bemutatóján járhattunk, a lassan három éve bemutatott Seat Ateca alaposan átszabott változata. (Persze a Cupra név sem a semmiből jött, ez régóta a cég sportosított autóinál használt jelölés volt.) De persze annak, hogy önálló márkaként is definiálják, számos sajátossága is van. Az egyik legfontosabb az embléma. Lehet találgatni, mire is utal ez a törzsi kultúrákból, esetleg tetoválószalonokból ismerősnek ható márkajelzés, ami rendesen meg is osztotta a bemutatón jelenlévőket. (A megfejtés: két darab C-betű fordul egymásba.)

Persze egy új márkánál nemcsak az autót kell felépíteni, hanem egy új szervezetet is. A Cupránál is lesz dedikált fejlesztői csapat 70 fővel, és 277 helyszínen Seat márkakereskedésekben lesz leválasztott rész a márka értékesítésére. Pont úgy, ahogy a Mercedes-Benznél az AMG-részleg, vagy például a Fordnál, ahol a prémiumnak kikiáltott Ford Vignale változatok is külön részben vannak a szalonban.

A Cupra Ateca külsőre azért annyira nem különbözik egy fullextrás Seat Ateca FR-től. Nyilván teljesen nem is lehet elszállni, új autót építeni, de ez nem is lenne jellemző a német konszern stratégáinak szemléletmódjára. Ők éppen abban jók, hogy a készletükből - és ez nem kevés - jól válogatnak, így erre az autóra már rá lehet fogni: egészen más, mint ha egy Seat Atecát vennénk.

De mik ezek a fontos különbségek? Ott vannak például a domináns, rácsos hűtőrostélyok, ilyen a kötényelemen lévő Cupra felirat, vagy a sportos küszöb, a látványos egyedi Cupra-felni, jók a Pirelli P Zero abroncsok, valamint lényeges elemként hátul a dupla-dupla kipufogóvég. A belső térben ugyanez a józan, gazdaságosság-szemléletű tuning jellemző, a műszerfalat és egyéb elemeket nem cserélték ki kompletten, de van már Alcantara-szövet, itt a karbon mintájú anyag, illetve kényelemes, de jól tartó kagylóülés, amit simán átvennénk bármilyen autóba. A középső műszeregység figyelemreméltóan új, digitális, igényünk szerint variálható megjelenítési képpel. Szóval: kívül-belül megkapja a pénzéért az extra megjelenést a vevőkör, még akkor is, ha a központi kijelzőből nem az legnívósabb darab, hanem csak a 8 colos, egyszerűbb változat van benne.

Mennyire Cup Racing vagyis Cupra?

A szervezők érezték, kell valami extrát adni a közúti autózáson túl is, ezért amolyan aszfaltralis gyorsasági szakaszt is betettek programba. Gondoskodtak az útzárásról, mindenki mehetett két tempósat ezzel a 2.0 literes, turbómotoros, 300 lóerős Cupra Atecával.

Ennek érdemes volt eleve a rajtprogrammal nekivágni, ugyanis az autónak ilyenje is van. Ilyenkor az automata váltó és a kipörgésgátló sport-módban van, bal lábbal a féken fogjuk az autót, majd 4000-ig forgatott motornál leugrunk a fékpedálról. És valóban: komolyat gyorsul az Ateca. Csak utólag tudtuk meg, hogy 5,2 másodperc a hivatalos nulla-százas ideje, és minden további nélkül el is hisszük. Azt is rögtön érezni, hogy komoly előny, ha olyan konszern készít ilyen erős autót, amelynek ebben megbízható tapasztalatai vannak. A 300 lóerős Cupra Ateca ugyanis összkerék-hajtást is kapott, ami teljesen alapvető elvárás ma egy ilyen teljesítményű és felépítésű autónál, különben csak a félelemfaktor lenne igazán erős. Ez egy erős, de kezelhető autó, ami simán elszaladt velünk még a rövid egyenesen is közel 200 km/h-ig – egyébként papíron 247 km/h-ra a végsebessége –, hogy jöjjön az első szűkebb balkanyar, ami előtt meg is kéne fékezni a tempót.

A lassulásról itt Brembo-fékek gondoskodnak, úgyhogy bele lehet állni a fékpedálba rendesen. És nem csak az első két kanyarig, ezek nem fognak elfáradni. A futómű és kormányzás is adaptív, ami a Cupra-módban már kellően keménykarakterű ahhoz, hogy ne csak billegjünk a kasznival, amikor kanyarban vagy féktávon hirtelen átterhelődnek az erők. A hétfokozatú, duplakuplungos DSG-váltó is sok mindent kiszolgált már ebben a konszernben – az Auditól, a VW Golf GTI-ig –, itt sem lehet panasz rá. Még a "színház" is megvan:manuális módban szépen durrog oda-vissza a váltásoknál a Cupra Ateca. Szóvál, van itt egy kis „autoemoszion”, amit annyi éven át keresett a Seat még a szlogenjében is.

Az Ateca Cupra azzal azért nem fog meglepni, hogy konkurenciát állít egy hardcore sport SUV-nak, mint mondjuk a Porsche Macan GTS. Ezt felesleges is várni tőle. Ilyen értelemben a Cupra Atecában nincs őrült meglepetés, egyszerűen jól válogatták össze a Volkswagen-konszern azon egységeit, amivel egy műszakilag erős és modern autóval lehetett előállni, ráadásul így ebben a formában teljesen közvetlen konkurenciája nincs is nagyon.

Ami az árazást illeti, még csak a német piacot vehetjük alapul, ahol 38-40 ezer euró környékén indul a terjesztés (ez most 12,9 millió forint). Azért azt is látni kell, hogy egyelőre nem lőtték túl sem itthon, sem nemzetközi szinten a Cupra Ateca értékesítési számait. Nálunk húsz autó eladása a cél jövőre, nemzetközi szinten 3500 darabé. Ez nagyjából annyi, mint amennyit Rolls-Royce-ból adnak el egy évben. Erre vélhetően még nem érdemes márkát alapítani, de várjuk ki, elvileg két éven belül máris öt modellből áll majd a Cupra márka palettája.