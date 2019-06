Ilyen egy rendes autófanatikus vezér, pályaversenyeken túl ralizik is.

A Toyota Gazoo Racing három gépkocsit indít a hétvégi, 2019-es, ADAC 24 órás Nürburgring Endurance versenyen, nagyrészt persze profi pilótákkal. De a csapatlistán feltűnik egy bizonyos "Mr. Morizo" is.

Valójában ez egy álnév, a Toyota 63 éves elnökének, Akio Toyodának a pilótaneve. Az elnök a Toyota Gazoo Racing 90-es GR Supra csapatában lesz majd az egyik sofőr, még ha az ADAC listáján nincs is rajta – írja a The Drive, akinek a Toyota hivatalosan is megerősítette, hogy az elnök ott lesz az autóban.

Nem az első alkalom, hogy inkognitóban hajt a 24-órás viadalon, 2014-ben egy Lexus LFA-t vezetett a versenyen.

Régóta lehet tudni, hogy Akio Toyoda elkötelezett autósport-rajongó és nem csak a kanaépén ülve. A márka ralicsapatánál is rendszeresen tesz látogatásokat.

