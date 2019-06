Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"G. Fodor Gábor kiborult azon, ahogy Peer Krisztián egy interjúban a feleségéről beszélt. Megtette a megfelelő jogi intézkedéseket.","shortLead":"G. Fodor Gábor kiborult azon, ahogy Peer Krisztián egy interjúban a feleségéről beszélt. Megtette a megfelelő jogi...","id":"20190627_G_Fodor_Gabor_Peer_Krisztian_egy_gyava_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0475ee-03a7-41fc-a037-4efd9ac4ef83","keywords":null,"link":"/kultura/20190627_G_Fodor_Gabor_Peer_Krisztian_egy_gyava_ember","timestamp":"2019. június. 27. 12:37","title":"G. Fodor Gábor: Peer Krisztián egy gyáva ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b063b22-c80a-4741-98e5-b7997f68863f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Parlament erre hivatkozva tolta ki a határidőt.","shortLead":"A Parlament erre hivatkozva tolta ki a határidőt.","id":"20190625_A_bankok_szerint_elenyeszo_azok_szama_akiknel_meg_hianyzik_az_adategyeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b063b22-c80a-4741-98e5-b7997f68863f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf74b8d3-6e71-47ea-9e94-d98e627b32cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_A_bankok_szerint_elenyeszo_azok_szama_akiknel_meg_hianyzik_az_adategyeztetes","timestamp":"2019. június. 25. 17:26","title":"A bankok szerint elenyésző azok száma, akiknél még hiányzik az adategyeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyanúgy, mint két hete, a német kancellár most is teljes testében remegni kezdett. ","shortLead":"Ugyanúgy, mint két hete, a német kancellár most is teljes testében remegni kezdett. ","id":"20190627_Ismet_rosszul_lett_egy_ceremonian_Angela_Merkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d09f230-c655-46d2-8c5e-b178e167b238","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Ismet_rosszul_lett_egy_ceremonian_Angela_Merkel","timestamp":"2019. június. 27. 11:44","title":"Ismét rosszul lett egy nyilvános eseményen Angela Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c08dd60-3ebe-4767-923e-9d1bda898e87","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megkeresztelt szovjet katonák nyerték meg a második világháborút, míg az ateisták csak meghaltak a harcokban – mondta egy emlékmisén Joann belgorodi ortodox metropolita.","shortLead":"A megkeresztelt szovjet katonák nyerték meg a második világháborút, míg az ateisták csak meghaltak a harcokban – mondta...","id":"20190625_A_megkeresztelt_szovjet_katonak_nyertek_meg_a_masodik_vilaghaborut__allitja_egy_orosz_fopap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c08dd60-3ebe-4767-923e-9d1bda898e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c7f247-76af-4a1b-8d63-f0a461bad775","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_A_megkeresztelt_szovjet_katonak_nyertek_meg_a_masodik_vilaghaborut__allitja_egy_orosz_fopap","timestamp":"2019. június. 25. 18:22","title":"A megkeresztelt szovjet katonák nyerték meg a második világháborút – állítja egy orosz főpap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43586c62-37cb-496a-a0cd-aca0abae61da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eric Trump – Donald Trump amerikai elnök fia – azt állítja, a titkosszolgálat őrizetbe vette egy chicagói bár alkalmazottját, aki egy nyilvános rendezvényen leköpte őt.","shortLead":"Eric Trump – Donald Trump amerikai elnök fia – azt állítja, a titkosszolgálat őrizetbe vette egy chicagói bár...","id":"20190626_Lekoptek_Donald_Trump_fiat_Eric_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43586c62-37cb-496a-a0cd-aca0abae61da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c037da15-4f07-404b-868e-1d098ac8a801","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Lekoptek_Donald_Trump_fiat_Eric_Trumpot","timestamp":"2019. június. 26. 16:08","title":"Leköpték Donald Trump fiát, Eric Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e55e684-3bb2-47bd-955d-2eeb5ef29c8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brutális hőség pusztít több európai városban.","shortLead":"Brutális hőség pusztít több európai városban.","id":"20190627_Olvado_aszfalt_bezart_iskolak__kinlodik_Europa_a_juniusi_hohullamban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e55e684-3bb2-47bd-955d-2eeb5ef29c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367ec80c-bd9f-4d2e-b629-d5ce215b5afa","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Olvado_aszfalt_bezart_iskolak__kinlodik_Europa_a_juniusi_hohullamban","timestamp":"2019. június. 27. 11:58","title":"Olvadó aszfalt, bezárt iskolák – kínlódik Európa a júniusi hőhullámban.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A számlákat és közterheket időre ki tudja fizetni az Alföldvíz Zrt., de a béremeléseket, amit korábban megígértek, nem tudják most teljesíteni, különben valóban a fizetésképtelenség felé sodródnának. Reagált a szakszervezet közleményére a munkáltató. ","shortLead":"A számlákat és közterheket időre ki tudja fizetni az Alföldvíz Zrt., de a béremeléseket, amit korábban megígértek, nem...","id":"20190626_Alfoldviz_beremeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3918d067-1226-41f3-98df-66d76c96e2a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Alfoldviz_beremeles","timestamp":"2019. június. 26. 05:45","title":"Alföldvíz: akkor válna fizetésképtelenné a cég, ha a beígért béremelést megadnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank Monetáris Tanácsa kivárásra játszik, nem lépett semmit.","shortLead":"A jegybank Monetáris Tanácsa kivárásra játszik, nem lépett semmit.","id":"20190625_mnb_alapkamat_kamat_monetaris_tanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ec0934-b914-4a98-ab4d-13bf0552186f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_mnb_alapkamat_kamat_monetaris_tanacs","timestamp":"2019. június. 25. 14:06","title":"Hiába magas az infláció, az MNB nem lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]