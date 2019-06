A Volkswagen Golf gyilkosának is beharangozott újdonság biztosan nem fogja átvenni a német sikermodell helyét, de sokan szemet vetnek majd rá. A Škoda Scala az alsó középkategóriában betöltheti azt a helyet, amit a Rapidnak nem igazán sikerült.

A Škoda úgy döntött, lecseréli a Rapidot, jöjjön helyette a Scala. A piac, ahova belép, korántsem kicsi, nálunk is közel 35 ezer autó fogyott ebben a szegmensben, amelyben a Škoda Octavia is van. Csak míg az Octavia felfele lóg ki, a Rapid lefele lógott. A Scala pedig pont a közepébe találna. Legalábbis szigorúan a mérete alapján.

Az újdonság lényegében a Volkswagen Polo technológiáján alapul. Ez az úgynevezett MQB A0 platform, amely az alapját jelenti a Seat Aronának is. A Scala nagyobb is, mint a Rapid volt, ezért az arányai ennek megfelelően kissé eltérőek: 4,36 méter hosszú, 1,79 mm széles és 1,47 méter magas, a Scala 5,8 cm-rel hosszabb, 8,7 cm-rel szélesebb és 1,2 cm-rel magasabb, mint a Rapid.

© D.P.

© D.P.

© D.P.

© D.P.

Ami a Rapid nagy hátránya volt, hogy keskeny volt az utastere, azt az új padlólemez teljesen orvosolja, kényelmesen elférni elől-hátul a Scalában. A csomagtér szokásosan méretes: 467 liter alapból, a hátsó üléseket lehajtva már 1410 liter is lehet. Elektronikusan is nyitható a csomagtérajtó, ami akár színezett üvegből is készült, mostantól a Skoda felirat van az embléma helyett.

Az utastérben szokásosan Škoda a Scala is, a kényelem, az ergonómia, az anyagok, az infotainment-rendszer, mind jó minőségűek, ugyanakkor a Scala a teljes VW-csoport első autója, amely megkapta a következő generációs infokommunikációs rendszert a MIB3-at. Gyorsabb és egyértelműbb minden rajta, mint a korábbi egységeken.

A Scala ezen egységét egyébként is úgy tervezték, hogy folyamatosan a „hálón” lógjon: az autó a közlekedési információkat például a Škoda Connecten keresztül kapja. Értékelhető húzás az is a csehektől, hogy aki nem akar sokat költeni a középső multimédia-fejegységre, annak kínálnak egy alapváltozatot is, ami ugyanúgy tudja az okostelefonos kapcsolódást: Apple CarPlayt, Android Autót. Igaz, a látványos, 10 colos képernyő nélkül.

A motorkínálat vélhetően legnépszerűbb darabja a háromhengeres, 1.0 literes egység 115 lóerős változata lesz, ami elég is a kompakt Scala számára. A háromhengeresnek alacsony fordulaton nincs sok ereje, de közepestől felfelé 4500 fordulatszámig egész élénk. A kabin belsejében egyébként nem tűnt zajosnak a motor, a futómű is kényelmesnek tűnik, igaz, nagyon rövid próba alapján. Azok számára, akik nagyobb teljesítményt akarnak, ott a 150 lóerős TSI 1.5 literes benzinmotorral, ami végképp gondtalanul viszi a könnyű autót.

© D.P.

© D.P.

© D.P.

© D.P.

A Scalában a biztonsági asszisztensek közt ott az adaptív tempomat, a sávsegéd, a gyalogos felismeréssel ellátott automatikus vészfékező rendszer, a holttérfigyelő, illetve egy úgynevezett manőverasszisztens is. Persze a csehek figyeltek a Simply Clever megoldásokra is, így mostantól tölcsértetős az ablakmosó-folyadék tartály, a jégkaparón pedig gumiabroncs profilmélység-mérő is van.

Az általunk konkrétan próbált 1.0 literes TSI, Ambition felszereltségű modellt, 8 colos médiaegységgel 6,55 millióért kínálják. A Style felszereltség, amiben már automata klíma, full LED-hátsó lámpa, és további olyan extrák, mint a 10,2 colos digitális műszer fal van, 10 hangszórós hifivel, elektromosan állítható vezetőüléssel, lengéscsillapító szabályozással, DSG-váltóval, bizony simán közel járhat a 10 millió forinthoz.

Jelen pillanatban, amikor egy Škoda Kodiaqba már 5,5 millióért is be lehet ülni, igaz, kell hozzá három gyerek, akkor látható, máshol lehet igazán nagyot fogni a Škoda választékában mostanság, de a céges, flottás vonalnak a Scala ott lehet majd a top jelöltjei között.

