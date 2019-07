Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK szerint még folyik az azonosítás.","shortLead":"A BRFK szerint még folyik az azonosítás.","id":"20190705_168_ora_valoszinuleg_a_Hableanytragedia_utolso_elotti_aldozatat_talaltak_meg_Makadnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634dd582-f691-4794-a30b-25095ca116c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_168_ora_valoszinuleg_a_Hableanytragedia_utolso_elotti_aldozatat_talaltak_meg_Makadnal","timestamp":"2019. július. 05. 19:27","title":"168 óra: valószínűleg a Hableány-tragédia utolsó előtti áldozatát találták meg Makádnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a871abf3-650e-42a5-a8b3-937e99948d1c","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Hogy kerül egy szobrász a tojás bizniszbe? Úgy hogy szereti a tyúkokat, meg a rántottát.\r

\r

","shortLead":"Hogy kerül egy szobrász a tojás bizniszbe? Úgy hogy szereti a tyúkokat, meg a rántottát.\r

\r

","id":"20190705_Muterem_es_tyukfarm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a871abf3-650e-42a5-a8b3-937e99948d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fa2035-e72f-49f7-b56a-d192edd238fd","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Muterem_es_tyukfarm","timestamp":"2019. július. 05. 17:51","title":"Műterem és tyúkfarm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d56704f-f447-44fe-a0c7-b0706660641e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több kiemelt is búcsúzott a legpatinásabb füves tenisztornán.\r

\r

","shortLead":"Több kiemelt is búcsúzott a legpatinásabb füves tenisztornán.\r

\r

","id":"20190705_Hullottak_a_fejek_ma_is_Wimbledonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d56704f-f447-44fe-a0c7-b0706660641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1832c6ad-a4b7-4132-8e87-156c5fab7a62","keywords":null,"link":"/sport/20190705_Hullottak_a_fejek_ma_is_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 05. 18:10","title":"Hullottak a fejek ma is Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán egy karikatúrát posztolt, csak a valóságot nem vette figyelembe. ","shortLead":"Kovács Zoltán egy karikatúrát posztolt, csak a valóságot nem vette figyelembe. ","id":"20190705_A_magyar_kormanyszovivon_kuncog_a_Twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8feba6-c3e6-4692-9dcd-5bc5ccaed274","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_A_magyar_kormanyszovivon_kuncog_a_Twitter","timestamp":"2019. július. 05. 17:15","title":"A magyar kormányszóvivőn kuncog a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b58ee54-c91e-4ea3-8cde-c2774088d327","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szombaton elnököt választ magának az LMP. Annyira elfogytak az emberek, hogy női társelnök már nem is lesz.","shortLead":"Szombaton elnököt választ magának az LMP. Annyira elfogytak az emberek, hogy női társelnök már nem is lesz.","id":"20190705_lmp_partkongresszus_politika_elnokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b58ee54-c91e-4ea3-8cde-c2774088d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac87447-98d4-42b1-b3e9-b38ade691818","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_lmp_partkongresszus_politika_elnokseg","timestamp":"2019. július. 05. 17:00","title":"A tét az, hogy megmarad-e az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton délután 3-kor kezdődik a Budapest Pride, és ezúttal először nem lesznek kordonok. Ami azt jelenti, hogy bárhol be lehet csatlakozni vagy el lehet hagyni a menetet.","shortLead":"Szombaton délután 3-kor kezdődik a Budapest Pride, és ezúttal először nem lesznek kordonok. Ami azt jelenti...","id":"20190706_Iden_nem_a_Prideon_vonulokat_hanem_az_ellentuntetoket_kordonozzak_korbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13ba3ff-9d34-4493-bf99-6cea3b90e8c4","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Iden_nem_a_Prideon_vonulokat_hanem_az_ellentuntetoket_kordonozzak_korbe","timestamp":"2019. július. 06. 14:05","title":"Idén nem a Pride-on vonulókat, hanem az ellentüntetőket kordonozzák körbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7759f718-722e-4825-a319-769ea5b0d9d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a V8-as motorral szerelt nyitott tetős járgánnyal garantáltan az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.","shortLead":"Ezzel a V8-as motorral szerelt nyitott tetős járgánnyal garantáltan az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.","id":"20190707_szovjet_katonai_parades_luxusautot_vasarolna_most_megteheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7759f718-722e-4825-a319-769ea5b0d9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee78e97-45d5-4b45-a5ed-c6084a453e02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_szovjet_katonai_parades_luxusautot_vasarolna_most_megteheti","timestamp":"2019. július. 07. 06:41","title":"Szovjet katonai parádés luxusautót vásárolna? Most megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26fc1faf-a057-45f4-bddb-fa89babace1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bakondi György szerint az egész ügy a kötelző kvótákról szó.\r

\r

","shortLead":"Bakondi György szerint az egész ügy a kötelző kvótákról szó.\r

\r

","id":"20190705_Orban_fotanacsadoja_szerint_a_haboru_sujtotta_Libiabol_menekulok_politikai_nyomasgyakorlas_eszkozei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26fc1faf-a057-45f4-bddb-fa89babace1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8788fb04-03ab-44dc-b5c8-ce9e4c76d961","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Orban_fotanacsadoja_szerint_a_haboru_sujtotta_Libiabol_menekulok_politikai_nyomasgyakorlas_eszkozei","timestamp":"2019. július. 05. 21:55","title":"Orbán főtanácsadója szerint a háború sújtotta Líbiából menekülők politikai nyomásgyakorlás eszközei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]