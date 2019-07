Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58a57eb8-808a-4403-8d42-6767860a5600","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, mint egy éven át csalt a bankautomatákkal egy magyar férfi Pennsylvaniában, legalább 50 ezer dollárhoz jutott.","shortLead":"Több, mint egy éven át csalt a bankautomatákkal egy magyar férfi Pennsylvaniában, legalább 50 ezer dollárhoz jutott.","id":"20190711_ATMmel_csalt_egy_magyar_az_USAban_akar_60_evre_is_elitelhetik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58a57eb8-808a-4403-8d42-6767860a5600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9610fa6-ece5-4d42-8a2a-150a8c810c5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_ATMmel_csalt_egy_magyar_az_USAban_akar_60_evre_is_elitelhetik","timestamp":"2019. július. 11. 18:36","title":"ATM-mel csalt egy magyar az USA-ban, akár 60 évre is elítélhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7838f01-12d3-43a2-b57f-feddd23a5b1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szibériai Novoszibirszk mellett van egy tó, aminek olyan a színe, mintha egy egzotikus ország tengerpartja lenne. Vonzza is a turistákat, a víz színe azonban nem véletlenül türkizkék.","shortLead":"A szibériai Novoszibirszk mellett van egy tó, aminek olyan a színe, mintha egy egzotikus ország tengerpartja lenne...","id":"20190711_instagram_sziberia_novoszibirszk_to","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7838f01-12d3-43a2-b57f-feddd23a5b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac236df-9ee5-4d8b-92cc-7cf06d5aba90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_instagram_sziberia_novoszibirszk_to","timestamp":"2019. július. 11. 19:03","title":"Életveszélyes a szibériai tó, ahol imádnak pózolni az Instagramozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62f57e0-2b4e-4f16-9cd3-8b6a9310839b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind a magyar, mind a külföldi vendégek kevesebb éjszakát töltöttek a magyar szálláshelyeken májusban, mint egy évvel korábban. Az év első öt hónapjában sem hasított a szektor.","shortLead":"Mind a magyar, mind a külföldi vendégek kevesebb éjszakát töltöttek a magyar szálláshelyeken májusban, mint egy évvel...","id":"20190711_Nincs_jo_evuk_a_szallashelyeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c62f57e0-2b4e-4f16-9cd3-8b6a9310839b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf9b71b-df42-4f1a-a587-1a104d46c9c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Nincs_jo_evuk_a_szallashelyeknek","timestamp":"2019. július. 11. 10:10","title":"Nincs jó évük a szálláshelyeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18643b5-f682-4448-86f4-262dcd816375","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Euractiv értesülése szerint esélytelen, hogy megválasszák.","shortLead":"Az Euractiv értesülése szerint esélytelen, hogy megválasszák.","id":"20190712_A_fideszes_Hidveghinek_masodjara_sem_lesz_eselye_hogy_bizottsagi_alelnok_legyen_az_EPben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b18643b5-f682-4448-86f4-262dcd816375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc1b098-f212-405d-98b0-4a8cad02f52c","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_A_fideszes_Hidveghinek_masodjara_sem_lesz_eselye_hogy_bizottsagi_alelnok_legyen_az_EPben","timestamp":"2019. július. 12. 09:00","title":"A fideszes Hidvéghinek másodjára sem lesz esélye, hogy bizottsági alelnök legyen az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP, a DK és a Momentum képviselői nem szavazták meg a bizottsági elnöki, illetve alelnöki posztokra a Fidesz politikusait. Erre Bayer Zsolt publicista kitalált valamit.","shortLead":"Az MSZP, a DK és a Momentum képviselői nem szavazták meg a bizottsági elnöki, illetve alelnöki posztokra a Fidesz...","id":"20190712_Bayer_Zsolt_bosszut_allna_elvenne_a_parlamenti_tisztsegeket_az_ellenzektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14136bfc-0d82-45ea-aa8b-b708a92770dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Bayer_Zsolt_bosszut_allna_elvenne_a_parlamenti_tisztsegeket_az_ellenzektol","timestamp":"2019. július. 12. 07:32","title":"Bayer Zsolt bosszút állna, elvenné a parlamenti tisztségeket az ellenzéktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890e6531-71b8-4174-b6de-c8ca92ee6596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zuzana Caputova szlovák elnök a szabadság és demokrácia megtestesítőjének nevezte az első köztársasági elnököt.\r

\r

","shortLead":"Zuzana Caputova szlovák elnök a szabadság és demokrácia megtestesítőjének nevezte az első köztársasági elnököt.\r

\r

","id":"20190711_Goncz_Arpad_sirjanal_is_fejet_hajt_a_szlovak_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=890e6531-71b8-4174-b6de-c8ca92ee6596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd331c5-b070-4d68-bf90-de09919f69f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Goncz_Arpad_sirjanal_is_fejet_hajt_a_szlovak_elnok","timestamp":"2019. július. 11. 18:47","title":"Göncz Árpád sírjánál is fejet hajtott a szlovák elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik néző képeket készített, amit nem lett volna szabad. Amikor figyelmeztették erre, lökött és taposott.","shortLead":"Az egyik néző képeket készített, amit nem lett volna szabad. Amikor figyelmeztették erre, lökött és taposott.","id":"20190712_Balhe_volt_az_Atrium_egyik_eloadasa_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44690e74-703f-4ab0-98fd-c88358457e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Balhe_volt_az_Atrium_egyik_eloadasa_utan","timestamp":"2019. július. 12. 06:50","title":"Balhé volt az Átrium egyik előadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59ed6b6-3478-4b62-949e-0e1a248688c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kudarccal végződött csütörtök reggel egy Vega típusú hordozórakéta indítása fedélzetén az Egyesült Arab Emírségek Falcon Eye 1 nevű katonai műholdjával a Francia Guyanában levő kourou-i űrközpontból.\r

","shortLead":"Kudarccal végződött csütörtök reggel egy Vega típusú hordozórakéta indítása fedélzetén az Egyesült Arab Emírségek...","id":"20190711_vega_hordozoraketa_arianespace_falcon_eye_katonai_muhold_felbocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b59ed6b6-3478-4b62-949e-0e1a248688c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adcbd2d-53b7-48c7-a03c-513ff8221f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_vega_hordozoraketa_arianespace_falcon_eye_katonai_muhold_felbocsatas","timestamp":"2019. július. 11. 06:51","title":"Lezuhant egy hordozórakéta, oda az értékes rakomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]