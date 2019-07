Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5fcf6fa-c860-4145-93a4-7693e0d1fb59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bő 30 évet kellett várni, hogy megvalósuljon az 1986-ban bemutatott kultfilm folytatása.","shortLead":"Bő 30 évet kellett várni, hogy megvalósuljon az 1986-ban bemutatott kultfilm folytatása.","id":"20190719_Tom_Cruise_megint_vadaszgepre_szall_itt_az_uj_Top_Gun_magyar_elozetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5fcf6fa-c860-4145-93a4-7693e0d1fb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451b27d3-b185-481b-8396-431b9c869358","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_Tom_Cruise_megint_vadaszgepre_szall_itt_az_uj_Top_Gun_magyar_elozetese","timestamp":"2019. július. 19. 08:48","title":"Tom Cruise megint vadászgépre száll: itt az új Top Gun magyar előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mély evolúciós gyökerei vannak annak, hogy szeretünk együtt filmet vagy meccset nézni a barátainkkal, családunkkal. Amerikai kutatók majmokat ültettek a képernyő elé, hogy jobban megértsék ezt a jelenséget. Kiderült: a csimpánzoknak is van kedvenc filmjük.","shortLead":"Mély evolúciós gyökerei vannak annak, hogy szeretünk együtt filmet vagy meccset nézni a barátainkkal, családunkkal...","id":"20190718_A_csimpanzok_is_imadnak_kozosen_filmet_nezni_De_mit_mond_ez_el_rolunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7e80b9-5983-44e3-b845-a6c81122331d","keywords":null,"link":"/elet/20190718_A_csimpanzok_is_imadnak_kozosen_filmet_nezni_De_mit_mond_ez_el_rolunk","timestamp":"2019. július. 18. 07:05","title":"A csimpánzok is imádnak közösen filmet nézni. De mit mond ez el rólunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elrejtették a törvénymódosítást, de a jövőben szinte lehetetlen lesz bizonyítani, hogy egy bűncselekményt bűnszervezetben követtek el. Ezzel akár a fideszes Simonka György is jól járhat, akit költségvetési csalással gyanúsítanak.","shortLead":"Elrejtették a törvénymódosítást, de a jövőben szinte lehetetlen lesz bizonyítani, hogy egy bűncselekményt...","id":"20190718_Fu_alatt_atirtak_a_bunszervezet_meghatarozasat_jol_jarhat_Simonka_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d4bee2-7e05-4823-bda2-5e49b5c57e87","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Fu_alatt_atirtak_a_bunszervezet_meghatarozasat_jol_jarhat_Simonka_Gyorgy","timestamp":"2019. július. 18. 06:35","title":"Fű alatt átírták a bűnszervezet meghatározását, jól járhat Simonka György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c25f7a9f-c218-4133-a6fb-0f1eb54e341d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főváros pedig újra a 19. század végi New Yorkot alakíthatja.","shortLead":"A főváros pedig újra a 19. század végi New Yorkot alakíthatja.","id":"20190719_Dakota_Fanning_es_Luke_Evans_ismet_Budapesten_nyomoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c25f7a9f-c218-4133-a6fb-0f1eb54e341d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0327f5-e2b9-44c0-8e05-4ee2b6bc2127","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_Dakota_Fanning_es_Luke_Evans_ismet_Budapesten_nyomoz","timestamp":"2019. július. 19. 18:56","title":"Dakota Fanning és Luke Evans ismét Budapesten nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tűz nem volt, személyi sérülés pedig nem történt, de az ablakok néhány helyen beleremegtek.","shortLead":"Tűz nem volt, személyi sérülés pedig nem történt, de az ablakok néhány helyen beleremegtek.","id":"20190718_Robbanas_volt_a_BorsodChem_uzemeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d78506-b02a-43fe-92fd-786b1ec2841f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Robbanas_volt_a_BorsodChem_uzemeben","timestamp":"2019. július. 18. 17:31","title":"Robbanás volt a BorsodChem üzemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vízimentők a Facebookon hirdettek adománygyűjtést, hogy új hajókat vegyenek. Az Opus Global Nyrt. és a Hunguest Hotels kipótolta a vételárat.","shortLead":"A vízimentők a Facebookon hirdettek adománygyűjtést, hogy új hajókat vegyenek. Az Opus Global Nyrt. és a Hunguest...","id":"20190718_Meszarosek_12_millio_forintot_adnak_a_vizimentoknek_hogy_uj_hajokat_vasaroljanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa15465f-5f45-41a8-a53d-cd4d7fdf5726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Meszarosek_12_millio_forintot_adnak_a_vizimentoknek_hogy_uj_hajokat_vasaroljanak","timestamp":"2019. július. 18. 14:40","title":"Mészárosék 12 millió forintot adnak a vízimentőknek, hogy új hajókat vásároljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőállomás előtt történt az eset, három férfi ellen eljárás indult.","shortLead":"Mentőállomás előtt történt az eset, három férfi ellen eljárás indult.","id":"20190719_parkolasi_vita_pesterzsebet_mentoallomas_verekedes_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1a09db-e62e-475f-89d7-cc3a4c5c1ab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_parkolasi_vita_pesterzsebet_mentoallomas_verekedes_rendorseg","timestamp":"2019. július. 19. 08:04","title":"Parkolási vita miatt vertek meg egy mentőt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc70911b-3711-44bb-b36f-7f197e7f525a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya szeretetében nem nagyon kételkedünk, de a macska természetéről már megoszlanak a vélemények. De mi a helyzet a madarakkal, vagy akár a terráriumok lakóival? Ők csak az ennivalót várják tőlünk?","shortLead":"A kutya szeretetében nem nagyon kételkedünk, de a macska természetéről már megoszlanak a vélemények. De mi a helyzet...","id":"20190718_Vajon_a_hazi_kedvenceink_szeretnek_minket_vagy_csak_a_kajara_hajtanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc70911b-3711-44bb-b36f-7f197e7f525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e8cacd-c5be-43e1-bccc-08d5f80afea5","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Vajon_a_hazi_kedvenceink_szeretnek_minket_vagy_csak_a_kajara_hajtanak","timestamp":"2019. július. 18. 07:49","title":"Vajon a házi kedvenceink szeretnek minket, vagy csak a kajára hajtanak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]