[{"available":true,"c_guid":"b23f6559-e597-4b94-926c-a77df7d56d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti autóbuszok felújításáról szóló projekt felelőse nem a BKK lesz. ","shortLead":"A budapesti autóbuszok felújításáról szóló projekt felelőse nem a BKK lesz. ","id":"20190718_Buszcsere_a_BKVnal_11_milliard_a_fociebre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b23f6559-e597-4b94-926c-a77df7d56d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3f70a5-affd-4b62-85f9-423f8f43a456","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Buszcsere_a_BKVnal_11_milliard_a_fociebre","timestamp":"2019. július. 18. 21:35","title":"Buszcsere a BKV-nál, 11 milliárd a foci-eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd23ce58-f4ec-482c-b026-584b066823d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz felmérése szerint az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik ismét utolérte a Momentumot. ","shortLead":"A Závecz felmérése szerint az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik ismét utolérte a Momentumot. ","id":"20190719_Csokkent_a_lelkesedes_300_ezerrel_nott_a_partnelkuliek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd23ce58-f4ec-482c-b026-584b066823d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427f87ce-15be-4814-8fe6-a6041bd613a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Csokkent_a_lelkesedes_300_ezerrel_nott_a_partnelkuliek_szama","timestamp":"2019. július. 19. 15:23","title":"300 ezerrel nőtt a pártnélküliek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról a járatról van szó, amelyik júniusban Budapest helyett előbb Debrecenben landolt.","shortLead":"Arról a járatról van szó, amelyik júniusban Budapest helyett előbb Debrecenben landolt.","id":"20190719_Nem_tudni_hol_tart_a_Wizz_Air_kesesenek_vizsgalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4169cd9c-4cfd-48f0-a4a1-49aae3430645","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Nem_tudni_hol_tart_a_Wizz_Air_kesesenek_vizsgalata","timestamp":"2019. július. 19. 06:24","title":"Nem tudni, hol tart a Wizz Air 7 órás késésének vizsgálata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bűnügyi statisztikák szerint a budapesti közbiztonság látványosan javult. A kedvező statisztikákból azonban az is kiderült, hogy a lakásbetörések és az autólopások többsége felderítetlen marad – olvasható a csütörtökön megjelent HVG-ben.","shortLead":"A bűnügyi statisztikák szerint a budapesti közbiztonság látványosan javult. A kedvező statisztikákból azonban az is...","id":"20190718_Budapest_a_legbunosebb_varos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f69d637-0ecd-47b3-9d79-c2f1c2590fc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Budapest_a_legbunosebb_varos","timestamp":"2019. július. 18. 12:35","title":"Budapest a \"legbűnösebb\" város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A júniusi globális átlaghőmérséklet 0,95 Celsius-fokkal volt magasabb a 20. századi átlagos 15,5 Celsius-foknál.","shortLead":"A júniusi globális átlaghőmérséklet 0,95 Celsius-fokkal volt magasabb a 20. századi átlagos 15,5 Celsius-foknál.","id":"20190718_Az_idei_volt_a_valaha_volt_legmelegebb_junius_a_Foldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37d3ce8-70e8-498b-a860-87ad0748cd89","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Az_idei_volt_a_valaha_volt_legmelegebb_junius_a_Foldon","timestamp":"2019. július. 18. 19:18","title":"Az idei volt a valaha volt legmelegebb június a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc65ffb4-734b-4a0e-9e58-11f802c9ac3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hazai győzelem után döntetlent játszottak a litván Zalgiris Vilnius otthonában. ","shortLead":"A hazai győzelem után döntetlent játszottak a litván Zalgiris Vilnius otthonában. ","id":"20190718_Tovabbjutott_a_Honved_az_Europaliga_selejtezon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc65ffb4-734b-4a0e-9e58-11f802c9ac3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb69ad9-8d40-4632-a5aa-f5ced6af206b","keywords":null,"link":"/sport/20190718_Tovabbjutott_a_Honved_az_Europaliga_selejtezon","timestamp":"2019. július. 18. 21:10","title":"Továbbjutott a Honvéd az Európa-liga selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c25f7a9f-c218-4133-a6fb-0f1eb54e341d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főváros pedig újra a 19. század végi New Yorkot alakíthatja.","shortLead":"A főváros pedig újra a 19. század végi New Yorkot alakíthatja.","id":"20190719_Dakota_Fanning_es_Luke_Evans_ismet_Budapesten_nyomoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c25f7a9f-c218-4133-a6fb-0f1eb54e341d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0327f5-e2b9-44c0-8e05-4ee2b6bc2127","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_Dakota_Fanning_es_Luke_Evans_ismet_Budapesten_nyomoz","timestamp":"2019. július. 19. 18:56","title":"Dakota Fanning és Luke Evans ismét Budapesten nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cd742c-4ea9-43b6-9ba8-87d8a4d5e6d2","c_author":"Jakus Ibolya","category":"gazdasag","description":"A HVG szubjektív lapajánlója.","shortLead":"A HVG szubjektív lapajánlója.","id":"201929_az_adathalasz_esatenger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3cd742c-4ea9-43b6-9ba8-87d8a4d5e6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb495d7f-5f53-418d-b43e-0f7be51e16d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/201929_az_adathalasz_esatenger","timestamp":"2019. július. 18. 10:35","title":"Jakus Ibolya: Az adathalász és a tenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]