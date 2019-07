Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A portugál rendőrség egy 55 éves férfit gyanúsít, hogy ő okozta az ország középső részén, Castelo Branco környékén második napja tomboló erdőtüzeket.","shortLead":"A portugál rendőrség egy 55 éves férfit gyanúsít, hogy ő okozta az ország középső részén, Castelo Branco környékén...","id":"20190721_Orizetbe_vettek_egy_ferfit_aki_a_portugaliai_erdotuzeket_okozhatta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bf6fc5-f13a-40d5-b94c-85796622d352","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Orizetbe_vettek_egy_ferfit_aki_a_portugaliai_erdotuzeket_okozhatta","timestamp":"2019. július. 21. 19:04","title":"Őrizetbe vettek egy férfit, aki a portugáliai erdőtüzeket okozhatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A durva jelenetsor közelében egy rendőrautó is elgurult, de nem észlelte a garázdaságot.\r

\r

","shortLead":"A durva jelenetsor közelében egy rendőrautó is elgurult, de nem észlelte a garázdaságot.\r

\r

","id":"20190723_Fenyes_nappal_rugdostak_egy_foldon_fekvo_embert_az_Erzsebetvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12df53f7-b098-46e0-87af-c3b1cc8c9605","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Fenyes_nappal_rugdostak_egy_foldon_fekvo_embert_az_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. július. 23. 13:16","title":"Fényes nappal rugdostak egy földön fekvő embert az Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d572e62b-3a1c-406c-a75b-28e35ef12120","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olcsóbb, mint beülni valahova egy órára. ","shortLead":"Olcsóbb, mint beülni valahova egy órára. ","id":"20190723_Japanban_sokan_nem_is_mennek_sehova_a_kozossegi_autokkal_inkabb_alszanak_ebedelnek_vagy_csomagmegorzonek_hasznaljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d572e62b-3a1c-406c-a75b-28e35ef12120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89207ce-0df3-4406-8cff-04c8555b4050","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Japanban_sokan_nem_is_mennek_sehova_a_kozossegi_autokkal_inkabb_alszanak_ebedelnek_vagy_csomagmegorzonek_hasznaljak","timestamp":"2019. július. 23. 13:13","title":"Japánban sokan nem mennek sehova a közösségi autókkal, inkább alvásra, ebédre vagy csomagmegőrzőnek használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az exit pollok szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij vezette Nép szolgálója párt fölényes győzelmet aratott a vasárnapi parlamenti választáson, és az is elképzelhető, hogy abszolút többséget szerzett a 450 fős törvényhozásban.","shortLead":"Az exit pollok szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij vezette Nép szolgálója párt fölényes győzelmet aratott...","id":"20190721_Folenyes_gyozelmet_aratott_Zelenszkij_Partja_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aebd65c-952e-481c-bec8-6b4a3851c462","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Folenyes_gyozelmet_aratott_Zelenszkij_Partja_Ukrajnaban","timestamp":"2019. július. 21. 19:52","title":"Fölényes győzelmet aratott Zelenszkij pártja Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20618f75-50d4-43bf-bc0a-e89808292d21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Született gyilkosok rendezője felkérte Vlagyimir Putyint, hogy legyen a lánya keresztapja.","shortLead":"A Született gyilkosok rendezője felkérte Vlagyimir Putyint, hogy legyen a lánya keresztapja.","id":"20190722_Oliver_Stonet_bedaralta_az_orosz_propaganda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20618f75-50d4-43bf-bc0a-e89808292d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669f6e9c-1f18-4e4a-99de-399c17cf0cae","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_Oliver_Stonet_bedaralta_az_orosz_propaganda","timestamp":"2019. július. 22. 10:50","title":"Oliver Stone-t bedarálta az orosz propaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik menet közben, a másik miatt pedig lángra kapott a tarló is. ","shortLead":"Az egyik menet közben, a másik miatt pedig lángra kapott a tarló is. ","id":"20190722_Ket_auto_kapott_langra_az_orszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6f216b-ab38-4cf8-a26e-026c40abc92b","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Ket_auto_kapott_langra_az_orszagban","timestamp":"2019. július. 22. 20:35","title":"Két autó is kigyulladt az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efef64ce-7943-457b-bf3e-bfae697b3963","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy leleményes állatmenhely lecsapott a lehetőségre.","shortLead":"Egy leleményes állatmenhely lecsapott a lehetőségre.","id":"20190721_Az_51es_korzet_idegenjei_segitettek_ezeknek_a_kutyaknak_otthont_talalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efef64ce-7943-457b-bf3e-bfae697b3963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69dccd9-4000-4c86-985c-b90166ef07c6","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Az_51es_korzet_idegenjei_segitettek_ezeknek_a_kutyaknak_otthont_talalni","timestamp":"2019. július. 21. 21:21","title":"Az 51-es körzet idegenjei segítettek ezeknek a kutyáknak otthont találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e556d9-9056-48ec-93b3-2f7fb03ec84c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Renault 4-es a maga idejében is igen kedvelt volt, de a bakancs formájú autó egy ilyen átalakítással talán meg inkább tetszetős.","shortLead":"A Renault 4-es a maga idejében is igen kedvelt volt, de a bakancs formájú autó egy ilyen átalakítással talán meg inkább...","id":"20190723_Megnyerobb_auto_ma_nem_lesz_a_neten_mint_a_Renault_elektromos_retro_mobilja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6e556d9-9056-48ec-93b3-2f7fb03ec84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78666bdc-eb21-4844-a039-f56b2d59a1e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Megnyerobb_auto_ma_nem_lesz_a_neten_mint_a_Renault_elektromos_retro_mobilja","timestamp":"2019. július. 23. 11:55","title":"Csodás hangulata van a Renault elektromos retró autójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]