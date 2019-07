Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha lehet, ne most induljon haza a Balatonról Budapestre. ","shortLead":"Ha lehet, ne most induljon haza a Balatonról Budapestre. ","id":"20190721_Negy_auto_utkozott_oriasi_a_dugo_az_M7esen_a_fovaros_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d60c9-51a5-473c-9d55-daf3d62cb320","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_Negy_auto_utkozott_oriasi_a_dugo_az_M7esen_a_fovaros_fele","timestamp":"2019. július. 21. 14:59","title":"Négy autó ütközött, óriási a dugó az M7-esen a főváros felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba63a6c-9567-43de-8f5e-a88cc293d6c0","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A japán gyártó végletekig optimalizált új erőforrása egyesíti egymással a benzinnel, illetve gázolajjal működő motorok előnyeit. De vajon tényleg sima járású, pörgős, nyomatékos és keveset fogyaszt? Jövünk a válaszokkal.","shortLead":"A japán gyártó végletekig optimalizált új erőforrása egyesíti egymással a benzinnel, illetve gázolajjal működő motorok...","id":"20190721_isteni_szikra_kiprobaltuk_a_mazda_kicsit_benzines_kicsit_dizel_uj_csodamotorjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dba63a6c-9567-43de-8f5e-a88cc293d6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995beef1-5057-403f-96ad-0876d49d4bce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_isteni_szikra_kiprobaltuk_a_mazda_kicsit_benzines_kicsit_dizel_uj_csodamotorjat","timestamp":"2019. július. 21. 11:00","title":"Isteni szikra: kipróbáltuk a Mazda kicsit benzines, kicsit dízel új csodamotorját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1ab0ae-f4a4-4d8a-a229-89437c634f68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen lett az Európai Bizottság elnöke; csúfos kudarcot vallott a bevándorlási különadó; NB III-as és még gyengébb csapatoknak is sorra épülnek új arénák. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ursula von der Leyen lett az Európai Bizottság elnöke; csúfos kudarcot vallott a bevándorlási különadó; NB III-as és...","id":"20190721_Es_akkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f1ab0ae-f4a4-4d8a-a229-89437c634f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8996285-ca37-4b77-8bf9-03bdeca5f537","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_Es_akkor","timestamp":"2019. július. 21. 07:00","title":"És akkor \"elkészült\" az 5-ös metró Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3836c65c-9734-43dd-b996-0497aad02e2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit trónörökös hatéves lett, és elég boldognak tűnik. Biztosan az angol focimez miatt.","shortLead":"A brit trónörökös hatéves lett, és elég boldognak tűnik. Biztosan az angol focimez miatt.","id":"20190722_Gyorgy_hercegnek_nagyon_jol_all_a_hianyzo_tejfog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3836c65c-9734-43dd-b996-0497aad02e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0aff2d-2368-4369-9c85-f4e89dca021f","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Gyorgy_hercegnek_nagyon_jol_all_a_hianyzo_tejfog","timestamp":"2019. július. 22. 09:42","title":"György hercegnek nagyon jól áll a hiányzó tejfog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem véletlenül életveszélyes gyermeket vagy kutyát magára hagyni. ","shortLead":"Nem véletlenül életveszélyes gyermeket vagy kutyát magára hagyni. ","id":"20190721_Erre_a_tablazatra_gondoljon_mielott_barkit_otthagy_a_kocsiban_a_napon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860ae7f9-b7c2-4913-9375-f87fa8255b65","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_Erre_a_tablazatra_gondoljon_mielott_barkit_otthagy_a_kocsiban_a_napon","timestamp":"2019. július. 21. 10:15","title":"Erre a táblázatra gondoljon, mielőtt bárkit otthagy a kocsiban a napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fa4cc1-af0e-44c3-b313-6b99fdfae836","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két méter magasból hajigálta a parkolóra. ","shortLead":"Két méter magasból hajigálta a parkolóra. ","id":"20190722_Bevasarlokocsival_dobalozott_a_veszpremi_belvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56fa4cc1-af0e-44c3-b313-6b99fdfae836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345792cd-b3b2-4894-b085-8390cda58704","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Bevasarlokocsival_dobalozott_a_veszpremi_belvarosban","timestamp":"2019. július. 22. 16:31","title":"Bevásárlókocsival dobálózott a veszprémi belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c906b8-a3af-40c9-8e67-671b4e6bc33e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ezzel a magyar főváros a hatodik olyan város lesz, amely két vb-nek is otthon ad.\r

","shortLead":"Ezzel a magyar főváros a hatodik olyan város lesz, amely két vb-nek is otthon ad.\r

","id":"20190721_Budapest_rendezheti_a_2027es_vizes_vilagbajnoksagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c906b8-a3af-40c9-8e67-671b4e6bc33e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e118ac-4a7e-4b7f-844a-df2335e0972d","keywords":null,"link":"/sport/20190721_Budapest_rendezheti_a_2027es_vizes_vilagbajnoksagot","timestamp":"2019. július. 21. 12:29","title":"Budapest rendezheti a 2027-es vizes világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197de9fe-827e-465c-a2f3-453a8edab166","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már szinte a kezdetektől fogva felnőtt módjára képesek tanulni a fiatal ausztrál kéknyelvű szkinkek (Tiliqua scincoides) – derült ki egy ausztrál kutatásból.","shortLead":"Már szinte a kezdetektől fogva felnőtt módjára képesek tanulni a fiatal ausztrál kéknyelvű szkinkek (Tiliqua...","id":"20190722_ausztral_keknyelvu_szkinkek_tanulasi_kepesseg_tiliqua_scincoides","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=197de9fe-827e-465c-a2f3-453a8edab166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab4d39f-1e6f-49bf-a98e-ce90bdfd1ca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_ausztral_keknyelvu_szkinkek_tanulasi_kepesseg_tiliqua_scincoides","timestamp":"2019. július. 22. 17:03","title":"Meglepően okos a kéknyelvű gyík már 23 napos korában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]