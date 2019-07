Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67a88507-3959-44ef-8b3e-d4a5032917b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen öten sérültek meg egy balesetben Szombathelynél.","shortLead":"Összesen öten sérültek meg egy balesetben Szombathelynél.","id":"20190722_Elaludt_a_sofor_a_Skodaban_frontalis_utkozes_lett_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a88507-3959-44ef-8b3e-d4a5032917b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac958120-e890-45f4-970b-ec6f57be31f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Elaludt_a_sofor_a_Skodaban_frontalis_utkozes_lett_belole","timestamp":"2019. július. 22. 08:53","title":"Elaludt a sofőr a Skodában, frontális ütközés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dabd078-b08f-4fad-b0ff-1362b976e15e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az állami alapítvány adófizetői pénzből fizetett a Szigetnek, hogy lejátsszák a rendszerváltásos klipeket. ","shortLead":"Az állami alapítvány adófizetői pénzből fizetett a Szigetnek, hogy lejátsszák a rendszerváltásos klipeket. ","id":"20190722_200_milliot_kapott_a_Sziget_az_Orbanvideo_lejatszasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dabd078-b08f-4fad-b0ff-1362b976e15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f550e3-000c-44a9-bbd1-5d6d86fa87fa","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_200_milliot_kapott_a_Sziget_az_Orbanvideo_lejatszasaert","timestamp":"2019. július. 22. 10:56","title":"200 milliót kapott a Sziget az Orbán-videók lejátszásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai kvalifikációs férfi vízilabda tornájának keddi negyeddöntőjében.","shortLead":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai...","id":"20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5a3873-2c6d-4c68-a70b-9d783626d83a","keywords":null,"link":"/sport/20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","timestamp":"2019. július. 23. 09:48","title":"Kizuhantak a szerb pólósok a vébéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Bolt és alkalmazottak nélkül működő kutak nyitását tervezik Nyugat-Magyarországon. ","shortLead":"Bolt és alkalmazottak nélkül működő kutak nyitását tervezik Nyugat-Magyarországon. ","id":"20190722_Onkiszolgalo_benzinkutakkal_terjeszkedne_Mgyarorszagon_az_OMV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d809309d-a2e3-4505-a3e8-7f749fc0bbf5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Onkiszolgalo_benzinkutakkal_terjeszkedne_Mgyarorszagon_az_OMV","timestamp":"2019. július. 22. 06:05","title":"Önkiszolgáló benzinkutakkal terjeszkedne Magyarországon az OMV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09640854-8d98-4efd-b529-e74b46af5b38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Philip Hammond 9 éve tagja a brit kormánynak.","shortLead":"Philip Hammond 9 éve tagja a brit kormánynak.","id":"20190721_boris_johnson_philip_hammond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09640854-8d98-4efd-b529-e74b46af5b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5abc1f-3ec0-4fde-bfd7-5c77abe76b88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_boris_johnson_philip_hammond","timestamp":"2019. július. 21. 13:40","title":"Még nem is lett kormányfő Boris Johnson, már beígérte a lemondást legtekintélyesebb minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e531de1d-8f32-4d54-8c79-bdf118c17bf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus mutatta be elsőként azt a készüléket, amibe a Qualcomm jelenlegi legerősebb processzora került. Az eszköz méltó utódja lett a tavaly ROG Phone-nak.","shortLead":"Az Asus mutatta be elsőként azt a készüléket, amibe a Qualcomm jelenlegi legerősebb processzora került. Az eszköz méltó...","id":"20190722_asus_rog_phone_ii_okostelefon_snapdragon_88_plus_gamer_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e531de1d-8f32-4d54-8c79-bdf118c17bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f695aac8-1392-4ef1-bfbd-76092b08b603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_asus_rog_phone_ii_okostelefon_snapdragon_88_plus_gamer_telefon","timestamp":"2019. július. 22. 15:08","title":"Nincs most ennél erősebb androidos mobil: megjött az Asus ROG Phone II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102cb492-c3fc-4c6b-89a2-c7e5ec311e84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190721_elon_musk_neuralink_kvantum_osszefonodas_komszomolec_video_holdra_szallas_delfinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=102cb492-c3fc-4c6b-89a2-c7e5ec311e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1667db39-747d-4f06-ad2e-6200c50b555e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_elon_musk_neuralink_kvantum_osszefonodas_komszomolec_video_holdra_szallas_delfinek","timestamp":"2019. július. 21. 12:00","title":"Ez történt: bemutatták a chipet, amit Elon Musk beültetne az agyunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig őket támogatta a tantestület, a szülők és az önkormányzat is. ","shortLead":"Pedig őket támogatta a tantestület, a szülők és az önkormányzat is. ","id":"20190722_EMMI_iskolaigazgato_palyazat_Budaors","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e4808c-32fa-4381-bd5a-0ed6eff97196","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_EMMI_iskolaigazgato_palyazat_Budaors","timestamp":"2019. július. 22. 20:20","title":"Visszadobta az EMMI két iskolaigazgató pályázatát, mert nem \"voltak elég meggyőzőek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]