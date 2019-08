Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bessenyei István a Valton-Sec Kft. résztulajdonosa, Sarka Kata férje. Tizenegy évig járhatott a Parlamentbe MSZP-s belépővel. De hogy hányszor volt ezzel a kártyával a Parlamentben, illetve mire használta ezt, arról az MSZP-nek és Mesterházy Attilának fogalma sincs.","shortLead":"Bessenyei István a Valton-Sec Kft. résztulajdonosa, Sarka Kata férje. Tizenegy évig járhatott a Parlamentbe MSZP-s...","id":"20190805_Mesterhazy_Attila_allando_parlamenti_belepot_adott_a_Rogancsaladdal_uzletelo_milliardosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f7c074-7dab-4dc9-bcdb-d84a02728868","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Mesterhazy_Attila_allando_parlamenti_belepot_adott_a_Rogancsaladdal_uzletelo_milliardosnak","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:40","title":"Mesterházy Attila állandó parlamenti belépőt adott a Rogán-családdal üzletelő milliárdosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendre utasított mindenkit, aki eldobott valamit.","shortLead":"Rendre utasított mindenkit, aki eldobott valamit.","id":"20190807_Sebastian_Vettel_kiborult_az_ujsagirok_szemetelesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bcf976-8bee-431f-8ca4-627dd73df617","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Sebastian_Vettel_kiborult_az_ujsagirok_szemetelesen","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:19","title":"Sebastian Vettel kiborult az újságírók szemetelésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b59fe47-94f6-4e17-9f25-8b4515eca6e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már szeptembertől átveszi az ELKH az MTA kutatóintézeti hálózatát, írja a Magyar Hírlap, ettől féltek a kutatók.



","id":"20190807_Villamgyorsan_atveszi_az_uj_kutatoi_szervezet_az_MTA_halozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b59fe47-94f6-4e17-9f25-8b4515eca6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f95b83-f32c-4914-a741-c27ad1536c9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_Villamgyorsan_atveszi_az_uj_kutatoi_szervezet_az_MTA_halozatat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:04","title":"Villámgyorsan átveszi az új kutatói szervezet az MTA hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mozgáskorlátozottak tiltakozására csak egy reakció van, elnézést kérni, írta ki a rendező a Facebookra.\r

","shortLead":"A mozgáskorlátozottak tiltakozására csak egy reakció van, elnézést kérni, írta ki a rendező a Facebookra.\r

","id":"20190807_Alfoldi_a_Pesti_Sracoknak_Egy_tisztesseges_becsuletes_ferfi_ilyenkor_bocsanatot_ker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64136481-90d1-4fd5-acaf-943aacc8c8f8","keywords":null,"link":"/kultura/20190807_Alfoldi_a_Pesti_Sracoknak_Egy_tisztesseges_becsuletes_ferfi_ilyenkor_bocsanatot_ker","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:46","title":"Alföldi üzent a Pesti Srácoknak: \"Egy tisztességes, becsületes férfi ilyenkor bocsánatot kér\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1378b2f-5777-41e2-8557-c94c1847c440","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látni is alig lehetett a repülőgépen, amely műszaki hiba miatt aztán kényszerleszállást hajtott végre.","shortLead":"Látni is alig lehetett a repülőgépen, amely műszaki hiba miatt aztán kényszerleszállást hajtott végre.","id":"20190807_Fust_lepte_el_a_British_Airways_egyik_gepenek_az_utasteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1378b2f-5777-41e2-8557-c94c1847c440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb6951a-d3b7-44a5-955e-9f2d36a9eca8","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Fust_lepte_el_a_British_Airways_egyik_gepenek_az_utasteret","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:10","title":"Füst lepte el a British Airways egyik gépének az utasterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80995d4-fbb9-4ab6-bbc7-1ccbbf77358b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csanádpalotánál bukott le a sofőr. ","shortLead":"Csanádpalotánál bukott le a sofőr. ","id":"20190805_Roman_furgonban_bujt_meg_a_Franciaorszagbol_lopott_uthenger_a_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b80995d4-fbb9-4ab6-bbc7-1ccbbf77358b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8e4c5e-8372-46f8-a86b-91ea565f61c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_Roman_furgonban_bujt_meg_a_Franciaorszagbol_lopott_uthenger_a_hataron","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:28","title":"Román furgonban bújt meg a Franciaországból lopott úthenger a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újratölthető kulacsot kell vennie mindenkinek, aki vizet akar tölteni. Minden más egyszer használatos műanyagot is száműznek. ","shortLead":"Újratölthető kulacsot kell vennie mindenkinek, aki vizet akar tölteni. Minden más egyszer használatos műanyagot is...","id":"20190805_Leszamolnak_a_muanyag_palackokkal_a_San_Franciscoi_repteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158016ce-4290-4394-bf3d-4c36324cbf48","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Leszamolnak_a_muanyag_palackokkal_a_San_Franciscoi_repteren","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:29","title":"Leszámolnak a műanyag palackokkal a San Franciscó-i reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 17 éves fiatalt egy látogató meg is ütötte. ","shortLead":"A 17 éves fiatalt egy látogató meg is ütötte. ","id":"20190805_A_szocialis_ellatorendszert_hibaztatta_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_kihajito_fiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a64652f-fa3a-49c5-b7a4-b609c089ddd3","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_A_szocialis_ellatorendszert_hibaztatta_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_kihajito_fiu","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:42","title":"A szociális ellátórendszert hibáztatta a kisfiút a Tate Modernből kihajító fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]