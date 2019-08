Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92773462-3ade-4ef2-8c25-d7b0e6cc9c4f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A termelőknek már kevesebbet fizetnek a felvásárlók, de az üzletekben még csillagászati áron vehetjük a zöldségeket. A szegedi nagybanin nem csak a kereskedők, de már nyugdíjasok is vásárolnak, hogy olcsóbban töltsék fel a kamrájukat.","shortLead":"A termelőknek már kevesebbet fizetnek a felvásárlók, de az üzletekben még csillagászati áron vehetjük a zöldségeket...","id":"20190805_nagybani_zoldsegpiac_szeged","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92773462-3ade-4ef2-8c25-d7b0e6cc9c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c87dc3-b9d1-43e4-b236-7e67b1737f2e","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_nagybani_zoldsegpiac_szeged","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:32","title":"Hamarosan kiderülhet, marad-e a zöldségek horror ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d408e201-5e71-401b-ac30-b2460a575659","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Kilenc éve húzódik az ügy.","shortLead":"Kilenc éve húzódik az ügy.","id":"20190806_Rakkelto_anyagokat_talaltak_egy_tarsashaz_alatt_a_lakok_hiaba_perelnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d408e201-5e71-401b-ac30-b2460a575659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a2decd-6dee-4d60-ad0a-f7d8723cec00","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Rakkelto_anyagokat_talaltak_egy_tarsashaz_alatt_a_lakok_hiaba_perelnek","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:10","title":"Rákkeltő anyagokat találtak egy társasház alatt, a lakók hiába perelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f852437-a5f7-4a9d-9563-90543d44479c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beárazták a négykarikás gyártó lágyhibrid technikát kapott csúcskategóriás divatterepjáróját.","shortLead":"Beárazták a négykarikás gyártó lágyhibrid technikát kapott csúcskategóriás divatterepjáróját.","id":"20190805_33_millio_forinttol_indul_itthon_a_435_loeros_dizel_audi_sq8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f852437-a5f7-4a9d-9563-90543d44479c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d5a36a-a5f0-4c97-9f63-078f53ffc56b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_33_millio_forinttol_indul_itthon_a_435_loeros_dizel_audi_sq8","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:21","title":"33 millió forinttól indul itthon a 435 lóerős dízel Audi SQ8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d96422-6449-4439-8901-4982ec08a85c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb emberi maradványokat találtak a román nyomozók hétfőn egy Caracal melletti erdőben, amelyek vélhetően a két hete eltűnt, a gyanú szerint nemi erőszak és gyilkosság áldozatául esett 15 éves Alexandra ügyével állnak összefüggésben – tudta meg a Mediafax hírügynökség.","shortLead":"Újabb emberi maradványokat találtak a román nyomozók hétfőn egy Caracal melletti erdőben, amelyek vélhetően a két hete...","id":"20190805_caracal_roman_ferfi_alexandra_macesanu_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2d96422-6449-4439-8901-4982ec08a85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aca69cd-3909-4ad5-a8ea-18a28547cc7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_caracal_roman_ferfi_alexandra_macesanu_halalos_aldozat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:27","title":"Megtalálhatták a caracali stopposgyilkos másik áldozatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálják megtörni Kína uralmát az elektronikai alapanyagokhoz nélkülözhetetlen ritkaföldfémek piacán.","shortLead":"Megpróbálják megtörni Kína uralmát az elektronikai alapanyagokhoz nélkülözhetetlen ritkaföldfémek piacán.","id":"20190805_Egyutt_probalja_Ausztralia_az_USA_es_Japan_lenyomni_Kinat_egy_strategiai_jelentosegu_agazatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14835742-6236-4dad-8a14-d827a0f08de9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Egyutt_probalja_Ausztralia_az_USA_es_Japan_lenyomni_Kinat_egy_strategiai_jelentosegu_agazatban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:09","title":"Együtt próbálja Ausztrália, az USA és Japán lenyomni Kínát egy stratégiai jelentőségű ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e95a12f-fca6-4f28-b341-65585ea34712","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Maria Sophia von Erthal bárónő rég elveszett síremlékét a dél-németországi bambergi egyházmegyei múzeumban állították ki. ","shortLead":"Maria Sophia von Erthal bárónő rég elveszett síremlékét a dél-németországi bambergi egyházmegyei múzeumban állították...","id":"20190806_hofeherke_maria_sophia_von_erthal_bamberg_siremlek_grimm_mese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e95a12f-fca6-4f28-b341-65585ea34712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a098b352-7cf9-4e08-abdd-4e3e288524a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190806_hofeherke_maria_sophia_von_erthal_bamberg_siremlek_grimm_mese","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:23","title":"Megtalálták az \"igazi Hófehérke\" sírkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8138fb39-e63e-4f45-ae12-e72380990fc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minszkben az éjszaka leple alatt száguldozott.","shortLead":"Minszkben az éjszaka leple alatt száguldozott.","id":"20190806_75_kmhval_traffipaxoltak_le_egy_villanyrollerest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8138fb39-e63e-4f45-ae12-e72380990fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2671ab9-4897-4dba-a285-f4e00c4f714b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_75_kmhval_traffipaxoltak_le_egy_villanyrollerest","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:24","title":"75 km/h-val traffipaxoltak le egy villanyrollerest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1378b2f-5777-41e2-8557-c94c1847c440","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látni is alig lehetett a repülőgépen, amely műszaki hiba miatt aztán kényszerleszállást hajtott végre.","shortLead":"Látni is alig lehetett a repülőgépen, amely műszaki hiba miatt aztán kényszerleszállást hajtott végre.","id":"20190807_Fust_lepte_el_a_British_Airways_egyik_gepenek_az_utasteret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1378b2f-5777-41e2-8557-c94c1847c440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb6951a-d3b7-44a5-955e-9f2d36a9eca8","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Fust_lepte_el_a_British_Airways_egyik_gepenek_az_utasteret","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:10","title":"Füst lepte el a British Airways egyik gépének az utasterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]