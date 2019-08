Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45f8b95d-c2b9-48da-a7aa-a8329f5ac907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus azt írja, nincs közvetlen összefüggésben a corvinusos távozása az egyetem átalakításával.\r

\r

","shortLead":"A politológus azt írja, nincs közvetlen összefüggésben a corvinusos távozása az egyetem átalakításával.\r

\r

","id":"20190808_Torok_Gabor_Az_elmult_idoszakban_egyre_kevesbe_ereztem_jol_magam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45f8b95d-c2b9-48da-a7aa-a8329f5ac907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d46b57b-6a5c-4891-8062-437564f1c506","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Torok_Gabor_Az_elmult_idoszakban_egyre_kevesbe_ereztem_jol_magam","timestamp":"2019. augusztus. 08. 18:11","title":"Török Gábor: Az elmúlt időszakban egyre kevésbé éreztem jól magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec6238a-06c7-4346-8ea5-c48c620bb132","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A góliátbéka képes akár egy 2 kg-os követ is arrébb mozgatni, hogy megépítse a saját \"fészkét\".","shortLead":"A góliátbéka képes akár egy 2 kg-os követ is arrébb mozgatni, hogy megépítse a saját \"fészkét\".","id":"20190809_goliatbeka_szaporodas_mesterseges_to","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ec6238a-06c7-4346-8ea5-c48c620bb132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86cca33-6384-48ab-9dad-1d8c0c036745","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_goliatbeka_szaporodas_mesterseges_to","timestamp":"2019. augusztus. 09. 20:03","title":"A világ legnagyobb békái olyan nagyok, hogy képesek saját tavat építeni maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494b48b3-8acb-422a-887d-6cbbf9be4573","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két generátor rosszalkodott, egy fél ország bánta.","shortLead":"Két generátor rosszalkodott, egy fél ország bánta.","id":"20190809_Vege_a_brit_aramszunetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=494b48b3-8acb-422a-887d-6cbbf9be4573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a877a88-dfb8-4e7a-a1a4-39a862ff67c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Vege_a_brit_aramszunetnek","timestamp":"2019. augusztus. 09. 20:02","title":"Vége a brit áramszünetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eeda83a-7f11-4179-ba26-fa2afc389771","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három szigetet érint a trópusi ciklon.","shortLead":"Három szigetet érint a trópusi ciklon.","id":"20190809_Nincs_aram_nem_jarnak_a_repulok_Japanban_a_Lekima_tajfun_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eeda83a-7f11-4179-ba26-fa2afc389771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154f0a59-6f72-4533-84df-140951aea8b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Nincs_aram_nem_jarnak_a_repulok_Japanban_a_Lekima_tajfun_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:50","title":"Nincs áram, nem járnak a repülők Japánban a Lekima tájfun miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a WhatsApp rendszerében felfedezett sérülékenység kihasználásával bármelyik felhasználó beszélgetését manipulálni tudják a hackerek. De van ennél rosszabb is.","shortLead":"Egy, a WhatsApp rendszerében felfedezett sérülékenység kihasználásával bármelyik felhasználó beszélgetését manipulálni...","id":"20190808_whatsapp_facebook_serulekenyseg_hiba_hackerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d0d580-2b96-444d-ab34-a1c113d51f3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_whatsapp_facebook_serulekenyseg_hiba_hackerek","timestamp":"2019. augusztus. 08. 15:03","title":"Olyan hibára bukkantak a WhatsAppban, amivel meghamisíthatók az üzenetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.","shortLead":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.","id":"20190810_Teherautoba_hajtott_egy_szemelyauto_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227de9d8-d2a2-46bd-bff6-8c7449cb28e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Teherautoba_hajtott_egy_szemelyauto_az_M7esen","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:12","title":"Teherautóba hajtott egy személyautó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224e6553-0db5-4e9e-bddb-118a4a9f0204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól állunk a PET-palackok feldolgozásával is.","shortLead":"Jól állunk a PET-palackok feldolgozásával is.","id":"20190809_Tobb_muanyagot_gyartottunk_es_tobbet_is_hasznositottunk_ujra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=224e6553-0db5-4e9e-bddb-118a4a9f0204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9230d4-9ade-4229-a87e-81c6cd401111","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Tobb_muanyagot_gyartottunk_es_tobbet_is_hasznositottunk_ujra","timestamp":"2019. augusztus. 09. 09:21","title":"Több műanyagot gyártottunk, és többet is hasznosítottunk újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú levelet írt Ferenc pápa a világ papjainak, és ebben többek közt arról is írt, milyen nehéz, fájdalmas, de szükséges az egyházi szexuális visszaélésekkel való szembenézés, ez egy tisztulási folyamat része.\r

\r

","shortLead":"Hosszú levelet írt Ferenc pápa a világ papjainak, és ebben többek közt arról is írt, milyen nehéz, fájdalmas, de...","id":"20190808_Ferenc_papa_az_egyhazi_szexualis_visszaelesekrol_Most_a_tisztulas_ideje_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2eb735-ae57-4eae-99f4-dce25c146c14","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Ferenc_papa_az_egyhazi_szexualis_visszaelesekrol_Most_a_tisztulas_ideje_van","timestamp":"2019. augusztus. 08. 21:57","title":"Ferenc pápa az egyházi szexuális visszaélésekről: Most a tisztulás ideje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]