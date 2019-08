Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés miatt eltűnt az utolsó egybefüggő jégtábla is a kontinensről, az alaszkai vizek ezzel gyakorlatilag teljesen jégmentessé váltak.","shortLead":"A globális felmelegedés miatt eltűnt az utolsó egybefüggő jégtábla is a kontinensről, az alaszkai vizek ezzel...","id":"20190810_alaszka_jeg_olvadas_jegtabla_alaszkai_vizek_jegmentes_terulet_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eeef47-de72-4958-b969-105855cce182","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_alaszka_jeg_olvadas_jegtabla_alaszkai_vizek_jegmentes_terulet_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:40","title":"Alaszkában bekövetkezett, amitől a legjobban tartottak a klímakutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b4e53a-77df-4d70-a9f3-8ce14b117307","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Családjával Toszkánába érkezett nyaralni, de miután értesült róla, hogy több mint 100 menekült vesztegel egy segélyhajón az olaszországi partoknál, inkább odament. ","shortLead":"Családjával Toszkánába érkezett nyaralni, de miután értesült róla, hogy több mint 100 menekült vesztegel...","id":"20190810_Richard_Gere_olaszorszagi_nyaralasan_menekulteken_segitett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36b4e53a-77df-4d70-a9f3-8ce14b117307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c57c2e-a5cb-4760-9fb8-3790aa739c82","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Richard_Gere_olaszorszagi_nyaralasan_menekulteken_segitett","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:16","title":"Richard Gere olaszországi nyaralásán menekülteken segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270e3381-30dd-4795-b6d3-b457706a3bb8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mintegy 1000 gyorstöltő állomás van már, amelyek többségén fokozatosan megszűnik az ingyenes töltés lehetősége.","shortLead":"Mintegy 1000 gyorstöltő állomás van már, amelyek többségén fokozatosan megszűnik az ingyenes töltés lehetősége.","id":"20190810_Ahany_ceg_annyifele_modon_kell_fizetni_az_elektromos_autok_tolteseret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270e3381-30dd-4795-b6d3-b457706a3bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca45be5-3783-458e-b182-8c71c69f4d62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Ahany_ceg_annyifele_modon_kell_fizetni_az_elektromos_autok_tolteseret","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:41","title":"Ahány cég, annyiféle módon kell fizetni az elektromos autók töltéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad34fcf-257d-43bd-9b48-3b7d395c4189","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkétezer köbméternyi bálázott hulladék ég szombat délután óta Veszprém megyében, Királyszentistván külterületén, egy szeméttelepen. ","shortLead":"Tizenkétezer köbméternyi bálázott hulladék ég szombat délután óta Veszprém megyében, Királyszentistván külterületén...","id":"20190811_Meg_mindig_langol_a_balazott_hulladek_Kiralyszentistvanon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ad34fcf-257d-43bd-9b48-3b7d395c4189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d135eb40-97c4-410a-bdc8-6624e968cadc","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Meg_mindig_langol_a_balazott_hulladek_Kiralyszentistvanon","timestamp":"2019. augusztus. 11. 13:12","title":"Még mindig lángol a bálázott hulladék Királyszentistvánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hatalmas moszkvai demonstráció után az orosz médiahatóság felszólítást küldött a YouTube tulajdonosának, a Google-nek.","shortLead":"Egy hatalmas moszkvai demonstráció után az orosz médiahatóság felszólítást küldött a YouTube tulajdonosának...","id":"20190811_Moszkva_raszolt_a_Googlera_hogy_ne_reklamozzon_a_YouTubeon_illegalis_esemenyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69920fd0-c85c-4e66-a52c-5fa2a69348ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_Moszkva_raszolt_a_Googlera_hogy_ne_reklamozzon_a_YouTubeon_illegalis_esemenyeket","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:40","title":"Moszkva rászólt a Google-ra, hogy ne reklámozzon a YouTube-on \"illegális eseményeket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d78f139-05bf-404a-9472-61ab9dc9f5e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem éppen kétfilléres apró retró járgány mellé 1984-es parkolócetlit és napilapot is mellékel az eladó.","shortLead":"A nem éppen kétfilléres apró retró járgány mellé 1984-es parkolócetlit és napilapot is mellékel az eladó.","id":"20190810_27_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_kispolszki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d78f139-05bf-404a-9472-61ab9dc9f5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc133f76-a6b6-4c98-b1f5-17ff9255f699","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_27_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_kispolszki","timestamp":"2019. augusztus. 10. 06:41","title":"2,7 millió forint a legdrágább eladó hazai Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2e8d02-d1b5-409c-99a2-48ea9c00b526","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók megalkották a világ legkisebb sztentjét egy új eljárással, az indirekt 4D-nyomtatással. Az apró érháló negyvenszer kisebb, mint a most használatos modellek. Ilyen kisméretű sztentek magzatoknál, méhen belüli műtéteknél alkalmazhatók.","shortLead":"Svájci kutatók megalkották a világ legkisebb sztentjét egy új eljárással, az indirekt 4D-nyomtatással. Az apró érháló...","id":"20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da2e8d02-d1b5-409c-99a2-48ea9c00b526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2aade0-fef7-4688-8cc4-fdc85a38e6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:03","title":"40x kisebb, mint amit most használnak az orvosok: kész az új sztent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetnek sérültjei is vannak.","shortLead":"A balesetnek sérültjei is vannak.","id":"20190811_Frontalis_utkozes_a_8as_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b54f5b-e578-481a-85e1-d2153b234dc0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Frontalis_utkozes_a_8as_uton","timestamp":"2019. augusztus. 11. 11:45","title":"Frontális ütközés a 8-as úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]