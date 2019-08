Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d453131-a4ec-4aec-b104-b65fab62c24b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kisebb erdőt hoznak létre egy osztrák stadionban, a Wörtherseeben, hogy így hívják fel a figyelmet a klímaváltozás miatt eltűnő fafajtákra.","shortLead":"Kisebb erdőt hoznak létre egy osztrák stadionban, a Wörtherseeben, hogy így hívják fel a figyelmet a klímaváltozás...","id":"20190811_faultetes_worthersee_stadion_kornyezetvedelem_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d453131-a4ec-4aec-b104-b65fab62c24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3d8e54-2067-48e5-ae54-34d2b72d53e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_faultetes_worthersee_stadion_kornyezetvedelem_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 11. 10:35","title":"Itthon is példát vehetnének: veszélyben lévő fafajtákat ültetnek egy osztrák stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9287c619-05f2-42fd-a124-ad41ff6b64ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem törődik az Apple a Microsoft reklámmá formált piszkálódásával, inkább tovább folytatja a MacBookokat dicsérő sorozatát.","shortLead":"Nem törődik az Apple a Microsoft reklámmá formált piszkálódásával, inkább tovább folytatja a MacBookokat dicsérő...","id":"20190810_uj_behind_the_mac_hirdetes_apple_microsoft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9287c619-05f2-42fd-a124-ad41ff6b64ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1e0b10-0981-44aa-a0ce-6970251c6dec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_uj_behind_the_mac_hirdetes_apple_microsoft","timestamp":"2019. augusztus. 10. 17:03","title":"Nem érdekli a Microsoft, inkább új Mac-hirdetéssel támad az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08b43f6-838d-44ad-8851-2fd5cef23cd9","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség turisztikai fejlesztéseiért felelős kormánybiztos.","shortLead":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség...","id":"201932__sesztakne_apartmanja__sesztak_stalluma__kisvardai_kiskiralysag__csaladi_korkoros_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d08b43f6-838d-44ad-8851-2fd5cef23cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9876b028-cccd-4a5e-ad03-794eab25bd7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201932__sesztakne_apartmanja__sesztak_stalluma__kisvardai_kiskiralysag__csaladi_korkoros_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:30","title":"Kisvárdai kiskirályság: családi körkörös gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990ef45-bb6e-4964-9d5a-a937dcabe3b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy egyelőre ismeretlen rakétatípus tesztelésében vett részt szombaton Kim Dzsong Un. Az újításokról ugyan írni is lehet, de sokkal jobban be lehet mutatni a funkciókat néhány videórészlettel.","shortLead":"A videórögzítési és -vágási funkciók körének bővítését szánja a Galaxy Note10 és Note10+ egyik fontos újításának...","id":"20190812_samsung_galaxy_note10_videozas_videos_funkciok_videovagas_super_steady","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a3bf4f3-708c-4105-9116-10902a75d63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253b0d52-162c-49cb-90be-e39b59b76666","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_samsung_galaxy_note10_videozas_videos_funkciok_videovagas_super_steady","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:33","title":"Ilyen videókat lehet csinálni a Samsung Galaxy Note10-zel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637896aa-e5e5-4886-b56f-e3128b68590a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak szépen lassan úgymond \"libasorban\". 