[{"available":true,"c_guid":"12291349-c57c-44ef-8db7-947995253291","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A várost közel 30 éve vezeti függetlenként Gémesi.","shortLead":"A várost közel 30 éve vezeti függetlenként Gémesi.","id":"20190813_Fideszes_es_MSZPs_kihivoja_is_lesz_Gemesi_Gyorgynek_Godollon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12291349-c57c-44ef-8db7-947995253291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed40b7be-a095-406c-a733-5867cdabaca0","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Fideszes_es_MSZPs_kihivoja_is_lesz_Gemesi_Gyorgynek_Godollon","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:31","title":"Fideszes és MSZP-s kihívója is lesz Gémesi Györgynek Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyot ugrott a magyar internetes kiskereskedelem. ","shortLead":"Nagyot ugrott a magyar internetes kiskereskedelem. ","id":"20190812_Megdobta_az_eMag_magyarositasa_a_magyar_net_forgalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5de1cbd-fa78-41ab-b295-0ea7fcfc6b29","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Megdobta_az_eMag_magyarositasa_a_magyar_net_forgalmat","timestamp":"2019. augusztus. 12. 07:11","title":"Megdobta az eMag magyarosítása a magyar net forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pedofíliával megvádolt milliárdos állítólag felakasztotta magát, de a boncolás után nem egyértelmű, hogy mitől halt meg. ","shortLead":"A pedofíliával megvádolt milliárdos állítólag felakasztotta magát, de a boncolás után nem egyértelmű, hogy mitől halt...","id":"20190812_Nem_tudni_mitol_halt_meg_Jefffrey_Epstein","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5f2a51-077c-4b5f-815e-72732f3046eb","keywords":null,"link":"/vilag/20190812_Nem_tudni_mitol_halt_meg_Jefffrey_Epstein","timestamp":"2019. augusztus. 12. 05:51","title":"Nem tudni, mitől halt meg Jeffrey Epstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbc2aa2-63ad-4dd9-a0c3-849de1ff3697","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vegyes lakosságú faluban évek óta nem volt példa hasonlóra.","shortLead":"A vegyes lakosságú faluban évek óta nem volt példa hasonlóra.","id":"20190813_Sajat_autojat_is_telefujta_uszito_feliratokkal_aztan_aldozatkent_nyilatkozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dbc2aa2-63ad-4dd9-a0c3-849de1ff3697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be8653b-bbfc-4146-b270-4b44c8ca79f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Sajat_autojat_is_telefujta_uszito_feliratokkal_aztan_aldozatkent_nyilatkozott","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:54","title":"Saját autóját is telefújta uszító feliratokkal, aztán áldozatként nyilatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3914522-25dc-4d5c-85f5-26f75a74159c","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Ha már egy gyerek is utazik az autóban, jóval több dologra kell odafigyelni, mintha egyedül, utas nélkül autóznánk. Szakembert kérdeztünk arról, mire ügyeljünk ilyenkor, legyen szó városi, szaladgálós kisautóról vagy nagycsaládok számára is ideális, nagyobb modellről. ","shortLead":"Ha már egy gyerek is utazik az autóban, jóval több dologra kell odafigyelni, mintha egyedül, utas nélkül autóznánk...","id":"fordmagyarorszag_Gyerek_a_fedelzeten_nagycsalados_autok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3914522-25dc-4d5c-85f5-26f75a74159c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa559c9-217f-44fe-994c-7d2c5d5ba4a7","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_Gyerek_a_fedelzeten_nagycsalados_autok","timestamp":"2019. augusztus. 12. 07:30","title":"Gyerek a fedélzeten!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"5226b182-afd7-45eb-a779-4b4b641830a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lapok arról írnak, hogy a Momentum EP-képviselője szexuálisan zaklatott egy diáklányt. A politikus szerint hazugság, amit állítanak.","shortLead":"A kormányközeli lapok arról írnak, hogy a Momentum EP-képviselője szexuálisan zaklatott egy diáklányt. A politikus...","id":"20190812_donath_anna_momentum_ep_kepviselo_szexualis_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5226b182-afd7-45eb-a779-4b4b641830a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76eeccff-57d3-4a8a-b950-7f374c973dc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_donath_anna_momentum_ep_kepviselo_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:43","title":"Donáth Anna ígéri: beperli a kormányközeli lapokat a róla szóló cikk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban – államtitkárként – kapott, úgy, hogy egy fővárosi lakást is kiadtak a férjével. Friss vagyonnyilatkozatában azonban nem szerepel a lakhatási támogatásra vonatkozó tétel.","shortLead":"Korábban – államtitkárként – kapott, úgy, hogy egy fővárosi lakást is kiadtak a férjével. Friss vagyonnyilatkozatában...","id":"20190813_Miniszterkent_mar_nem_kap_300_ezres_lakhatasi_tamogatast_Varga_Judit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e071c8-7435-4144-ae24-40099d422bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Miniszterkent_mar_nem_kap_300_ezres_lakhatasi_tamogatast_Varga_Judit","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:40","title":"Miniszterként már nem kap 300 ezres lakhatási támogatást Varga Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7358c2f7-8efb-4511-9ee7-6f017213c4f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már 320 forint egy adag leves – kiakadtak a dolgozók.","shortLead":"Már 320 forint egy adag leves – kiakadtak a dolgozók.","id":"20190813_Oriasi_a_felhaborodas_amiert_megdragultak_az_etelek_az_Europai_Parlament_menzajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7358c2f7-8efb-4511-9ee7-6f017213c4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f39b3a-8f5f-4334-a3b5-2483efdb0f7a","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Oriasi_a_felhaborodas_amiert_megdragultak_az_etelek_az_Europai_Parlament_menzajan","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:09","title":"Óriási a felháborodás, amiért megdrágultak az ételek az Európai Parlament menzáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]