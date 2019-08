Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hatalmas moszkvai demonstráció után az orosz médiahatóság felszólítást küldött a YouTube tulajdonosának, a Google-nek.","shortLead":"Egy hatalmas moszkvai demonstráció után az orosz médiahatóság felszólítást küldött a YouTube tulajdonosának...","id":"20190811_Moszkva_raszolt_a_Googlera_hogy_ne_reklamozzon_a_YouTubeon_illegalis_esemenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69920fd0-c85c-4e66-a52c-5fa2a69348ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_Moszkva_raszolt_a_Googlera_hogy_ne_reklamozzon_a_YouTubeon_illegalis_esemenyeket","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:40","title":"Moszkva rászólt a Google-ra, hogy ne reklámozzon a YouTube-on \"illegális eseményeket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan 20 milliárdnál tart az építkezés költsége. ","shortLead":"Lassan 20 milliárdnál tart az építkezés költsége. ","id":"20190812_Ket_milliarddal_dragult_a_Magyar_Zene_Hazanak_epitkezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267c751f-fa6a-44ca-96e9-3308bce6ca83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Ket_milliarddal_dragult_a_Magyar_Zene_Hazanak_epitkezese","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:54","title":"Kétmilliárddal drágult a Magyar Zene Házának építkezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b43d42b-9604-4755-a053-498d959b50b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meghalt egy 30 éves e-rolleres férfi, akit a franciaországi A86-os autópályán elütött egy motoros.","shortLead":"Meghalt egy 30 éves e-rolleres férfi, akit a franciaországi A86-os autópályán elütött egy motoros.","id":"20190811_Egy_francia_ferfi_rollerrel_ment_az_autopalyan_ejfelkor_Elutotte_egy_motoros_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b43d42b-9604-4755-a053-498d959b50b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b99758-8785-4e02-a780-03c8ac747b3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Egy_francia_ferfi_rollerrel_ment_az_autopalyan_ejfelkor_Elutotte_egy_motoros_meghalt","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:54","title":"Egy francia férfi rollerrel ment az autópályán, éjfélkor. Elütötte egy motoros, meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetnek sérültjei is vannak.","shortLead":"A balesetnek sérültjei is vannak.","id":"20190811_Frontalis_utkozes_a_8as_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b54f5b-e578-481a-85e1-d2153b234dc0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Frontalis_utkozes_a_8as_uton","timestamp":"2019. augusztus. 11. 11:45","title":"Frontális ütközés a 8-as úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyszer már megfékezték a lángokat, de újabb robbanássorozat történt.","shortLead":"Egyszer már megfékezték a lángokat, de újabb robbanássorozat történt.","id":"20190811_Megint_sikerult_eloltani_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8748c16-e1ea-4089-9996-e041868e6e85","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_Megint_sikerult_eloltani_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktart","timestamp":"2019. augusztus. 11. 22:00","title":"(Megint) sikerült eloltani a felrobbant szibériai hadianyagraktárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyi szocialista szerint a csepeli önkormányzat hűtlen kezelést követhetett el.","shortLead":"Egy helyi szocialista szerint a csepeli önkormányzat hűtlen kezelést követhetett el.","id":"20190812_Feljelentest_tettek_a_Nemeth_Szilard_matricas_ingyen_sorok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9d347e-ba5d-4e3b-9226-5b6a1aab534a","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Feljelentest_tettek_a_Nemeth_Szilard_matricas_ingyen_sorok_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 18:13","title":"Feljelentést tettek a Németh Szilárd-matricás ingyensörök miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8fef7c-afa8-4de8-8197-10033edfc55c","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Meredek érzelmi hullámvasútra vitt bennünket Matt Berninger és együttese a Sziget Fesztivál negyedik napján. Mi pedig hálával telt szívvel tapsoltunk a boldog-szomorú daloknak.","shortLead":"Meredek érzelmi hullámvasútra vitt bennünket Matt Berninger és együttese a Sziget Fesztivál negyedik napján. Mi pedig...","id":"20190811_Darabokra_torted_a_szivem_The_National_koncert_Sziget_Fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b8fef7c-afa8-4de8-8197-10033edfc55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fb2f65-8f46-4a37-b5e0-9e6fec255e6c","keywords":null,"link":"/kultura/20190811_Darabokra_torted_a_szivem_The_National_koncert_Sziget_Fesztival","timestamp":"2019. augusztus. 11. 13:48","title":"Darabokra törted a szívem – ez volt a National a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akarta tovább viselni a stigmát, hogy „hírhamisító”, ezért otthagyta a közmédiát Balogh Krisztina, aki most felszolgálóként dolgozik külföldön. Az egykori riporter a 444.hu-nak tálalt ki arról, hogyan kellett tolni a kormánypropagandát, így például szárnyaló keresetekről beszélni, miközben nyomorogtak a körülötte lévők.","shortLead":"Nem akarta tovább viselni a stigmát, hogy „hírhamisító”, ezért otthagyta a közmédiát Balogh Krisztina, aki most...","id":"20190812_Kitalal_a_kozmedia_riportere_az_ellenzekit_nevetsegesnek_kellett_beallitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1edee0-ed8b-44b2-9a68-1499e4090e4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Kitalal_a_kozmedia_riportere_az_ellenzekit_nevetsegesnek_kellett_beallitani","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:07","title":"Kitálal a közmédia riportere: az ellenzékit nevetségesnek kellett beállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]