[{"available":true,"c_guid":"06813821-ae40-4718-a436-f42a118a1e69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállapodott a katonai tanács az ellenzékkel az átmenetről.","shortLead":"Megállapodott a katonai tanács az ellenzékkel az átmenetről.","id":"20190817_Bekes_atmenet_johet_Szudanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06813821-ae40-4718-a436-f42a118a1e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ee64b0-18e7-4c0a-b40e-f570857554bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190817_Bekes_atmenet_johet_Szudanban","timestamp":"2019. augusztus. 17. 15:50","title":"Békés átmenet jöhet Szudánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meg kellett szakítania ausztriai vakációját.","shortLead":"Meg kellett szakítania ausztriai vakációját.","id":"20190817_Surgos_mutetre_szorul_JeanClaude_Juncker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7eb15c9-744f-458f-b21e-d2e20475b7f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190817_Surgos_mutetre_szorul_JeanClaude_Juncker","timestamp":"2019. augusztus. 17. 17:49","title":"Sürgős műtétre szorul Jean-Claude Juncker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6bc7b2-bb03-44a2-ac40-69eded8bf566","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Barcelona brazil sztárja kölcsönben futballozhat a Bayern München csapatában.","shortLead":"A Barcelona brazil sztárja kölcsönben futballozhat a Bayern München csapatában.","id":"20190818_Coutinho_orvosi_vizsgalatra_Munchenbe_erkezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b6bc7b2-bb03-44a2-ac40-69eded8bf566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defe51d7-027e-4f8e-945c-3bae221dd6f0","keywords":null,"link":"/sport/20190818_Coutinho_orvosi_vizsgalatra_Munchenbe_erkezik","timestamp":"2019. augusztus. 18. 14:44","title":"Coutinho orvosi vizsgálatra Münchenbe érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5801e2a-625e-4b6b-a61c-017b38839d4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dél-Olaszországban túrázva zuhant bele egy üregbe Simon Gautier, akit utolsó segélykérő hívása óta nem találnak. A férfi keresésére már francia barátai is megérkeztek.","shortLead":"Dél-Olaszországban túrázva zuhant bele egy üregbe Simon Gautier, akit utolsó segélykérő hívása óta nem találnak...","id":"20190818_Meghalok_a_fajdalomtol_segitenetek__kilenc_nappal_utolso_hivasa_utan_sem_talaljak_a_francia_fiut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5801e2a-625e-4b6b-a61c-017b38839d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139b8b77-d317-4c66-ab61-ca3550fdf42d","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Meghalok_a_fajdalomtol_segitenetek__kilenc_nappal_utolso_hivasa_utan_sem_talaljak_a_francia_fiut","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:12","title":"\"Meghalok a fájdalomtól, segítenének?\" - kilenc nappal utolsó hívása után sem találják a francia férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b491279c-155c-4046-9d96-5e6bcb35e223","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg nem kínálnak ennél olcsóbban használt Ferrarit hazánkban, mutatjuk a V12-es motorral szerelt, 2+2 üléses sárga példányt.","shortLead":"Jelenleg nem kínálnak ennél olcsóbban használt Ferrarit hazánkban, mutatjuk a V12-es motorral szerelt, 2+2 üléses sárga...","id":"20190819_ime_a_legolcsobb_elado_hazai_ferrari_269_milliot_kernek_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b491279c-155c-4046-9d96-5e6bcb35e223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866176ba-5be3-4a69-9e76-f15b9fb39621","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_ime_a_legolcsobb_elado_hazai_ferrari_269_milliot_kernek_erte","timestamp":"2019. augusztus. 19. 06:41","title":"Íme a legolcsóbb eladó hazai Ferrari, 26,9 milliót kérnek érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százezren tüntettek békésen vasárnap Hongkongban, azt mutatva, hogy a mozgalom továbbra is széles támogatást tud maga mögött a nemzetközi repülőtér működését megbénító ülőtüntetés után is.","shortLead":"Több százezren tüntettek békésen vasárnap Hongkongban, azt mutatva, hogy a mozgalom továbbra is széles támogatást tud...","id":"20190818_Tobb_szazezren_tuntettek_bekesen_Hongkongban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6730a6-d0ce-4550-8ea3-ff99019301de","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Tobb_szazezren_tuntettek_bekesen_Hongkongban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 20:20","title":"Több százezren tüntettek békésen Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újfent a várakozásokon felül nőtt a magyar GDP, furcsa ügylettel vásárolta meg a Postapalotát az MNB, nehéz helyzetben vannak a szódavizesek és a fűszerpaprika-termelők, de kiderült az is, hogy milyen dolgozni a Szigeten - ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újfent a várakozásokon felül nőtt a magyar GDP, furcsa ügylettel vásárolta meg a Postapalotát az MNB, nehéz helyzetben...","id":"20190818_hvg_gazdasag_heti_osszefogalalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981c4ff1-92f0-4dd1-b215-cfae2276cfdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_hvg_gazdasag_heti_osszefogalalo","timestamp":"2019. augusztus. 18. 07:00","title":"És akkor kiderült, mi is az igazság a magyar gazdaságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64cb7172-a205-4b06-9753-3f4030e97815","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Luxemburg lehet az első európai ország, ahol legalizálják a cannabis, más néven marihuána rekreációs használatát. A kontinens többi állama még habozik, Magyarország egyelőre nem hallgat a hívó szóra.","shortLead":"Luxemburg lehet az első európai ország, ahol legalizálják a cannabis, más néven marihuána rekreációs használatát...","id":"201933__cannabiskorkep__kezdemenyezok__magyar_ellenallas__az_elso_fecskek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64cb7172-a205-4b06-9753-3f4030e97815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0585acc8-cceb-404a-bea9-ede6c9742716","keywords":null,"link":"/elet/201933__cannabiskorkep__kezdemenyezok__magyar_ellenallas__az_elso_fecskek","timestamp":"2019. augusztus. 18. 11:00","title":"Európát megcsapja a marihuána füstje, de a magyarok legfeljebb átvitt értelemben fognak szívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]