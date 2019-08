Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"37 éves lett a világ legöregebb, fogságban élő pandája, Hszinghszing. Utódai több mint 20 országba kerültek el. \r

\r

","shortLead":"37 éves lett a világ legöregebb, fogságban élő pandája, Hszinghszing. Utódai több mint 20 országba kerültek el. \r

\r

","id":"20190823_37_eves_evtizedek_ota_fogsagban_el_137_tagu_csalad_tagja_mi_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7ed5d1-8c49-4193-a864-9d98ea8737cc","keywords":null,"link":"/elet/20190823_37_eves_evtizedek_ota_fogsagban_el_137_tagu_csalad_tagja_mi_az","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:59","title":"37 éves, évtizedek óta fogságban él, 137 tagú család tagja, mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy felmérés szerint nagyon sok tűzoltó készül a pálya elhagyására, szinte minden válaszadó szerint magasabb bérre és a szolgálati nyugdíj visszaállítására lenne szükség.\r

","shortLead":"Egy felmérés szerint nagyon sok tűzoltó készül a pálya elhagyására, szinte minden válaszadó szerint magasabb bérre és...","id":"20190824_A_szakszervezet_felmerese_szerint_a_tuzoltok_haromnegyede_fontolgatja_a_palya_elhagyasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c0f8da-0272-49c9-a676-ed446dc83509","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190824_A_szakszervezet_felmerese_szerint_a_tuzoltok_haromnegyede_fontolgatja_a_palya_elhagyasat","timestamp":"2019. augusztus. 24. 13:05","title":"A szakszervezet felmérése szerint a tűzoltók háromnegyede fontolgatja a pálya elhagyását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa579c6f-fbab-4fe9-97f6-0b838cb41beb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó ikonikus sportkocsijának ezen remek állapotú példánya eddig kevesebb, mint 60 ezer kilométert hagyott maga mögött.","shortLead":"A bajor gyártó ikonikus sportkocsijának ezen remek állapotú példánya eddig kevesebb, mint 60 ezer kilométert hagyott...","id":"20190825_capa_a_javabol_egy_makulatlan_bmw_m635_csi_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa579c6f-fbab-4fe9-97f6-0b838cb41beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a96d8bd-3753-4bb0-a120-68572e03ba61","keywords":null,"link":"/cegauto/20190825_capa_a_javabol_egy_makulatlan_bmw_m635_csi_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 06:41","title":"Cápa a javából: egy makulátlan BMW M635 CSi keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd77a743-32c2-4dfc-8421-ae6e30840fc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két személygépjármű ütközött össze Felsőpakony külterületén, torlódásra kell számítani.","shortLead":"Két személygépjármű ütközött össze Felsőpakony külterületén, torlódásra kell számítani.","id":"20190824_Baleset_volt_az_M5oson__egy_savon_halad_a_forgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd77a743-32c2-4dfc-8421-ae6e30840fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5957371a-2f06-48a0-a4a6-22d67ab98465","keywords":null,"link":"/cegauto/20190824_Baleset_volt_az_M5oson__egy_savon_halad_a_forgalom","timestamp":"2019. augusztus. 24. 10:15","title":"Baleset volt az M5-ösön - egy sávon halad a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az M1 mai adásában az is elhangzott, hogy az Alföldön és a Dunántúl egyes részein extrém magas a parlagfű pollenkoncentrációja.","shortLead":"Az M1 mai adásában az is elhangzott, hogy az Alföldön és a Dunántúl egyes részein extrém magas a parlagfű...","id":"20190825_Orszagszerte_kritikus_a_pollenhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b0d195-8b8c-4cb4-ae56-321e7d20b989","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Orszagszerte_kritikus_a_pollenhelyzet","timestamp":"2019. augusztus. 25. 14:10","title":"Országszerte kritikus a pollenhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem fogadták el a vállalat béremelési ajánlatát. ","shortLead":"Nem fogadták el a vállalat béremelési ajánlatát. ","id":"20190823_Sztrajkot_jelentettek_be_a_British_Airways_pilotai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be8a2a4-0547-4c95-944f-9dc98cc741cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190823_Sztrajkot_jelentettek_be_a_British_Airways_pilotai","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:21","title":"Sztrájkot jelentettek be a British Airways pilótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70406b90-73e3-4cd5-a7fa-1cdc1e73d9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csinál különösebb ügyet a Fidesz Simonka György elleni vádemelésből: bár Békés megye 4-es választókörzetének fideszes képviselőjével szemben a magyar politikus ellen emelt eddigi legsúlyosabb vádat fogalmazta meg a szerdán benyújtott vádiratban az ügyészség, a párt a jelek szerint nem változtat az eddigi stratégián, és továbbra is ártatlannak tekinti a politikust, ameddig jogerős ítélet nem mondja ki ennek ellenkezőjét. Ez pedig, figyelembe véve, hogy még csak most került bírósági szakaszba az ügy, akár évekig is így maradhat.","shortLead":"Nem csinál különösebb ügyet a Fidesz Simonka György elleni vádemelésből: bár Békés megye 4-es választókörzetének...","id":"20190823_Simonka_Gyorgy_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70406b90-73e3-4cd5-a7fa-1cdc1e73d9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4500490-849c-494f-ba93-539ae5688ade","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Simonka_Gyorgy_fidesz","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:35","title":"Nem rázza meg a Fideszt a Simonka György elleni, példátlan súlyú vád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160a23d0-f2bb-4a6a-8d36-3a7532ebc1e0","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"Mindezt természetesen főpolgármester-jelöltként.","shortLead":"Mindezt természetesen főpolgármester-jelöltként.","id":"20190825_Fotozzon_fopolgarmesterjelolt_nelkuli_fopolgarmesterjelolti_kampanypultokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=160a23d0-f2bb-4a6a-8d36-3a7532ebc1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a8abc3-6be4-48e6-a8b4-764ca343731e","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Fotozzon_fopolgarmesterjelolt_nelkuli_fopolgarmesterjelolti_kampanypultokat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:44","title":"Fotózzon főpolgármester-jelölt nélküli főpolgármester-jelölti kampánypultokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]