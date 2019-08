Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fc2a991-bdc9-4cb0-93a3-f19df20ba7d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt budapesti választmányának elnöke hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést a Bp2017 Kft. ellen.","shortLead":"Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt budapesti választmányának elnöke hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést...","id":"20190824_Feljelenti_a_vizes_vbt_szervezo_ceget_a_Magyar_Liberalis_Part_tagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc2a991-bdc9-4cb0-93a3-f19df20ba7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f431a7ca-e45b-4fe6-860a-5ff237f12cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Feljelenti_a_vizes_vbt_szervezo_ceget_a_Magyar_Liberalis_Part_tagja","timestamp":"2019. augusztus. 24. 14:50","title":"Feljelenti a vizes vb-t szervező céget a Magyar Liberális Párt tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8328b1f6-292f-4e87-a332-a162eedc21eb","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Működése hat éve alatt nemigen okozott kellemetlen perceket az őt ombudsmannak megválasztó kormánypártnak Székely László, a kormányfő mégis biztosabb embert akart.","shortLead":"Működése hat éve alatt nemigen okozott kellemetlen perceket az őt ombudsmannak megválasztó kormánypártnak Székely...","id":"201934__tavozo_ombudsman__szekely_laszlo__lathatatlan__tuske_akorom_folott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8328b1f6-292f-4e87-a332-a162eedc21eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7aecad-09ba-4536-8670-2754ce9f3495","keywords":null,"link":"/itthon/201934__tavozo_ombudsman__szekely_laszlo__lathatatlan__tuske_akorom_folott","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:30","title":"Mindent megtett, hogy ne bosszantsa a Fideszt, mégis mennie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Észak-Korea nagy kaliberű rakéta-sorozatvetőt tesztelt.","shortLead":"Észak-Korea nagy kaliberű rakéta-sorozatvetőt tesztelt.","id":"20190825_Kim_Dzsong_Un_raketakat_lovoldozott_a_Japantengerbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9497ce6-81d6-46e3-9d05-8627f9a90499","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_Kim_Dzsong_Un_raketakat_lovoldozott_a_Japantengerbe","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:47","title":"Kim Dzsong Un rakétákat lövöldözött a Japán-tengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e967bb0c-27e8-4a95-ae70-a30e76f8af35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Napokig nem vette észre a Los Angeles-i rendőrség, hogy egy „lövöldözés” során megsérült rendőr késsel vágott \"golyónyomokat\" az ingén.","shortLead":"Napokig nem vette észre a Los Angeles-i rendőrség, hogy egy „lövöldözés” során megsérült rendőr késsel vágott...","id":"20190825_A_rendor_aki_ott_se_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e967bb0c-27e8-4a95-ae70-a30e76f8af35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3c8b7b-76b9-4c4b-8a79-14b9a9724d35","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_A_rendor_aki_ott_se_volt","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:16","title":"Sérülést kamuzott egy amerikai rendőr, hajtóvadászat indult a \"hős\" kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2878f40d-ed26-4a43-a6e0-85fd3df6648a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amazonasban pusztító erdőtüzekről posztolnak a celebek.","shortLead":"Az Amazonasban pusztító erdőtüzekről posztolnak a celebek.","id":"20190824_Tobb_kulfoldi_hiresseg_is_kifejezte_aggodalmat_az_erdotuzek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2878f40d-ed26-4a43-a6e0-85fd3df6648a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e83168d-9d81-4b72-b7d1-a079eba482fc","keywords":null,"link":"/elet/20190824_Tobb_kulfoldi_hiresseg_is_kifejezte_aggodalmat_az_erdotuzek_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 24. 18:51","title":"Több külföldi híresség is kifejezte aggodalmát az erdőtüzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Marad, ahol eddig is volt a Malév IL-18-as gépe: a ferihegyi repülőmúzeum területén, csak épp új tulajdonoshoz kerül

","shortLead":"Marad, ahol eddig is volt a Malév IL-18-as gépe: a ferihegyi repülőmúzeum területén, csak épp új tulajdonoshoz kerül

","id":"20190825_Nem_lett_ocskavas_a_legendas_Malevgep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ebd770-7c73-4b1a-89ce-7c599ae9e0d7","keywords":null,"link":"/kultura/20190825_Nem_lett_ocskavas_a_legendas_Malevgep","timestamp":"2019. augusztus. 25. 21:48","title":"Nem lett ócskavas a legendás Malév-gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megbízták a G7 országcsoport vezetői Emmanuel Macron francia elnököt azzal, hogy tárgyalást kezdjen Iránnal, és üzeneteket adjon át a perzsa államnak, elejét véve ezáltal a feszültség további fokozódásának a térségben - közölte vasárnap egy francia diplomáciai forrás a délnyugat-franciaországi Biarritzban tartott G7-csúcstalálkozón.","shortLead":"Megbízták a G7 országcsoport vezetői Emmanuel Macron francia elnököt azzal, hogy tárgyalást kezdjen Iránnal, és...","id":"20190825_Macron_fog_targyalni_Irannal_a_G7_neveben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8d3b0f-53a3-4be2-af0e-b5084714696a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Macron_fog_targyalni_Irannal_a_G7_neveben","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:37","title":"Macron fog tárgyalni Iránnal a G7 nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de55751-979d-44db-8db5-572248bf1db9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot hirdetett vasárnap az ország legjelentősebb kikötővárosában, Port Szudánban a Szudánt vezető szuverén tanács, miután a városban törzsi villongásokban 16 ember halt meg.","shortLead":"Rendkívüli állapotot hirdetett vasárnap az ország legjelentősebb kikötővárosában, Port Szudánban a Szudánt vezető...","id":"20190825_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_Port_Szudanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6de55751-979d-44db-8db5-572248bf1db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb90d65-e558-45e2-a366-06d1307f0db5","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_Port_Szudanban","timestamp":"2019. augusztus. 25. 21:59","title":"Rendkívüli állapotot hirdettek Port Szudánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]