Új Opel-Peugeot haszongépjármű-gyártó üzem létesül a dél-lengyelországi Gliwice városban 230 millió eurós beruházással – jelentette be sajtókonferencián Mateusz Morawiecki miniszterelnök.

Ellentétben azzal, hogy nagy autógyárak fúziója általában üzemek bezárásához szokott vezetni, a Peugeot nem csak hogy a személygépkocsi-gyártás folytatása, de haszongépjárművek gyártásának a megkezdése mellett döntött Lengyelországban. Mindez a lengyel dolgozók, mérnökök és cégvezetés munkájának szóló nagy elismerés a vállalat részéről – mondta Morawiecki.

A mintegy háromszáz munkahelyet teremtő beruházással az immár több mint húsz éve személygépkocsikat gyártó gliwicei üzem két és fél év múlva már haszongépjárműveket is fog gyártani a PSA Group számára évi 100 ezres kapacitással.

A lengyel miniszterelnök elmondása szerint az autóipar 15 százalékát adja a lengyel exportnak, vagyis "különösen fontos alkotórésze az egész lengyel gazdaságnak. Mindemellett a technológiai haladás, az innováció és gyártási folyamatok fejlesztésében is kulcsszerepet tölt be" – fogalmazott. Megjegyezte, hogy az autóipari beruházásoknak köszönhetően Lengyelország a technológiai fejlődés éllovasai közé sorolhat be.