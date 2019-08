Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94f78fb1-4a8a-4842-9d7d-9a608505e3cb","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A neves New York-i étterem, a Cipriani Dolci vezető séfjének holttestét takaróba csavarva találták meg egy queensi hostelszobában.\r

\r

","shortLead":"A neves New York-i étterem, a Cipriani Dolci vezető séfjének holttestét takaróba csavarva találták meg egy queensi...","id":"20190830_Gyilkossag_aldozata_lett_az_eltunt_foszakacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94f78fb1-4a8a-4842-9d7d-9a608505e3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fa4e47-b9e9-4efa-ab20-3d5c9f04682f","keywords":null,"link":"/elet/20190830_Gyilkossag_aldozata_lett_az_eltunt_foszakacs","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:36","title":"Gyilkosság áldozata lett az eltűnt főszakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a985dd9-6c4c-453f-97a7-df96277bfa2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190829_Ongyilkos_akciora_emlekezteti_Lancziek_felmondasa_Schmidt_Maria_programigazgatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a985dd9-6c4c-453f-97a7-df96277bfa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574f0832-091e-470b-8a08-d0ae92dabaaf","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Ongyilkos_akciora_emlekezteti_Lancziek_felmondasa_Schmidt_Maria_programigazgatojat","timestamp":"2019. augusztus. 29. 19:10","title":"Öngyilkos akcióra emlékezteti Láncziék felmondása Schmidt Mária programigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a vaddisznóknál terjed a NÉBIH szerint.","shortLead":"Csak a vaddisznóknál terjed a NÉBIH szerint.","id":"20190830_Egesz_telepeken_irtjak_a_disznokat_de_nincs_sertespestis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e05ccc-d6c7-42a3-93cd-73771d23555c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Egesz_telepeken_irtjak_a_disznokat_de_nincs_sertespestis","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:44","title":"Egész telepeken irtják a disznókat, de nincs sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aceeac-6fb0-4d9e-9a70-2ed9dda6a2d6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A korábbi pszichológiai gondolkodással szakítva a szakemberek mostanában nem azt a kérdést teszik fel, hogy miként vezetnek rendellenes lelki működéshez a traumák, hanem fordítva: a traumatikus körülmények ellenére miképp marad meg az egészséges lelki működés? És még az is kiderült, hogy a lelki ellenálló képesség tréningezhető. ","shortLead":"A korábbi pszichológiai gondolkodással szakítva a szakemberek mostanában nem azt a kérdést teszik fel, hogy miként...","id":"20190829_Mindenki_szamara_eletbevago_a_reziliencia_de_mi_is_az","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20aceeac-6fb0-4d9e-9a70-2ed9dda6a2d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf2298f-6453-4ca7-9911-2c73df491c4b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190829_Mindenki_szamara_eletbevago_a_reziliencia_de_mi_is_az","timestamp":"2019. augusztus. 29. 19:30","title":"Mindenki számára életbevágó a reziliencia, de mi is az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik korábban már többször kezdeményezte, hogy ilyen módon büntessék a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményeket.","shortLead":"A Jobbik korábban már többször kezdeményezte, hogy ilyen módon büntessék a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális...","id":"20190829_Toroczkaiek_kemia_kenyszerkasztralassal_buntetnenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede47488-34be-4c55-a4d6-cc5b2966345f","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Toroczkaiek_kemia_kenyszerkasztralassal_buntetnenek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:50","title":"Toroczkaiék kémiai kasztrálással büntetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18636a43-0506-44ec-a811-0db9226b638e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd környezetvédő aktivista, Greta Thunberg egy vitorlással szelte át az Atlanti-óceánt, hogy ne terhelje a környezetet, miközben a New York-i ENSZ-gyűlésre utazik.","shortLead":"A svéd környezetvédő aktivista, Greta Thunberg egy vitorlással szelte át az Atlanti-óceánt, hogy ne terhelje...","id":"20190829_greta_thunberg_vitorlas_new_york_ensz_csucs_klimavaltozas_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18636a43-0506-44ec-a811-0db9226b638e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625c5880-2dcf-4f29-ac1a-4dc85310384b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_greta_thunberg_vitorlas_new_york_ensz_csucs_klimavaltozas_donald_trump","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:03","title":"Greta Thunberg megérkezett hajójával New Yorkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A városi környezetben élő varjaknak, amelyek hozzáférnek emberek ételhulladékához, magasabb a koleszterinszintjük a vidéken élőknél – derítették ki amerikai ornitológusok.","shortLead":"A városi környezetben élő varjaknak, amelyek hozzáférnek emberek ételhulladékához, magasabb a koleszterinszintjük...","id":"20190830_varosban_elo_varjak_emberek_etelhulladeka_koleszterintszint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3990ed3c-0d0f-44b8-9d2a-091ad33fb52d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_varosban_elo_varjak_emberek_etelhulladeka_koleszterintszint","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:03","title":"Megugrik a koleszterinszintje a városban élő varjaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aed03a4-ef0c-4778-819c-4e95339a1079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lengyelek például fele annyiért hozzájutottak. Hogy mi lehet az oka, egyelőre nem tudni.","shortLead":"A lengyelek például fele annyiért hozzájutottak. Hogy mi lehet az oka, egyelőre nem tudni.","id":"20190830_Dragabban_vehetjuk_meg_az_amerikai_raketakat_mint_Lengyelorszag_es_Japan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aed03a4-ef0c-4778-819c-4e95339a1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aaa3d29-5982-4ee7-9f97-4871e4072292","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Dragabban_vehetjuk_meg_az_amerikai_raketakat_mint_Lengyelorszag_es_Japan","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:30","title":"Drágábban vehetjük meg az amerikai rakétákat, mint Lengyelország és Japán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]